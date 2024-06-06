父親節禮物推介2024：精選10+實用禮物 電子產品/美酒/香水等(持續更新)

父親節禮物推介2024｜爸爸一直努力工作，為家人默默付出。今年6月16日便是父親節，大家想好買甚麼禮物給爸爸嗎？今次為大家介紹多款有心思又實用的禮物，在這個特別日子向爸爸表達感謝！ 父親節禮物 2024 ｜ FORTNUM & MASON Conker 冷泡茶甜酒 $568 Fortnum's獨家發售的全球首款Conker 冷泡茶甜酒(酒精濃度20%)經過 24 小時專業冷泡技術，以多塞特的 Conker蒸餾酒廠中的傳統銅鍋蒸餾器蒸餾，再混合Fortnum’s招牌伯爵夫人紅茶。

父親節禮物2024｜FORTNUM & MASON Conker冷泡茶甜酒 $568

父親節禮物 2024 ｜ FORTNUM & MASON 單一麥芽威士忌三重奏 $858 於蘇格蘭蒸餾及裝瓶的單一麥芽威士忌三重奏(酒精濃度46%)，内含來自Caol Ila 釀酒廠的Fortnum's 五年陳釀艾雷島單一麥芽威士忌，帶精緻細膩的香草、胡椒及紫羅蘭香氣；Dailuaine Distillery 的八年陳釀斯貝賽單一麥芽威士忌富乾果、花香及香料的清新芬芳；以及Blair Athol Distillery 的八年陳釀高地單一麥芽威士忌，口感較複雜及麥香濃郁。

父親節禮物2024｜FORTNUM & MASON 單一麥芽威士忌三重奏 $858

父親節禮物 2024 ｜ Shokz 旗艦級水陸兩用專業運動耳機 OpenSwim Pro $1,599 Shokz 推出全新旗艦級水陸兩用專業運動耳機OpenSwim Pro ，結合MP3及藍牙模式，並採用獨家的「PremiumPitch 2.0+」骨傳導技術，提供高頻穿透，中頻細膩豐潤，低頻渾厚的環繞立體聲。 耳機具備最高防水級別IP68，內外雙層密封防水保護，支援2米水深暢游2小時，游泳、衝浪等水上運動也能夠滿足。OpenSwim Pro同時升級至最新Bluetooth 5.4 技術，內置儲存空間達32GB，可容納逾8,000首歌曲，並可隨心切換MP3和藍牙模式，即使在無法連接藍牙的情況下也能持續播放音樂。內置3種音效模式，包括標準模式、人聲模式和游泳模式，根據場景變化自如切換，配合專屬的游泳模式，在水下也能帶來宛如環繞立體聲的音樂。

父親節禮物 2024 ｜ Panasonic LAMDASH 超高速磁力驅動電鬚刨 $648 LAMDASH電鬚刨ES-CM3A以簡約機身設計，闊度只有67mm，可以輕觸式滑動開關。配有獨立浮動3刀頭，高速磁力驅動摩打每分鐘推動13,000次，精進不鏽鋼刀片在最貼近皮膚的位置安全、輕易地將鬍鬚剃割乾淨。配合「偵感」刀頭震動系統，自動感應鬍鬚密度，調節震動幅度，並使用最理想的剃割力減少皮膚所承受的負擔，輕柔保護皮膚，提升剃鬚舒適度。ES-CM3A全機防水設計，並可清水沖洗，方便保持衛生。

父親節禮物2024｜Panasonic LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨 $648

父親節禮物 2024 ｜ Bacha Coffee 父親節禮籃 $1,263 禮籃共有多種奢華美食，包括季風之秘掛耳咖啡禮盒(12個裝)和巴拉卡脫因掛耳咖啡禮盒(12個裝)，提供從草本風味到順滑的黑朱古力風味等多種選擇。禮籃還包括優雅的夿萐咖啡琥珀玻璃杯和時尚的夿萐銀杯墊 ，為品嚐咖啡的時刻增添一絲精緻。獨家優惠由即日起至6月16日期間推出，只限於 ifc 咖啡精品店提供。

父親節禮物 2024 ｜ EX NIHILO SPEED LEGENDS 香水 $1,820/50ml 、 $2,620/100ml EX NIHILO為ICONOCLASTE系列增添全新成員SPEED LEGENDS，靈感源自超越時間和空間，捕捉永恆追求速度的本質。這款清新而芳香的香水，以輕快脈動的佛手柑和粉紅胡椒作前調，帶出風吹過臉龐令人心曠神怡的感覺。接著在一股黑醋栗香氣的推動下，漸漸進入堅固木質和沉實的岩蘭草、零陵香豆和琥珀基調的軌跡，捕捉腎上腺素推向極致的時刻。

