父親節2022｜父親節各大酒店Staycation優惠 送自助早餐/威士忌蛋糕/免費品酒體驗/水療優惠

還有兩個星期就是父親節，大家想好了慶祝節目了嗎？為了孝敬平時勞苦功高的父親，不少子女都會選擇在父親節正日，與爸爸到酒店Staycation，慰勞一下養家的辛勞！以下為大家整理各大酒店推出的父親節Staycation優惠，除了包豪華客房之外，有些酒店附送威士忌蛋糕、雞尾酒製作工具等，更可以免費品酒，非常適合一眾喜歡品酒的父親們！

父親節 Staycation 香港四季酒店 Staycation 四季酒店推出「RAISE A TOAST TO DAD」住宿優惠，今次特意與麥卡倫聯乘。二人房價由HK$3,850（連加一）起，套餐包括入住全新裝修客房、每日雙人早餐，以及父親節威士忌朱古力蛋糕。蛋糕以麥卡倫雙桶12年威士忌製成，更特意做成酒桶模樣，非常有心思！此外，酒店更送麥卡倫威士忌迎賓禮物，包括迷你麥卡倫雪莉桶12年威士忌一支及麥卡倫雙耳酒杯一個。 入住期間更可以參與虛擬調酒活動，利用附送的麥卡倫雞尾酒製作工具親手炮製雞尾酒。於2022年6月18和19日入住，可於宴會廳免費參與家庭主題活動，以及在客房內免費參加家庭主題虛擬活動。爸爸更可以到The Macallan Room品嚐威士忌！ 預訂日期：即日起至6月19日

入住日期：6月10至6月19日

價錢：HK$3,850（連加一）起

預訂電話：3196 8333

The Lounge 父親節下午茶 於2022年6月12至19日，The Lounge將推出父親節下午茶，三層架上放滿精緻美點，包括特濃咖啡朱古力忌廉撻、紅桑子脆蛋糕、朱古力開心果忌廉意大利炸脆卷等。於2022年6月12、18和19日，大家也可在現場烹調櫃檯享用即製窩夫配雜莓、焦糖燉蛋和朱古力石板街新地。 供應日期：6月12-19日

供應時間：（6月13至17日）下午2時30分至6時；（6月12、18和19日）下午3時至6時

價錢：（6月13至17日）HKD$723.8/兩位（連加一）

（6月12、18和19日）HKD$547.8/位（連加一）

龍景軒父親節午餐 + 晚餐 於2022年6月19日，米芝蓮三星粵菜餐廳龍景軒將推出父親節午餐和晚餐，成人和小孩分別有專屬餐單。招牌菜包括皇湯雞絲羹和龍帶玉梨香。享用父親節餐單的客人將獲贈 Atelier Cologne迷你香水和身體保濕乳液禮品套裝一套。 供應日期：6月19日

供應時間：（午餐）上午11時30分至下午3時；（晚餐）晚上6時至11時 價錢：午餐：成人HKD$950/位、小童HKD$600/位

晚餐：成人HKD$1,480/位、HKD$港幣680/位

父親節 Staycation 香港文華東方酒店 Staycation 香港文華東方酒店推出「文華閣和套房休閒之旅」住宿計劃，價錢由每晚HK$3,938（連加一）起，套餐包括入住豪華客房、酩悅香檳，以及文華閣各式尊貴禮遇，當中包括美味早餐、下午茶、晚間開胃小食及雞尾酒。喜歡品酒的父親們更可以參與文華閣行政酒廊雙人威士忌品酒體驗。 文華廳+文華扒房及酒吧父親節菜單 於2022年6月19日父親節當天，米芝蓮星級食府文華廳將推出父親節菜單。大家可與家人品嚐到一系列精緻點心、滋補養生湯等，包括珍珠肉雞湯燉花膠、金湯燴官燕、藤椒蘆筍煎M9和牛等，每位父親將獲贈一份精緻父親節禮物！ 供應日期：6月19日

