父親節2022｜父親節餐廳+蛋糕優惠合集 酒店自助餐/片皮鴨/父親節蛋糕/任食牛扒

就嚟到父親節，大家諗好點慶祝未？除了買禮物之外，當然少不了為爸爸籌備一頓豐富晚餐，以下為大家總結各大餐廳及酒店推出的父親節優惠，當中包括酒店自助餐、片皮鴨、中菜宴等，更有父親節蛋糕！
父親節餐廳優惠｜香港喜來登酒店Morton’s The Steakhouse 父親節牛扒龍蝦午餐
今年父親節，香港喜來登酒店Morton’s The Steakhouse推出父親節限定「牛扒龍蝦午市套餐」。套餐（HKD$888，另加10%服務費）包括凱撒沙律、特級珍寶蝦咯嗲或香濃龍蝦湯等味頭盤，更有6安士免翁牛柳，配上深海龍蝦尾、珍寶蟹餅或焗煙肉帶子。
大家亦可以加錢升級至16安士肉眼牛扒、厚切西冷牛扒或帶骨肉眼牛扒。另有其他小食如芝士松露炸薯條、炒菠菜及原粒蘑菇等。甜品方面則有法式焦糖燉蛋、青檸批或莫爾頓經典暖心朱古力餅。
除此之外，Morton's亦於午市及晚市時段供應各款單點美食，當中包括24安士上等腰肉牛扒（HK$848），可以再加上一杯Morton's經典Mortini雞尾酒（HK$160）。
供應日期：6月19日
供應時間：午餐11:00-14:30；晚餐17:00-22:00
地點：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓。
訂座電話：2732 2343
父親節餐廳優惠｜WM酒店 父親節自助晚餐+週末海鮮自助晚餐
WM酒店WM咖啡廳推出父親節自助晚餐。當天的自助晚餐除了供應即開生蠔、冰鎮海鮮及炭燒牛肉等受歡迎美食，主廚更會特製限定美食，香煎鴨肝伴紅桑子汁多士及蒜鹽燒越南虎蝦，每位父親更可獲贈特選餐酒或啤酒一杯。當天的父親節自助早午餐同樣供應即開生蠔、冰鎮海鮮、各款熱葷及精緻甜品！
另有全新週末海鮮自助晚餐，以蠔為主題。除了無限量供應的即開生蠔外，更有菠菜芝士焗廣島蠔、煙肉洋蔥茄汁焗蠔、香蔥韭菜蠔仔煎、天婦羅酥炸生蠔等。配合盛夏，WM咖啡廳特別以呂宋芒製作多款精緻甜品，包括芒果燕窩千層酥、芒果千層蛋糕、芒果班戟等。
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WM 咖啡廳 Café@WM 父親節自助餐
電話：+852 2196 6388 電郵：[email protected]
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供應日期
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供應時間
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價錢
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父親節自助早午餐
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2022年6月19日（日）
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上午11時30分至
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成人港幣$468；
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父親節自助晚餐
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2022年6月19日（日）
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下午6時30分至
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成人港幣$588；
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週末自助早午餐
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星期六、日及公眾假期
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上午11時30分至
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成人港幣$468；
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週末海鮮自助晚餐
全新蠔主題料理 x 芒果甜品主題
