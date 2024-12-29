爵士樂：Matthew Whitaker《爵士快車》兩晚演出 玩盡歷年經典曲目

來自美國的爵士鍵琴手馬修・惠特克(Matthew Whitaker)，將於3來港為「無限亮」藝術節作開幕演出，舉辦一場名為《爵士快車》(Jazz Excellence)的音樂會，屆時他將率領低音結他手Liany Mateo、結他手Marcos Robinson、敲擊樂手Ivan Llanes，以及鼓手John Steele演出兩場大奏爵士經典曲目的演出。
Matthew Whitaker曾三奪美國作曲家暨作家出版協會「Herb Alpert 青年爵士作曲家」殊榮，他更是巴黎殘奧閉幕禮的表演嘉賓。
自幼即以出眾音樂才華聞名的Matthew Whitaker，3歲時無師自通，在電子琴上自然流暢地彈起和弦，9歲起自學哈蒙德B-3電子管風琴，四年後獲封為該廠牌旗下最年幼電風琴手；15歲已成為史上最年輕的山葉音樂藝術家，躋身國際知名爵士鋼琴家之列。
演奏經驗豐富，技巧純熟而又變化多端的Matthew Whitaker，熱衷於創作及改編，不但獲獎無數，更率領樂隊先後發行4張錄音室專輯。二十出頭就已經取得如此驕人成就，音樂才子之名，實在當之無愧。
這次來港，他將與其爵士五重奏樂隊，呈獻兩場不同風格的音樂會，帶領觀眾穿越豐富的音樂風景，感受爵士樂魅力。至於演出曲目包括有節奏明快的時尚爵士歌曲，如Jorge Ben Jor的熱情洋溢森巴名曲《Mas Que Nada》、多愁善感的靈魂樂Marvin Gaye的經典《What's Going On》，以及Bob Thiele與George David Weiss充滿希望與溫暖的《What A Wonderful World》等經典曲目。
其他爵士名作還有Dave Brubeck的《Take Five》、《Blue Rondo a la Turk》、Chick Corea的《Spain》、Dr Lonnie Smith的《Pilgrimage》等。Matthew Whitaker還會演出個人作品《Yessaah》、《Take A Break》及《Emotions》，樂迷可透過這位大師指尖流洩的音符，感受熱情與活力。