爵士樂：Matthew Whitaker《爵士快車》兩晚演出 玩盡歷年經典曲目

來自美國的爵士鍵琴手馬修・惠特克(Matthew Whitaker)，將於3來港為「無限亮」藝術節作開幕演出，舉辦一場名為《爵士快車》(Jazz Excellence)的音樂會，屆時他將率領低音結他手Liany Mateo、結他手Marcos Robinson、敲擊樂手Ivan Llanes，以及鼓手John Steele演出兩場大奏爵士經典曲目的演出。

Matthew Whitaker曾三奪美國作曲家暨作家出版協會「Herb Alpert 青年爵士作曲家」殊榮，他更是巴黎殘奧閉幕禮的表演嘉賓。

自幼即以出眾音樂才華聞名的Matthew Whitaker，3歲時無師自通，在電子琴上自然流暢地彈起和弦，9歲起自學哈蒙德B-3電子管風琴，四年後獲封為該廠牌旗下最年幼電風琴手；15歲已成為史上最年輕的山葉音樂藝術家，躋身國際知名爵士鋼琴家之列。