父親節禮物2024｜EX NIHILO SPEED LEGENDS 香水 $1,820/50ml、$2,620/100ml

父親節禮物 2024 ｜ Sonos Era 100 智能喇叭 優惠價 $1,999( 原價 $2,499) Sonos分銷商TC Acoustic推出父親節優惠，於6月16日父親節當天購買以下音響產品，可享低至7折優惠，涵蓋多款熱門家庭音響產品，讓爸爸享受絢麗音質。Sonos Era 100 是暢銷揚聲器Sonos One的升級版本，體積較 Sonos One 大，搭載全新的硬體和程式設計，擁有創新的音響技術，同時提供細緻的立體聲音效和深沉澎湃的低音。其纖薄、富現代感的設計讓它不僅僅能提供出色音效，也使它成為書架、廚房檯面、辦公桌或床頭櫃上時尚的裝飾品。

父親節禮物2024｜Sonos Era 100 智能喇叭 優惠價$1,999(原價$2,499)

父親節禮物 2024 ｜ Lush Adventure Island Gift 荒島歷險禮盒 $430 禮盒共有4款清新的沐浴產品：清新活力沐浴露帶你走進迷人的草本高山瀑布，然後在暖浴中遇見尚未滅絕的冷靜恐龍汽泡彈。尤加利香氛皂則為你帶來尤加利葉與和檸檬草的清新香氣，最後以人氣產品海洋水晶磨砂膏作結，洗淨和軟化的你肌膚，為冒險旅程劃上完美的句號。 禮盒內容：冷靜恐龍汽泡彈（期間限定）、清新活力沐浴露（期間限定）、海洋水晶磨砂膏（75 克）、尤加利香氛皂 父親節禮物 2024 ｜ Lush Shower With Fun Fun 沐浴經典奇趣泡泡皂 $180 沐浴經典奇趣泡泡皂內每隻顏色都有不同的特點：黃色含有海藻，可以軟化頭髮；綠色糅合溫和碎白米，可用於肩膀及背部磨砂；紫色添加了研磨象牙果，為後腳跟去除角質；而藍色則是全身磨砂的好幫手，任何部位都適用！

父親節禮物 2024 ｜ BELLA ’ S DESIGN GALLERY 父親節特製心意卡 除了一般的父親節禮物外，不妨準備窩心的心意卡，用文字表達對父親和祖父的真摯心意與敬意！今年BELLA'S DESIGN GALLERY推出父親節特設的心意卡，以個人化方法獻上最溫馨的祝福。 客戶只需上傳選定的照片，並置於設計範本上，同時編輯不同文字欄位如姓名及祝福語等；操作方便簡單，於官方網頁即可完成所有個人化步驟，訂製專屬您的心意卡。BELLA'S DESIGN GALLERY賀卡選用質感厚實的優質卡紙，並採用雙面啞光光印刷技術，同時附送精美信封。價格從$25至特大尺寸$78，每張卡將在5個工作日內製作完成。由即日起至6月9日前訂購，可確保心意卡能在父親節前送達。

父親節禮物 2024 ｜ ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey pour Homme 淡香氛禮盒套裝 $890( 價值 $1,310) Issey Miyake特別為父親節推出經典香氛節日禮盒套裝，當中的L'Eau d'Issey pour Homme 淡香氛是一款具有陽剛特色的經典香氛，散發獨特男性魅力，提神煥膚的香氛氣息撲面而來，水潤柚子清香搭配溫暖辛香調，再輔以優雅檀香。透過永不過時的經典香氣，為父親送上真摯祝福和感激之情。禮盒更採用100%紙板材料，盡量減少環境影響，承諾更負責任的環保概念。 ．淡香氛125ml ．香氛沐浴露50ml ．鬚後修護乳霜50ml

父親節禮物2024｜ISSEY MIYAKE Parfums L'Eau d'Issey pour Homme淡香氛禮盒套裝 $890(價值$1,310)

父親節禮物 2024 ｜ Jo Malone London 全新 Huntsman 系列 英倫香氛世家Jo Malone London與享負盛名的倫敦高訂西服品牌 Huntsman合作，以精湛的沙龍調香工藝糅合傳承160 餘年的Bespoke工匠精神，推出4款專為現代紳士而設的精緻迷人香氣，包括威士忌與雪松古龍水、琥珀與廣藿香古龍水、樺樹與黑胡椒古龍水及阿薩姆紅茶與葡萄柚古龍水(各$1,675/100ml)。