父親節2022｜父親節餐廳優惠合集 酒店自助餐/片皮鴨/父親節蛋糕

就嚟到父親節，大家諗好點慶祝未？除了買禮物之外，當然少不了為爸爸籌備一頓豐富晚餐，以下為大家總結各大餐廳及酒店推出的父親節優惠，當中包括酒店自助餐、片皮鴨、中菜宴等，更有父親節蛋糕！

Harbour Grand Café 咖啡廳父親節自助午餐/晚餐早鳥優惠！其中環球美食自助午餐，早鳥價有86折，成人$540/位起，而小童則為$379/位起。一次過可以吃到40多款熱盤及沙律，喜歡吃海鮮的你一定不能錯過新鮮即開生蠔及多款壽司。

自助晚餐有早鳥價85折，成人$759/位起，而小童則為$415/位起。每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。咖啡廳還準備了一系列環球美食佳餚，如新鮮即開生蠔及蟹腳，還有5款日本刺身及多款壽司。更有了20多款特色甜品及12款不同口味的Mövenpick雪糕！

[ 父親節早鳥優惠86折] 環球美食自助午餐 (原價：HK$625/位)

KKday優惠：成人HK$540/位 起，小童HK$379/位 起

[ 父親節早鳥優惠85折] 日韓滋味自助晚餐 (原價：HK$878/位)

KKday優惠：成人HK$759/位 起，小童HK$415/位 起

訂購期限：即日起至2022年6月5日

使用期限：即日起2022年6月30日

午餐供應時間：12:00-14:30

晚餐供應時間：

星期二至五、日及6月3-4日：18:30- 22:00

6月星期六、公眾假期及6月19日：首輪17:30-19:45 /第二輪20:15-22:30

地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café