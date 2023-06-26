父母點幫子女揀書包？BECKMANN推出人氣護脊書包 讓小學生輕鬆踏入校園

轉移50-60%重量 減輕對脊骨造成的壓力
家長一直在為子女挑選背包方面花盡心思，而BECKMANN在挪威有超過75年歷史，是當地市場最暢銷的兒童背包品牌。結合脊醫和環保物料理念，通過挪威國家級研究所NORCE Research實驗證明能有效把高達50-60%重量轉移到臀部，大大減輕對脊骨造成的壓力。
該品牌的產品更榮獲日本脊醫學會、德國IGR健康與人體工程學、德國兒科風濕病協會及加拿大脊椎治療協會符合人體工程學的產品認證及推薦，是所有關注兒童脊骨成長的家長最佳選擇。
BECKMANN 22 Liter
Classic 22 Liter，顧名思義，容量有22L，重量940g，適合身高100cm至140cm的兒童。書 包內置S型護脊鋁片、附有：防水雨蓋、多個安全反光帶、特式小袋及經典魔術貼襟章，可放 F4尺寸文件，袋口附有索帶設計。另外，獨有前袋返轉功能，一袋兩款，設計獨特。
Beckmann Active Air FLX 20~25 Liter
Active Air FLX是一款創新的背包，新添了容量擴充功能，可使用拉鍊調節由20L擴展至25L，重量約1000g，適合身高100cm至140cm的兒童。書包內置S型護脊鋁片、附有：防水雨蓋、多個安全反光帶、特式小袋及經典魔術貼襟章，可放F4尺寸文件，袋口以斜開口的拉 鏈設計，可訓練孩子獨立自主收納；大空間前袋可放野 餐盒和水樽；包蓋內還有獨立的彈性收納空間，可收納文具盒或薄風衣。Active Air FLX型號配備“Air Flow ”氣墊，可以使用閥門輕鬆填充和調節所需的後部空氣量，從而提供更好的支撐和穩定性。加上，背包物料用100％使用回收塑料瓶，適合注重環保人士。