父親節蛋糕情報(持續更新)│SoulgoodBakery x 淡墨 x Urban Coffee ／Royal Delights／JW Marriott／NINA PATISSERIE／龍島 /美心

剛過五月份母親節，踏入六6月就是父親節的天下！各大獨立或連鎖餅店已開始推出形形式式口味與款式的蛋糕，給父親們一個驚喜，部分更有早鳥優惠！
父親節蛋糕合集│SoulgoodBakery x「淡墨」x Urban Coffee 獨家黃金比例啡味香濃 設單買／限定套裝
以巴斯克芝士蛋糕起家的Soulgood Bakery，特別為父親節推出聯乘企劃，與本地氈酒品牌《白蘭樹下》及咖啡品牌《Urban Coffee Roaster》合作，獨家創作出全新提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕。為了是次聯乘，白蘭樹下特別釀製濃郁版本的淡墨，獨家供應予Soulgood Bakery，使蛋糕之中咖啡酒風味更加突出，經店主Anjaylia反複試驗烘焙，設計出這個充滿創意的提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕，並調配出理想的黃金比例：巴斯克芝士蛋糕加入由Urban Coffee Roaster專業挑選的埃塞俄比亞淺焙精品咖啡，舖上浸泡適量淡墨的手指餅，再配以結合馬斯卡彭芝士及鮮忌廉的一層，最後灑上大量法國可可粉，炮製出獨一無二的精品級蛋糕。而店主更細心地將蛋糕調製成不同的含酒量，分成3個濃度及一個無酒精版本迎合不同爸爸的口味。
除了單買原個蛋糕，另設「父親節限定套裝」(優惠價$888，原價$1,128)，數量有限，售完即止。6吋及8吋提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕即日起有少量於門市供應及於網上預訂；「父親節限定套裝」則可即日起至6月15日期間於網上預訂，數量有限，售完即止。
無酒精版 - $580/6 吋、$780/8 吋
入門版 - $620/6 吋、$820/8 吋
微醺版 - $660/6 吋、$860/8 吋
酒鬼版 - $700/6 吋、$900/8 吋
尖沙咀 K11 MUSEA B2 層B201-39 號舖
https://www.soulgoodbakeryhk.com/
父親節蛋糕合集│Royal Delights鬼馬豆腐火腩飯(焙茶芝麻慕絲蛋糕)＋食得又睇得外賣奶茶咖啡
要數男人的浪漫，必定要數貼地茶餐廳的豆腐火腩飯，今個父親節，為爸爸送上一個與眾不同的甜蜜驚喜！Royal Delights (R+)大廚以巧手的工藝和鬼馬精神，炮製出幾可亂真的鬼馬豆腐火腩飯─焙茶芝麻慕絲蛋糕($480/1磅)，另外可配上茶餐廳三款人氣「飲品」─造型逼真的經典奶茶慕絲蛋糕、醒神咖啡慕絲蛋糕及可口啤酒造型蛋糕(杏仁青蘋果慕絲蛋糕)，鬼馬豆腐火腩飯──焙茶芝麻慕絲蛋糕，特別選用清淡的焙茶口味配上濃郁黑芝麻，以焙茶慕絲、金芝麻脆脆及黑芝麻達克瓦茲蛋糕層層相間，再鋪上扮作米飯的脆米，帶來豐富口感。主角之一的豆腐是西多士粒；火腩和豬皮部分則以杏仁糕搓成，而豬腩肉是咖啡慕絲及牛奶布甸，再加上以白朱古力做成的枝竹，整個蛋糕玩味十足，爸爸看到當然滿心歡喜。經典奶茶慕絲蛋糕(後左)讓人驚喜，不但杯中的「奶茶」可「喝」，以朱古力完美刻製經典港式奶茶杯，連紙杯和杯蓋也可進食！三款件裝(飲品)父親節蛋糕只限帝京酒店及Mikiki分店出售，奶茶慕絲蛋糕及咖啡慕絲蛋糕售價為每件$78，杏仁青蘋果慕絲蛋糕售價為每件$68。
蛋糕系列由2023年 6 月1日至30日供應，父親節蛋糕須於五天前預訂，件裝蛋糕須於三天前預訂。