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星期五至日
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下午6時30分至
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成人港幣$588；
父親節餐廳優惠｜港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 自助餐優惠
Harbour Grand Café 咖啡廳父親節自助午餐/晚餐早鳥優惠！其中環球美食自助午餐，早鳥價有86折，成人$540/位起，而小童則為$379/位起。一次過可以吃到40多款熱盤及沙律，喜歡吃海鮮的你一定不能錯過新鮮即開生蠔及多款壽司。
自助晚餐有早鳥價85折，成人$759/位起，而小童則為$415/位起。每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。咖啡廳還準備了一系列環球美食佳餚，如新鮮即開生蠔及蟹腳，還有5款日本刺身及多款壽司。更有了20多款特色甜品及12款不同口味的Mövenpick雪糕！
[父親節早鳥優惠86折] 環球美食自助午餐 (原價：HK$625/位)
KKday優惠：成人HK$540/位 起，小童HK$379/位 起
[父親節早鳥優惠85折] 日韓滋味自助晚餐 (原價：HK$878/位)
KKday優惠：成人HK$759/位 起，小童HK$415/位 起
訂購期限：即日起至2022年6月5日
使用期限：即日起2022年6月30日
午餐供應時間：12:00-14:30
晚餐供應時間：
星期二至五、日及6月3-4日：18:30- 22:00
6月星期六、公眾假期及6月19日：首輪17:30-19:45 /第二輪20:15-22:30
地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café
父親節餐廳優惠｜香港柏寧酒店 PLAYT父親節自助晚餐
香港柏寧酒店的PLAYT餐廳推出父親節自助晚餐優惠，早鳥價有75折，成人$667/位起，而小童則為$429/位起。提供即開新鮮生蠔、長腳蟹、龍蝦等各樣時令海鮮；父親節限定食品有斧頭扒、和牛壽司、黑啤牛肋條、泰式滷水乳鴿、鱷魚肉百合螺頭燉瘦肉湯，甜品方面更有焗香蕉朱古力布甸等！
[父親節早鳥優惠75折]父親節自助晚餐
KKday 優惠：成人HK$667/位 起，小童HK$429/位 起
訂購期限：即日起2022年6月15日
使用期限：即日起2022年6月19日
用餐時間：父親節自助晚餐（6月18及19日）：5pm-7pm或7:30pm-9:30pm
地址：香港銅鑼灣告士打道310號
父親節餐廳優惠｜囍慶集團 見龍卸甲宴
當熱門片皮鴨遇上澳洲龍蝦和酸菜魚，會產生什麼效果呢？囍慶集團推出見龍卸甲宴，讓大家可以一次過享受片皮鴨、澳洲龍蝦+酸菜魚套餐。見龍卸甲宴供4位用（$888），平均只需$222/位，另收收茶芥及加一服務費。菜單包括上湯澳洲龍蝦伊麵（1隻）、京式片皮鴨配爆炸五味醬、鴨肉生菜包、秘製酸菜魚、薑蔥焗生蠔煲、黃金脆焗海蝦、濃湯野菌浸時蔬及巴馬火腿炒飯。
【龍蝦片皮鴨八道風味】見龍卸甲宴（4位用）
KKday優惠：HK$888/4位，平均HK$222/位（另收茶芥及加一服務費）
使用期限：即日起至6月30日（須提前至少一天預約）
用餐時間：每日中午12時至下午4時；晚上6時至10時
地點：雲海匯分店/囍慶科學園分店/囍慶顯徑分店
父親節餐廳優惠｜九龍海逸君綽酒店 海雲天「海中盛宴」
不少長輩都比較偏愛中菜，九龍海逸君綽酒店的海雲天就推出「海中盛宴」套餐，精心挑選多款海鮮，包括鮑魚、龍蝦、帶子及鮮蝦等。菜單包括雲天三小品（一口燒肉、海蜇頭、口水雞）、鮮味上湯澳洲龍蝦伊麵、鮑魚花膠燉湯、燒汁香煎珍寶帶子、胡麻沙律伴蝦多士、西施蒸鮑魚、瑤柱扒時蔬、紅燒乳鴿（半隻）及甜品。現在購買更有買一送一優惠！
【買一送一】海雲天 海中盛宴
KKday優惠：HK$698（原價:HK$1,496）（另收茶芥及加一服務費）
訂購期限：即日起
使用期限：即日至2022年6月30日
地點：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓
父親節餐廳優惠｜Steak King父親節任食牛扒午餐
Steak King於今個父親節特別推出節日午餐“Dine with dad”，兩小時任食牛扒，並可暢飲紅白餐酒，只需每位$750。大家可於兩小時內無限享用澳洲牛扒、乾式熟成牛肉漢堡包及厚切薯條。其中牛扒可以選擇澳洲200天穀飼黑安格斯肉眼及西冷扒，或可以加$150升級至澳洲M9和牛西冷及肉眼扒。而牛肉漢堡，則選用乾式熟成21天的黑安格斯牛肉。每位客人亦可以無限暢飲兩小時來自西班牙、澳洲或紐西蘭的紅白餐酒，啤酒及汽水。
