父親節禮物2022｜蘇寧父親節優惠 網店低至41折 $518入手Philips鬚刨

一年一度的父親節就快到，想趁著節日向辛勞的爸爸表達感謝之意，實用的家電產品是個不錯選擇。蘇寧將由即日至6月19日，一連12日舉行《父親節「至冧」禮物推介》優惠，精選一系列適合爸爸的電器產品，指定產品更以優惠價發售，門店優惠低至55折，網店優惠更低至41折，更有消費券限定優惠，讓一眾子女輕鬆選購禮物。

另外，hksuning.com亦於每日推出「驚爆價優惠」，產品低至41折，優惠產品於每日上午10時開搶。另外，父親節推廣期間更有「滿減優惠」，購買指定類別產品滿指定金額，最高可享減$500優惠，安在家中也能向爸爸送上驚喜。以下就整合今次推廣的搶購攻略，向辛勞的爸爸傳遞謝意。

門店有售的精選電子產品包括iPhone、電鬚刨、按摩槍、酒櫃及手提電腦等，優惠低至55折，優惠產品的數量有限，售完即止。

網店每朝 10 時開搶 優惠低至 41 折 👇🏻👇🏻👇🏻 ：

消費券限定優惠

除此之外，蘇寧門店及網店均接受消費券支付，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$2000即享$50優惠。於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。

蘇寧門店更接受合併消費，交易可以消費券多次支付，或使用消費券後以其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付更可享現金回贈。由即日起至2022年6月30日憑中銀信用卡於香港蘇寧分店或網店www.hksuning.com簽賬即可享高達$800現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。

香港蘇寧《父親節「至冧」禮物推介》推廣

優惠期：即日至6月19日

優惠傳送門：https://bit.ly/3NRUImA