帝京酒店
Royal Delights (R+)
香港九龍太子道西193號 1樓 2622 6256
Royal Delights by Royal Hotels
香港新蒲崗
太子道東638號Mikiki 1樓137號 2865 1868
帝都酒店
Royal Delights (R+)
香港沙田白鶴汀街8號3樓 2694 3920
帝逸酒店
Royal Delights (R+)
香港沙田源康街1號1樓 3653 1113
父親節蛋糕合集│JW Marriott Hotel醉人父親節蛋糕
JW Marriott Hotel為爸爸送上別具特色的Dolce 88父親節限定「香橙甜酒朱古力蛋糕」，糕餅團隊特別選用法國Grand Marnier香橙甜酒製成柔滑的忌廉，醉人的干邑中滲透馥郁的柑橘芬芳，配上清新的西柚汁、芝士慕絲及開心果餅乾，甜度平衡得恰到好處，定能融化爸爸的心。父親節特色蛋糕可於 JW 網上商店預訂(須於四天前預訂)，於中午12時至晚上7時親臨酒店大堂樓層之Dolce 88領取。$468
父親節蛋糕合集│美心西餅「Cheers Dad父親節蛋糕系列」新登場 嘆茶嘆啡嘆世界 85折早鳥優惠
美心西餅今年以「嘆」為主題，讓你投爸爸所好，無論喜歡週末嘆茶一盅兩件、鍾情Chill嘆咖啡，還是熱衷環遊世界四圍去的，也盡在「Cheers Dad父親節蛋糕系列」蛋糕內，三款造型感滿Fun的父親節蛋糕—「爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕」、「爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕」及「爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕」，喚起大家與爸爸一起共度的珍貴時光。由即日起至6月15日期間預訂以上6款父親節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折，另凡於獨家雙重父親節禮遇活動期間購買指定父親節系列蛋糕，即可於指定日子免費獲贈「猴頭菇響螺燉老雞燉湯」或「花膠雪耳燉西施骨燉湯」，及$99換購「官燕棧美國原枝花旗參茶」，為父親補補氣。https://www.maximscakes.com.hk/tc/category/CheersD
父親節蛋糕合集│NINA PATISSERIE伊朗開心果芝士蛋糕 9折早鳥優惠
父親節必定要讓爸爸開心吧！趁著父親節向他送上以伊朗頂級開心果及香滑芝士做成的蛋糕、中間夾層有自家製開心果忌廉、開心果醬及忌廉芝士，層次豐富；外面再灑有開心果碎，口感札實又香氣濃郁，一定讓父親大人心花怒放，6月7日或之前訂購可享9折早鳥優惠！
父親節蛋糕合集│LUCULLUS瑰麗黑森林蛋糕 超濃郁朱古力＋布朗尼餅底＋啖啖酒香
父親總是給人默默耕耘、為兒女遮風擋雨的形象，就如LUCULLUS龍島全新瑰麗黑森林蛋糕，經典的造型華而不實，內裡卻是濃郁而有深度的朱古力加上創新配搭，不妨以此向爸爸表達你對他的看法和謝意！蛋糕以醇厚的72%黑朱古力所製的慕絲覆蓋著扎實濕潤的朱古力海綿蛋糕，同時亦裹著櫻桃酒忌廉和冧酒櫻桃酒車厘子果醬，甘甜中帶點櫻桃酒與冧酒醇香，豐富多層次的口感非常符合男士的口味；底層則特別用上醇香濃郁的朱古力布朗尼，增添不同的甜蜜口感，以創新元素演繹傳統經典。蛋糕經典而不失氣派的點睛之處便是以飽滿大顆的櫻桃酒浸車厘子和金箔作點綴，再鋪上焦糖可可豆碎，入口香脆，低調的同時亦凸顯了蛋糕的簡約精緻，就如爸爸看似內歛卻有著最沉著、最永恆的愛。瑰麗黑森林蛋糕即日起於LUCULLUS龍島全線分店發售。