日期：2022年6月19日(星期日)
時間：上午11時至下午4時
地點：黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A
收費：每位成人HK$750，每位小童HK$350（12歲式以下，任飲只包括汽水），另可每位加HK$150升級至澳洲M9和牛
訂座：https://bit.ly/3wAaV91
父親節餐廳優惠｜Pirata Group父親節Brunch
今個父親節，Pirata Group旗下9間餐廳推出父親節Brunch套餐，一共有不同類型的套餐供大家選擇，包括意大利菜、西班牙海鮮、日本菜等。為了滿足爸爸們的大胃口，更獨家提供特大份量菜式及香檳無限暢飲。
點擊即睇全部父親節Brunch套餐！
父親節蛋糕優惠｜港島海逸君綽酒店 百利甜酒焦糖朱古力蛋糕 (1磅)
Harbour Grand Café推出多達12款精美蛋糕，其中百利甜酒焦糖朱古力蛋糕更有85折優惠！另設多款蛋糕如低糖草莓蛋糕、大吉嶺茶配檸檬柚子蛋糕、意大利芝士蛋糕、芒果拿破崙蛋糕、D24榴槤忌廉蛋糕等。
【6月期間限定】 父親節百利甜酒焦糖朱古力蛋糕 (1磅)
KKday優惠：HK$313 (原價：HK$350)
訂購期限：即日起至2022年6月25日
使用期限：即日起至2022年6月30日
領取地點：港島海逸君綽酒店
父親節蛋糕優惠｜香港萬麗海景酒店 Mirage Bar & Restaurant 酒店蛋糕8折
香港萬麗海景酒店的Mirage Bar & Restaurant，同樣推出父親節蛋糕優惠。一共有3款不同口味的自家製蛋糕，包括芒果拿破崙、菠蘿芝士蛋糕及宇治抹茶紅豆慕絲蛋糕。
芒果拿破崙 (1磅) / 菠蘿芝士蛋糕 (1磅) / 宇治抹茶紅豆慕絲蛋糕 (1磅)
KKday優惠: HK$280 (原價：HK$350)
供應日期：2022年5月3日至6月26日
(優惠不適用於2022年5月7-9日及6月19-20日)
提取時間：下午2時至8時
地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店1樓
父親節蛋糕優惠｜富豪酒店 「紳士爹哋」朱古力伯爵茶蛋糕
富豪酒店旗下富豪餅店推出「紳士爹哋」低糖朱古力伯爵茶蛋糕，適合一眾不嗜甜的父親們。蛋糕，以低糖配方製作，加入85%委內瑞拉黑朱古力及川寧伯爵茶葉。由2022年6月6日至6月19日於各富豪餅店門市（富豪香港酒店及麗豪酒店）及富豪網上商店有售，於富豪酒店網上商店預訂1.5磅「紳士爹哋」朱古力伯爵茶蛋糕更可享獨家優惠價港幣538元（原價港幣588元）。
除了1.5磅原個蛋糕，餅店更首次推出迷你版「紳士爹哋」朱古力伯爵茶蛋糕（港幣78元），適合想淺嚐的你。
父親節蛋糕優惠｜Italian Tomato父親節限定蛋糕+「$88滋味慰勞爸爸」期間限定餐廳優惠
Italian Tomato於6月推出父親節限定蛋糕「紳士の帽」—芒果百香果朱古力慕斯蛋糕。以法國朱古力製成的香濃朱古力慕斯，加入芒果熱情果果蓉及榛子脆脆內層。蛋糕造型更設計成精緻紳士帽外形以眼鏡﹑鬍子﹑煲呔朱古力裝飾，打造出代表著紳士爸爸的尊貴形象蛋糕，向最愛的爸爸傳達真摯心意。另有「士多啤梨朱古力蛋糕」可選擇。
Italian Tomato Café與 Café & Grill Italian Tomato更聯合推出「$88滋味慰勞爸爸」期間限定餐廳優惠，堂食即可以優惠價$88享用小食拼盤/漁夫海鮮意粉連餐湯及餐飲/菠菜忌廉汁煙肉意粉連餐湯及餐飲(三選一)，與家人共享滋味美食！
父親節蛋糕優惠｜LIFETASTIC 父親節限定蛋糕+父親節晚市預先訂座優惠
⽗親節將至，LIFETASTIC於6月3日開始全線8間分店將推出兩款期間限定蛋糕，6月12日前親臨門市預訂更享早鳥9折優惠！兩款父親節蛋糕為分別為62%黑朱古力焦糖香蕉蛋糕及台灣愛文芒果西瓜蛋糕。另有招牌草莓西瓜蛋糕及荔枝西瓜蛋糕可供選擇。由 2022年6月1日至12日，親親臨市預訂以上4 款父親節精選蛋糕即享9折優惠，取貨日期指定為 6月17至19日。所有蛋糕可享免費送貨服務(送至港島、九龍及新界)。
位於銅鑼灣希慎廣場的LIFETASTIC Bistro，同樣推出父親節晚市預先訂座優惠。凡於6月17日或之前訂座，6月18至19日晚上6時後，每惠顧晚市套餐2份即可獲贈件裝蛋糕1件。先到先得，送完即止。晚市套餐由$228起(設另加一服務費)。
地址：銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 3 樓 326 號舖
電話：+852 2538 6990
營業時間：11am - 8pm