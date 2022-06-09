父親節2022｜一田期間限定「父の日」 搜羅父親節至抵禮物 買鬚刨送藍芽耳機/免費西洋書法刻名

臨近父親節，即日起至6月21日，一田百貨為你帶來【一田父の日】，集合了多款男士專用產品和滋味好禮，包括名牌服飾、影音數碼產品、日常用品及美酒佳餚等，一定可以買到合心意又實用的父親節禮物。

一田搜羅不同類型的父親節禮物，當中包括TCL 55”4K QLED GOOGLE TV、Skechers男裝休閒鞋、Dr. Rock砭石遠紅外線溫敷理療儀等。其中於推廣期內購買BRAUN 9系列乾濕兩用電鬚刨，即可獲贈JABRA ELITE 75T真無線藍牙耳機一對！

買白蘭樹下氈酒 / 淡墨 即享免費西洋書法刻名服務

除了實用禮物，美酒佳餚亦是不錯的選擇。必買精選包括$600有找的純米吟釀套裝以及法國精選紅酒套裝，一套兩支日本酒/紅酒，性價比超高。同場更備有多款伴酒小吃，除了紅酒最佳拍檔的西班牙火腿芝士拼盤之外，另有日本逾百年老店出品的明太子風味蝦餅，以及配酒一流的信玄雜錦貝類小食等。更可以優惠價預訂A1 Bakery的陽光爸爸朱古力果仁蛋糕！

想讓禮物變得更獨一無二？凡於6月18-19日(下午2-4時)期間，於沙田店購買本地手工出品的白蘭樹下氈酒或淡墨(500毫升)，可憑即日發票，免費獲享西洋書法樽身刻名服務一次，令禮物更具意義。名額有限，先到先得。