供應時間：

（午餐）上午12時至下午1時半；下午2時至3時半

（晚餐）晚上6時至10時

價錢：

（午餐）HKD$877.8（連加一）

（晚餐）HKD$2,076.8（連加一） 另外，文華扒房及酒吧同樣推出父親節「週日烤肉菜單」，菜單包括A5和牛他他、香煎日式帶子和法國吉拉朵生蠔等。大家亦可自選一款前菜和一款烘烤主菜，包括自家製煙熏三文魚和慢煮美國頂級牛排等。亦可以額外每位港幣788元（另收加一服務費）以享用兩小時無限暢飲Ruinart Blanc de Blancs香檳及侍酒師精選。每位父親更可獲贈自家製瓶裝雞尾酒乙瓶。 供應日期：6月19日

供應時間：

（午餐）上午12時至下午2時半

（晚餐）晚上6時至10時

價錢：成人每位HKD$1,416.8元（連加一）；

小童為每位HKD$602.8元（連加一）

父親節 Staycation 香港帝苑酒店 Staycation 香港帝苑酒店推出父親節晚市套餐住宿優惠，價錢由每晚HK$1,780起，套餐包括晚市套餐、自助早餐、75折水療優惠，免費享用健身室和25米長的天際恆溫水底音樂泳池。其中大家可以在入住當天，於J's酒吧享用5道菜晚市套餐，菜式包括香草燴田螺酥盒、紅酒燴紐西蘭羊膝、香煎鳕魚柳配白酒忌廉汁等。另加每位HK$150 (兩位起)，可享用「海鮮盆」，包括緬因州龍蝦尾、鱈場蟹腳、蝦、青口及海蜆！

父親節 Staycation ｜唯港薈 Hotel iCON 趁著父親節假期，預訂唯港薈CLUB客房或套房，可享天外天行政酒廊禮遇，於下午3時至晚上6時無限暢飲指定紅白酒、咖啡及茶、精選雞尾酒及無酒精雞尾酒，盡情享用雜錦凍肉、芝士等。除此之外，更可享各項獨家禮遇，包括個人化服務、水療及洗衣服務優惠、每日早餐等。現凡經酒店官網直接預訂客房，可享獨家優惠包括客房優先升級 (需視乎房間供應情況而定)、港幣$200水療禮額及以優惠價享用通宵代客泊車服務、餐飲服務85折優惠等。ICON Engage會員更可尊享95折優惠。 網上預訂：https://bit.ly/hotel-icon-book-direct-tc GREEN 父親節四道菜午宴 + 晚宴 一定不能錯過GREEN推出的「父親節四道菜晚宴」，由6月18至19日供應。有黑松露鴨肝紅桑莓泡芙作餐前小點，隨後奉上「廚師推介海鮮塔」，盛載著生蠔、加拿大雪蟹腳、清酒鮑魚、南中國海蝦及法國海螺，海鮮控必食！主菜方面可以選擇香辣葡式烤黃雞拼南瓜蓉及燒汁、火炙澳洲M5和牛肉眼排配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁、燒荷蘭丹麥豬排配煙燻燒汁、阿根廷草飼牛柳排配紅酒汁、烤焗三文魚柳配干貝牛油汁或Impossible™素食漢堡或牛肉漢堡配沙律或薯條，總有一款合爸爸口味。最後更有迷你立體啤酒杯造型的芒果橄欖油蛋糕作甜品。價錢為每位HKD$668.8（連加一）起。 另外亦有提供午餐，可自選前菜及主菜，包括18個月巴馬火腿配哈蜜瓜、龍蝦柑橘沙律配雞尾蛋黃醬，或火炙澳洲M5和牛肉眼排配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁等。最後有迷你茶壺造型的芝士泡芙作甜品。價錢只需每位HKD$536.8（連加一）起。 若爸爸喜愛生蠔，可另加品嚐半打 (HKD$168*)或一打 (港幣$298*)新鮮時令生蠔。想跟爸爸舉杯暢飲，可另加每位港幣$198*升級配無限添飲指定飲品，或每位港幣$298*升級配無限添飲瑪姆紅帶香檳，享受微醺的週末時光。 （*需另收加一服務費）

