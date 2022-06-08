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2022-06-08 13:30:00

父親節禮物2022｜蘇寧父親節優惠 網店低至41折 $518入手Philips鬚刨

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父親節禮物2022｜蘇寧父親節優惠 網店低至41折 $518入手Philips鬚刨

父親節禮物2022｜蘇寧父親節優惠 網店低至41折 $518入手Philips鬚刨

一年一度的父親節就快到，想趁著節日向辛勞的爸爸表達感謝之意，實用的家電產品是個不錯選擇。蘇寧將由即日至619日，一連12日舉行《父親節「至冧」禮物推介》優惠，精選一系列適合爸爸的電器產品，指定產品更以優惠價發售，門店優惠低至55折，網店優惠更低至41折，更有消費券限定優惠，讓一眾子女輕鬆選購禮物。

蘇寧《父親節「至冧」禮物推介》優惠

蘇寧《父親節「至冧」禮物推介》優惠

門店優惠低至55

門店有售的精選電子產品包括iPhone、電鬚刨、按摩槍、酒櫃及手提電腦等，優惠低至55折，優惠產品的數量有限，售完即止。

網店hksuning.com 優惠低至41

另外，hksuning.com亦於每日推出「驚爆價優惠」，產品低至41折，優惠產品於每日上午10時開搶。另外，父親節推廣期間更有「滿減優惠」，購買指定類別產品滿指定金額，最高可享減$500優惠，安在家中也能向爸爸送上驚喜。以下就整合今次推廣的搶購攻略，向辛勞的爸爸傳遞謝意。

蘇寧門店低至55👇🏻👇🏻👇🏻

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB (松嶺綠） 蘇寧價 $9,999 建議零售價 $1,0199 ASUS Zenbook 14 14" i5-1135G7/ 8GB/ 512GB 蘇寧價 $6,498 建議零售價 $9,998 Philips S3134/51 3000系列乾濕兩用電鬚刨 蘇寧價 $518 建議零售價 $738 Panasonic NC-A701 咖啡機 蘇寧價 $1,780 建議零售價 $1,980 Booster New Emotion 超迷你按摩槍 (藍/粉) 蘇寧價 $398 建議零售價 $498 KANEDA KW-052 單溫區酒櫃 (52瓶) 蘇寧價 $3,598 建議零售價 $6,498 Huawei Watch GT Runner（黑/灰） 蘇寧價 $2,188 建議零售價 $2,788 Philips GCA1000/60 電動潔鞋機 蘇寧價 $248 建議零售價 $268 LG A1 55”OLED 電視 蘇寧價 $12,480 建議零售價 $20,480 CARRIER CHK07EPE 3/4匹淨冷抽濕窗口式冷氣機 蘇寧價 $2,599 建議零售價 $3,780

網店每朝10時開搶 優惠低至41 👇🏻👇🏻👇🏻

Apple MacBook Air M1處理器256GB 13.3吋 蘇寧價 $7,215 建議零售價 $7,799 Samsung 200W 2.1Ch Soundbar (HW-T450) 蘇寧價 $859 建議零售價 $2,090 Philips Sonicare 4300系列 聲波震動牙刷及刷 (HX6808+HX9023) 蘇寧價 $598 建議零售價 $816 Vidal Sassoon 電動旋轉剃鬚刀 (VSM-6300H) 蘇寧價 $598 建議零售價 $699 DJI Mavic 3 航拍機 蘇寧價 $15,049 建議零售價 $17,099 Skyworth 43吋 4K智能電視 (43SUC7500) 蘇寧價 $2,599 建議零售價 $4,190 Apple AirPods (3rd generation) 蘇寧價 $1,339 建議零售價 $1,499 Apple iPhone 13 Pro 128GB (天峰藍色) 蘇寧價 $8,299 建議零售價 $8,499 Dyson Digital Slim™ Fluffy Extra 輕量無線吸塵機 蘇寧價 $3,980 建議零售價 $4,480 Electrolux 255公升NutriFresh 變頻雙門雪櫃 蘇寧價 $3,380 建議零售價 $4,290 Zanussi 201公升銀色雙門雪櫃 (ZTB2000A-A) 蘇寧價 $2,590 建議零售價 $5,280

消費券限定優惠

除此之外，蘇寧門店及網店均接受消費券支付，於蘇寧門店以八達通、AlipayHKWeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$2000即享$50優惠。於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額即送限量精美禮品乙份。

蘇寧門店更接受合併消費，交易可以消費券多次支付，或使用消費券後以其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付更可享現金回贈。由即日起至2022630日憑中銀信用卡於香港蘇寧分店或網店www.hksuning.com簽賬即可享高達$800現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員即可獲$850 hksuning.com網店優惠券。

 

香港蘇寧《父親節「至冧」禮物推介》推廣

優惠期：即日至619

優惠傳送門：https://bit.ly/3NRUImA

 

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