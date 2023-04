爵樂印度餐廳50週年 最低$358享用大師八道菜

主菜方面,饕客可選擇三道以優質原材料及馥郁香料入饌的豐盛菜餚,讓味蕾瞬間飛往印度街頭。主廚Kapoor先以招牌菜黃辣椒芒果牛油雞(Yellow Chilli and Mango Butter Chicken)作為傳統菜譜的主角;而素食主菜則以菠菜芝士球配胡椒咖喱(Shaam Savera with Smoked Pepper Makhani)作主角。兩款菜單的主菜均會搭配豐富配菜,如松露芝士烤餅(Ricotta Cheese and Truffle Naan)、番紅花香味飯(Saffron Basmati Pulao Rice)及紅菜頭核桃乳酪沙律(Baby Beetroot and Walnut Raita),令人滿足。

兩款菜單均由兩道精緻甜品作結,包括有味道清爽豐盈的印度蔗糖香桃乳酪布甸配核桃(Baked Jaggery Yogurt with Peach and Walnut)以及爵樂自家製的經典紅花果仁印度雪糕(Kesar Kulfi)。盛宴過後再以一杯撫慰人心的印度香料奶茶(Masala Tea),為這場印度饗宴劃上圓滿句號。

#另設加一服務費

尖沙咀北京道12A號太子集團中心5樓│2376 1001

營業時間:星期二至日:中午12時至下午2時半,晚上6時至10時

電郵:[email protected]

網頁:https://silveroak.com.hk/gaylord.php