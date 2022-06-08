父親節2022｜各大商場父親節優惠 新開食肆推介+半價買戲飛 (持續更新)

今個月19日就是父親節，大家又是時候準備book枱及買禮物了，答謝平日辛勞賺錢養家的爸爸。最近有不少商場父親節推出優惠，當中有不少新食肆推介，以及同時有消費優惠，抵上加抵，讓子女們可以輕鬆與爸爸過節！ 父親節 2022 商場優惠｜ MOSTown 新港城中心 H ． COINS 會員消費 換英皇戲院 $100 現金券 MOSTown新港城中心推出《消費賞．賞睇戲》，由6月11日起至7月31日，H‧COINS會員於MOSTown新港城中心以電子貨幣單一消費每滿$200，經H．COINS手機APP自助上載或親臨L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根並成功賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚(每組有效商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根最多只可獲商場專屬電子印花2枚)，集齊3枚同款專屬電子印花，即可換領英皇戲院$100現金券乙張。 6、7月新片包括刺激的美國科幻冒險片《侏羅紀世界》：《統治霸權》、迪士尼與彼思的人氣卡通角色巴斯光年的首部個人電影《光年正傳》、以至爸爸至愛的《雷神奇俠4: 愛與雷霆》等，趁著父親節，和爸爸來一場久違的電影約會。

父親節 2022 商場優惠｜ ELEMENTS 圓方食肆限定套餐及優惠 ELEMENTS圓方除推出「春夏時尚消費賞」外，更由即日起至19日期間推出額外獎賞，顧客於場內以電子消費滿$60,000，即可享總值$25,000 ELEMENTS消費電子禮券，包括$1,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、$1,500 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、$2,300 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、$3,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券、PREMIERE CINEMAS 電影禮券4張及$16,800指定消費商戶電子禮券。各款電子禮券適用於場內逾百間人氣商戶，包括Ermenegildo Zegna、Montblanc及溥儀眼鏡等，讓顧客挑選具品味的父親節禮物。

父親節限定套餐及優惠 ELEMENTS 圓方多間國際食肆均推出父親節限定套餐及優惠，HABITŪ推出父親節「3+1」優惠，由6月10日至19日惠顧堂食自選菜式，即享「買三送一」優惠；Mango Tree亦推出4人父親節盛饌晚宴，讓顧客與家人一邊欣賞270度維港美景，一邊品嚐辣椒膏原隻帶子、原個椰皇燉魚翅及黃咖喱軟殼蟹配法包等正宗泰國滋味。

另外，「劉一手重慶火鍋」最近進駐ELEMENTS 圓方，特設3間貴賓房，其中最大的貴賓房更有卡拉OK設備，讓顧客與親朋戚友們歡樂相聚。新店更推出午市半自助火鍋套餐（$198起）及日式料理一人鍋定食（$148起）。 PREMIERE CINEMAS 電影禮遇 除此之外， ELEMENTS圓方亦準備了「驚喜電影禮遇」，即日起至8月31日，逢星期一至四（公眾假期除外）於PREMIERE CINEMAS購買正價戲票可享半價優惠，與家人一同欣賞大熱電影。

父親節 2022 商場優惠｜父親節商場優惠 荃灣廣場新食肆 + 父親節限定賞 荃灣廣場為準備了父親節限定賞，凡於6月18日及19日於餐飲食肆消費滿$500，即賞Crostini咖啡1杯。場內有不少新食肆，包括日式和牛燒肉放題「和牛燒肉一郎」、適合打卡的火鍋店「香江花月」，以及人氣的壽司郎及牛カツ京都勝牛。 6 月好賞消費 廣場同時推出「6月好賞消費」現已開鑼，凡於潮流服飾或運動服裝商戶消費滿$1,000，即送$80商場電子贈券($50時尚生活電子贈券1張 + $30餐飲贈券1張)；於任何商戶消費 滿$3,000，送$150商場電子贈券 ($100家居佈置電子贈券1張 + $50時尚生活電子贈券1張)。