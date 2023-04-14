爵樂印度餐廳50週年 最低$358享用大師八道菜

尖沙咀老店爵樂印度餐廳（Gaylord）為慶祝成立50周年，特意邀請享譽全球的烹飪大師Sanjeev Kapoor匠心打造八道菜「金禧嚐味菜譜」，在翻新後的空間內享用更添寫意！今次大師精心設計兩款菜單，包括傳統菜單（$448／位）或素食菜單（$358／位），最低三百多元就可以享用到八道素菜，而喜歡吃肉的朋友，在傳統菜單亦可品嘗到招牌菜黃辣椒芒果牛油雞，非常抵食！另外，可選擇$188追加美酒pairing，讓用餐體驗更為完滿。
這場盛宴會先由清爽的參巴醬辣椒菠蘿配印度炸薄餅（Chilli Pineapple Sambal & Poppadum）揭開序幕。傳統菜單會先呈獻印度特色小食大蝦脆球配乾果椰奶（Prawn Balchao Puri with Solkadhi)，然後再送上以精緻蟹蓋上菜的九里香咖哩葉風味蟹肉（Kari Patta Crab Malabari）。
50年歷史經典素菜餡角
頭盤過後，便會為一眾食客帶來印度經典的香料羊肉餡餅（Stuffed Galouti Kabab），讓大家一嚐正宗印度滋味。素食菜單方面則有蘑菇脆球配乾果椰奶（Mushroom Balchao Puri with Solkadhi）代替大蝦脆球，另有自1972年已有售的爵樂經典素菜餡角（Vegetable Samosa）作為頭盤。緊隨其後，便會呈上用印度經典泥窯烤爐烹調的香茅烤乾酪（Lemongrass Paneer Malai Tikka），香茅和芝士相輔相成，令人食指大動。
主菜方面，饕客可選擇三道以優質原材料及馥郁香料入饌的豐盛菜餚，讓味蕾瞬間飛往印度街頭。主廚Kapoor先以招牌菜黃辣椒芒果牛油雞（Yellow Chilli and Mango Butter Chicken）作為傳統菜譜的主角；而素食主菜則以菠菜芝士球配胡椒咖喱（Shaam Savera with Smoked Pepper Makhani）作主角。兩款菜單的主菜均會搭配豐富配菜，如松露芝士烤餅（Ricotta Cheese and Truffle Naan）、番紅花香味飯（Saffron Basmati Pulao Rice）及紅菜頭核桃乳酪沙律（Baby Beetroot and Walnut Raita），令人滿足。
兩款菜單均由兩道精緻甜品作結，包括有味道清爽豐盈的印度蔗糖香桃乳酪布甸配核桃（Baked Jaggery Yogurt with Peach and Walnut）以及爵樂自家製的經典紅花果仁印度雪糕（Kesar Kulfi）。盛宴過後再以一杯撫慰人心的印度香料奶茶（Masala Tea），為這場印度饗宴劃上圓滿句號。
#另設加一服務費
尖沙咀北京道12A號太子集團中心5樓│2376 1001
營業時間：星期二至日：中午12時至下午2時半，晚上6時至10時