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2022-06-09 12:30:00

父親節2022｜一田期間限定「父の日」 搜羅父親節至抵禮物 買鬚刨送藍芽耳機/免費西洋書法刻名

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父親節2022｜一田期間限定「父の日」 搜羅父親節至抵禮物 買鬚刨送藍芽耳機/免費西洋書法刻名

父親節2022｜一田期間限定「父の日」 搜羅父親節至抵禮物 買鬚刨送藍芽耳機/免費西洋書法刻名

臨近父親節，即日起至621日，一田百貨為你帶來【一田父の日】，集合了多款男士專用產品和滋味好禮，包括名牌服飾、影音數碼產品、日常用品及美酒佳餚等，一定可以買到合心意又實用的父親節禮物

多款父親節禮物任你揀 買鬚刨送藍芽耳機

一田搜羅不同類型的父親節禮物，當中包括TCL 55”4K QLED GOOGLE TVSkechers男裝休閒鞋、Dr. Rock砭石遠紅外線溫敷理療儀等。其中於推廣期內購買BRAUN 9系列乾濕兩用電鬚刨，即可獲贈JABRA ELITE 75T真無線藍牙耳機一對！

TCL 55" 4K QLED GOOGLE TV特價：$6,399 (每店限售10部) SKYWORTH 43" 4K ANDROID iDTV特價：$2,799 (每店限售10部) PHILIPS 2.1聲道無線重低音喇叭特價：$998 (每店限售30部) BRAUN 3系列電鬚刨 特價：$399 (每店限售3部) BRAUN 5系列電鬚刨 特價：$698 (每店限售10部) BRAUN 9系列乾濕兩用電鬚刨連自動清洗座 送JABRA ELITE 75T真無線藍芽耳機乙對 特價：$3,999 (每店限售5部) DE'LONGHI 全自動即磨咖啡機 特價：$6,999 (每店限售15部) Dr. Rock 砭石遠紅外線溫敷理療儀 原特價：$2,480 (每店限售10部)

買白蘭樹下氈酒/淡墨 即享免費西洋書法刻名服務

除了實用禮物，美酒佳餚亦是不錯的選擇。必買精選包括$600有找的純米吟釀套裝以及法國精選紅酒套裝，一套兩支日本酒/紅酒，性價比超高。同場更備有多款伴酒小吃，除了紅酒最佳拍檔的西班牙火腿芝士拼盤之外，另有日本逾百年老店出品的明太子風味蝦餅，以及配酒一流的信玄雜錦貝類小食等。更可以優惠價預訂A1 Bakery的陽光爸爸朱古力果仁蛋糕！

想讓禮物變得更獨一無二？凡於618-19(下午2-4)期間，於沙田店購買本地手工出品的白蘭樹下氈酒或淡墨(500毫升)，可憑即日發票，免費獲享西洋書法樽身刻名服務一次，令禮物更具意義。名額有限，先到先得。

Skechers男裝休閒鞋特價：$350/對 (只限沙田；一田信用卡額外95折) Champion男裝短袖Polo 特價：$199/件 (只限沙田/大埔) Ebelt印度頭層牛皮銀包 特價：$229 (只限沙田；一田信用卡額外95折) Leaveland男裝全棉短袖格仔恤衫 特價：$139/件 Leaveland 男裝短褲 特價：$99 西班牙火腿芝士拼盤 特價：$76.8 法國精選紅酒套裝 特價：$565 (大埔/荃灣/元朗/北角除外) 信玄雜錦貝類小食 特價：$108 純米吟釀套裝 特價：$548 魚兵衛父親節壽司盛合 特價：$278 A1 Bakery Group 陽光爸爸朱古力果仁蛋糕 (12cm / 15cm) 特價：$159.8 / $219.3 (只限大埔/觀塘/葵芳/屯門；須6月1-15日期間訂購) Moon Cheese 芝士球 特價：$49.9/包 山口油屋福太郎 明太子風味蝦餅 特價：$78/盒，第二盒半價 白蘭樹下 淡墨 (500毫升) 特價：$475 (只限沙田) 白蘭樹下 氈酒 (500毫升) 特價：$655 (只限沙田)

YATA-Fans會員/使用一田信用卡專享額外95

推廣期內，YATA-Fans會員或使用一田信用卡購買附有95折標記的精選貨品可享額外95折優惠。

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