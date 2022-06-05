父親節2022｜享受高音質生活！5款HKD$2500內藍牙喇叭推薦 父親節禮物必買！

臨近父親節，相信不少人都在苦惱父親節禮物。對於喜歡聽音樂的父親們來說，音響或喇叭絕對是不錯的禮物選擇！而藍牙喇叭可在室內或戶外等不同場景下使用，比起傳統喇叭更加方便。以下就為大家推薦5款HKD$2500以下的藍牙喇叭，性價比高之餘又可以氹爸爸開心！

藍牙喇叭｜JBL Flip 6 無線防水藍牙喇叭 如果想用比較便宜的價格入手藍牙喇叭，JBL的Flip 6 無線防水藍牙喇叭便是不錯的選擇，除了有多種顏色外，其雙向揚聲器系統，包括跑道形驅動器、單獨高音揚聲器和兩個低音輻射器，聽喇叭的音效更加震撼、清晰逼真。而且採用防水防塵設計，無論放在浴室使用或外出野餐、郊遊時使用都可放心，在任何天氣下都可隨身攜帶，性價比較高。 建議零售價：$988

藍牙喇叭｜Beats Pill+ 無線藍牙喇叭 除了JBL的Flip 6外，Beats的Pill+ 無線藍牙喇叭同樣屬於性價比較高的喇叭。雖然兩款的機身外型相似，簡潔俐落，但Beats的立體聲就以雙向分頻系統進行，可以為各種類型的音樂營造音域廣闊的音色，而且同時高低音單元分離式設計，使音色更準確別緻。而Pill+就帶有12 小時的持續使用充電電池，同時可為手機或其它裝置充電，剛好帶出門的時候，可作為緊急充電器使用。唯一美中不足的是沒有防水防塵的功能，因此外出使用時需要特別小心，以免因水而影響功能。 建議零售價：$1488

藍牙喇叭｜Marshall Emberton 防水藍牙喇叭 Marshall的喇叭一直受人吹捧，其獨特的金屬編織網及手寫Marshall logo便是其標誌，可當作擺設放在房間內，增加時尚感。Marshall Emberton 防水藍牙喇叭便以BLUMLEIN 立體聲架構，提供全向式的音效，而且重量只有0.7 公斤嘅，方便攜帶出門，再加上超過20 小時的播放續航力，無論在室內或戶外都可長時間使用。而這款藍牙喇叭同時具備防水功能，達到IPX 7 防水系數，即可浸沒在水下 1 公尺內長達 30 分鐘，即使不小心掉在水中亦可繼續使用。 建議零售價：$1499

藍牙喇叭｜Marshall Stockwell II 藍牙喇叭 Marshall除了Emberton外，Stockwell II 藍牙喇叭亦同樣受歡迎，與Emberton同樣，Stockwell II亦是採用Blumlein立體聲技術，可提供多方位體驗，同時還可透過面板調整低音、高音與音量，隨心選擇自己喜愛的音樂模式。而帶有手帶設計的Stockwell II就特別適合在戶外使用，再配合其IPX 4防水系數，出門若不幸遇上惡劣天氣亦不用太過擔心。 建議零售價：$1999