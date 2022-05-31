父親節2022｜父親節餐廳優惠合集 酒店自助餐/片皮鴨/父親節蛋糕

就嚟到父親節，大家諗好點慶祝未？除了買禮物之外，當然少不了為爸爸籌備一頓豐富晚餐，以下為大家總結各大餐廳及酒店推出的父親節優惠，當中包括酒店自助餐、片皮鴨、中菜宴等，更有父親節蛋糕！
父親節餐廳優惠｜港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 自助餐優惠
Harbour Grand Café 咖啡廳父親節自助午餐/晚餐早鳥優惠！其中環球美食自助午餐，早鳥價有86折，成人$540/位起，而小童則為$379/位起。一次過可以吃到40多款熱盤及沙律，喜歡吃海鮮的你一定不能錯過新鮮即開生蠔及多款壽司。
自助晚餐有早鳥價85折，成人$759/位起，而小童則為$415/位起。每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。咖啡廳還準備了一系列環球美食佳餚，如新鮮即開生蠔及蟹腳，還有5款日本刺身及多款壽司。更有了20多款特色甜品及12款不同口味的Mövenpick雪糕！
[父親節早鳥優惠86折] 環球美食自助午餐 (原價：HK$625/位)
KKday優惠：成人HK$540/位 起，小童HK$379/位 起
[父親節早鳥優惠85折] 日韓滋味自助晚餐 (原價：HK$878/位)
KKday優惠：成人HK$759/位 起，小童HK$415/位 起
訂購期限：即日起至2022年6月5日
使用期限：即日起2022年6月30日
午餐供應時間：12:00-14:30
晚餐供應時間：
星期二至五、日及6月3-4日：18:30- 22:00
6月星期六、公眾假期及6月19日：首輪17:30-19:45 /第二輪20:15-22:30
地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café
父親節餐廳優惠｜香港柏寧酒店 PLAYT父親節自助晚餐
香港柏寧酒店的PLAYT餐廳推出父親節自助晚餐優惠，早鳥價有75折，成人$667/位起，而小童則為$429/位起。提供即開新鮮生蠔、長腳蟹、龍蝦等各樣時令海鮮；父親節限定食品有斧頭扒、和牛壽司、黑啤牛肋條、泰式滷水乳鴿、鱷魚肉百合螺頭燉瘦肉湯，甜品方面更有焗香蕉朱古力布甸等！
[父親節早鳥優惠75折]父親節自助晚餐
KKday 優惠：成人HK$667/位 起，小童HK$429/位 起
訂購期限：即日起2022年6月15日
使用期限：即日起2022年6月19日
用餐時間：父親節自助晚餐（6月18及19日）：5pm-7pm或7:30pm-9:30pm
地址：香港銅鑼灣告士打道310號
父親節餐廳優惠｜囍慶集團 見龍卸甲宴
當熱門片皮鴨遇上澳洲龍蝦和酸菜魚，會產生什麼效果呢？囍慶集團推出見龍卸甲宴，讓大家可以一次過享受片皮鴨、澳洲龍蝦+酸菜魚套餐。見龍卸甲宴供4位用（$888），平均只需$222/位，另收收茶芥及加一服務費。菜單包括上湯澳洲龍蝦伊麵（1隻）、京式片皮鴨配爆炸五味醬、鴨肉生菜包、秘製酸菜魚、薑蔥焗生蠔煲、黃金脆焗海蝦、濃湯野菌浸時蔬及巴馬火腿炒飯。
【龍蝦片皮鴨八道風味】見龍卸甲宴（4位用）
KKday優惠：HK$888/4位，平均HK$222/位（另收茶芥及加一服務費）
使用期限：即日起至6月30日（須提前至少一天預約）
用餐時間：每日中午12時至下午4時；晚上6時至10時
地點：雲海匯分店/囍慶科學園分店/囍慶顯徑分店
父親節餐廳優惠｜九龍海逸君綽酒店 海雲天「海中盛宴」
不少長輩都比較偏愛中菜，九龍海逸君綽酒店的海雲天就推出「海中盛宴」套餐，精心挑選多款海鮮，包括鮑魚、龍蝦、帶子及鮮蝦等。菜單包括雲天三小品（一口燒肉、海蜇頭、口水雞）、鮮味上湯澳洲龍蝦伊麵、鮑魚花膠燉湯、燒汁香煎珍寶帶子、胡麻沙律伴蝦多士、西施蒸鮑魚、瑤柱扒時蔬、紅燒乳鴿（半隻）及甜品。現在購買更有買一送一優惠！
【買一送一】海雲天 海中盛宴
KKday優惠：HK$698（原價:HK$1,496）（另收茶芥及加一服務費）
訂購期限：即日起
使用期限：即日至2022年6月30日
地點：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
父親節蛋糕優惠｜港島海逸君綽酒店 百利甜酒焦糖朱古力蛋糕 (1磅)
Harbour Grand Café推出多達12款精美蛋糕，其中百利甜酒焦糖朱古力蛋糕更有85折優惠！另設多款蛋糕如低糖草莓蛋糕、大吉嶺茶配檸檬柚子蛋糕、意大利芝士蛋糕、芒果拿破崙蛋糕、D24榴槤忌廉蛋糕等。
【6月期間限定】 父親節百利甜酒焦糖朱古力蛋糕 (1磅)
KKday優惠：HK$313 (原價：HK$350)
訂購期限：即日起至2022年6月25日
使用期限：即日起至2022年6月30日
領取地點：港島海逸君綽酒店
父親節蛋糕優惠｜香港萬麗海景酒店 Mirage Bar & Restaurant 酒店蛋糕8折
香港萬麗海景酒店的Mirage Bar & Restaurant，同樣推出父親節蛋糕優惠。一共有3款不同口味的自家製蛋糕，包括芒果拿破崙、菠蘿芝士蛋糕及宇治抹茶紅豆慕絲蛋糕。
芒果拿破崙 (1磅) / 菠蘿芝士蛋糕 (1磅) / 宇治抹茶紅豆慕絲蛋糕 (1磅)
KKday優惠: HK$280 (原價：HK$350)
供應日期：2022年5月3日至6月26日
(優惠不適用於2022年5月7-9日及6月19-20日)
提取時間：下午2時至8時
地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