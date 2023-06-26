父母點幫子女揀書包？BECKMANN推出人氣護脊書包 讓小學生輕鬆踏入校園

挪威背包品牌BECKMANN家傳戶曉，很多家長都會為子女選擇購買此品牌的兒童護脊書包，並認同此品牌除了有精美外觀之餘，實用性也高，十分舒適耐用。

轉移 50-60% 重量 減輕對脊骨造成的壓力

家長一直在為子女挑選背包方面花盡心思，而BECKMANN在挪威有超過75年歷史，是當地市場最暢銷的兒童背包品牌。結合脊醫和環保物料理念，通過挪威國家級研究所NORCE Research實驗證明能有效把高達50-60%重量轉移到臀部，大大減輕對脊骨造成的壓力。

該品牌的產品更榮獲日本脊醫學會、德國IGR健康與人體工程學、德國兒科風濕病協會及加拿大脊椎治療協會符合人體工程學的產品認證及推薦，是所有關注兒童脊骨成長的家長最佳選擇。