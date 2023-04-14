爵樂印度餐廳50週年 最低$358享用大師八道菜

尖沙咀老店爵樂印度餐廳（Gaylord）為慶祝成立50周年，特意邀請享譽全球的烹飪大師Sanjeev Kapoor匠心打造八道菜「金禧嚐味菜譜」，在翻新後的空間內享用更添寫意！今次大師精心設計兩款菜單，包括傳統菜單（$448／位）或素食菜單（$358／位），最低三百多元就可以享用到八道素菜，而喜歡吃肉的朋友，在傳統菜單亦可品嘗到招牌菜黃辣椒芒果牛油雞，非常抵食！另外，可選擇$188追加美酒pairing，讓用餐體驗更為完滿。

這場盛宴會先由清爽的參巴醬辣椒菠蘿配印度炸薄餅（Chilli Pineapple Sambal & Poppadum）揭開序幕。傳統菜單會先呈獻印度特色小食大蝦脆球配乾果椰奶（Prawn Balchao Puri with Solkadhi)，然後再送上以精緻蟹蓋上菜的九里香咖哩葉風味蟹肉（Kari Patta Crab Malabari）。