GREEN 父親節四道菜午宴 + 晚宴 一定不能錯過GREEN推出的「父親節四道菜晚宴」，由6月18至19日供應。有黑松露鴨肝紅桑莓泡芙作餐前小點，隨後奉上「廚師推介海鮮塔」，盛載著生蠔、加拿大雪蟹腳、清酒鮑魚、南中國海蝦及法國海螺，海鮮控必食！主菜方面可以選擇香辣葡式烤黃雞拼南瓜蓉及燒汁、火炙澳洲M5和牛肉眼排配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁、燒荷蘭丹麥豬排配煙燻燒汁、阿根廷草飼牛柳排配紅酒汁、烤焗三文魚柳配干貝牛油汁或Impossible™素食漢堡或牛肉漢堡配沙律或薯條，總有一款合爸爸口味。最後更有迷你立體啤酒杯造型的芒果橄欖油蛋糕作甜品。價錢為每位HKD$668.8（連加一）起。 另外亦有提供午餐，可自選前菜及主菜，包括18個月巴馬火腿配哈蜜瓜、龍蝦柑橘沙律配雞尾蛋黃醬，或火炙澳洲M5和牛肉眼排配紅酒汁、熱溶芝士波士頓龍蝦尾配檸檬牛油汁等。最後有迷你茶壺造型的芝士泡芙作甜品。價錢只需每位HKD$536.8（連加一）起。 若爸爸喜愛生蠔，可另加品嚐半打 (HKD$168*)或一打 (港幣$298*)新鮮時令生蠔。想跟爸爸舉杯暢飲，可另加每位港幣$198*升級配無限添飲指定飲品，或每位港幣$298*升級配無限添飲瑪姆紅帶香檳，享受微醺的週末時光。 （*需另收加一服務費）

父親節 Staycation ｜香港麗思卡爾頓酒店 為慶祝父親節，由 2022年6月10日至19日，香港麗思卡爾頓酒店推出「父親節天際住宿體驗」。價錢由每晚HKD$4,618.9起，套餐包括海景客房、雙人早餐，更會送上招牌藍莓芝士蛋糕及香檳。而入住時更可到10樓大堂酒廊享用特製迎賓雞尾酒兩杯。酒店會準備精緻房間父親節佈置，大家更可以利用酒店提供的即影即有相機，在父親節與家人留下美好回憶。 除此之外，香港麗思卡爾頓水療中心新推出的「寵愛爸爸」水療優惠，首先邀請爸爸們到健身室，駐場教練會為他進行身體狀況分析，並教授適合的運動組合。運動過後，更會送上60分鐘冷療身體按摩，對舒緩深層肌肉疼痛特別顯著。「寵愛爸爸」水療優惠由2022年6月1日至30日供應，價錢為HKD$2,288起。 天龍軒六道菜父親節盛宴 連續10年蟬聯米芝蓮二星食府天龍軒將在父親節推出六道菜盛宴。菜單以桂花蜜汁叉燒、番茄蓉炸鱔片及芝麻凍海蜇作頭盤；亦有鮮鮑小炒皇、帶子酸辣羹。最矚目肯定是主菜—上湯百花釀焗虎蝦皇及薑味魚湯花膠煮糯米飯！甜品方便就有椰漿香芋紫米露、芝士炸煎堆仔、傳統酥皮蛋撻。父親節六道菜父親節盛宴價錢為HKD$1,188（兩位起）。

父親節 Staycation ｜帝逸酒店 帝逸酒店推出「親親爹哋」父親節住宿計劃，由2022年6月3日起至6月20日，價錢每晚HK$2,288起，即可與爸爸入住公寓一晚並享受一系列節慶住宿禮遇，包括於PitStop下午茶套餐、Alva House三人自助早餐以及一件繡上名字的浴袍。更可以借用酒店提供之單車，於鄰近沙田單車徑踩單車！ Alva House 父親節自助餐 除了自助早餐之外，Alva House亦推出父親節自助餐！自助晚餐以龍蝦及螃蟹為主題，可以吃到超過18款惹人垂涎的滋味菜式及一系列餐廳招牌美食，當中包括避風塘炒蟹、芝士焗釀蟹蓋及龍蝦蟹肉大阪燒餅等。當然少不了即開生蠔、刺身、烤肉、日式鐵板燒及天婦羅等。凡惠顧自助晚餐，每位父親更可獲贈芝士焗波士頓龍蝦一隻及生啤一杯。 供應日期：2022年6月18日至19日 時段 價錢 悠享時光週末自助早午餐 首輪：上午11時15分至下午1時45分 次輪：下午2時15分至下午4時45分 成人：HK$588 小童：HK$368 龍蝦．「蟹」逅嚐鮮自助晚餐 首輪：下午5時30分至晚上7時30分 次輪：晚上8時至晚上10時 成人：HK$788 小童：HK$458 *所有價目另加一服務費。