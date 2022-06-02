父親節2022｜父親節餐廳+蛋糕優惠合集 酒店自助餐/片皮鴨/父親節蛋糕/任食牛扒

就嚟到父親節，大家諗好點慶祝未？除了買禮物之外，當然少不了為爸爸籌備一頓豐富晚餐，以下為大家總結各大餐廳及酒店推出的父親節優惠，當中包括酒店自助餐、片皮鴨、中菜宴等，更有父親節蛋糕！

父親節餐廳優惠｜香港喜來登酒店 Morton ’ s The Steakhouse 父親節牛扒龍蝦午餐 今年父親節，香港喜來登酒店Morton’s The Steakhouse推出父親節限定「牛扒龍蝦午市套餐」。套餐（HKD$888，另加10%服務費）包括凱撒沙律、特級珍寶蝦咯嗲或香濃龍蝦湯等味頭盤，更有6安士免翁牛柳，配上深海龍蝦尾、珍寶蟹餅或焗煙肉帶子。 大家亦可以加錢升級至16安士肉眼牛扒、厚切西冷牛扒或帶骨肉眼牛扒。另有其他小食如芝士松露炸薯條、炒菠菜及原粒蘑菇等。甜品方面則有法式焦糖燉蛋、青檸批或莫爾頓經典暖心朱古力餅。 除此之外，Morton's亦於午市及晚市時段供應各款單點美食，當中包括24安士上等腰肉牛扒（HK$848），可以再加上一杯Morton's經典Mortini雞尾酒（HK$160）。 供應日期：6月19日

供應時間：午餐11:00-14:30；晚餐17:00-22:00

地點：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓。

訂座電話：2732 2343

父親節餐廳優惠｜ WM 酒店 父親節自助晚餐 + 週末海鮮自助晚餐 WM酒店WM咖啡廳推出父親節自助晚餐。當天的自助晚餐除了供應即開生蠔、冰鎮海鮮及炭燒牛肉等受歡迎美食，主廚更會特製限定美食，香煎鴨肝伴紅桑子汁多士及蒜鹽燒越南虎蝦，每位父親更可獲贈特選餐酒或啤酒一杯。當天的父親節自助早午餐同樣供應即開生蠔、冰鎮海鮮、各款熱葷及精緻甜品！ 另有全新週末海鮮自助晚餐，以蠔為主題。除了無限量供應的即開生蠔外，更有菠菜芝士焗廣島蠔、煙肉洋蔥茄汁焗蠔、香蔥韭菜蠔仔煎、天婦羅酥炸生蠔等。配合盛夏，WM咖啡廳特別以呂宋芒製作多款精緻甜品，包括芒果燕窩千層酥、芒果千層蛋糕、芒果班戟等。 WM 咖啡廳 Café@WM 父親節自助餐 電話：+852 2196 6388 電郵：[email protected] 供應日期 供應時間 價錢 父親節自助早午餐 2022年6月19日（日） 上午11時30分至

下午2時30分 成人港幣$468；

小童港幣$308 父親節自助晚餐 2022年6月19日（日） 下午6時30分至

下午9時30分 成人港幣$588；

小童港幣$488 週末自助早午餐 星期六、日及公眾假期 上午11時30分至

下午2時30分 成人港幣$468；

小童港幣$308 週末海鮮自助晚餐 全新蠔主題料理 x 芒果甜品主題 星期五至日 下午6時30分至

下午9時30分 成人港幣$588；

小童港幣$488

父親節餐廳優惠｜ 港島海逸君綽酒店 Harbour Grand Café 自助餐優惠 Harbour Grand Café 咖啡廳父親節自助午餐/晚餐早鳥優惠！其中環球美食自助午餐，早鳥價有86折，成人$540/位起，而小童則為$379/位起。一次過可以吃到40多款熱盤及沙律，喜歡吃海鮮的你一定不能錯過新鮮即開生蠔及多款壽司。 自助晚餐有早鳥價85折，成人$759/位起，而小童則為$415/位起。每晚供應特色凍海鮮盤、雜錦刺身及壽司拼盤、壽喜鍋、韓式鐵板燒肉、海鮮大阪燒、韓式芝士炸雞膇、韓式人參雞湯、威士忌日本芝士蛋糕、焙茶木糠布甸、和菓子等。咖啡廳還準備了一系列環球美食佳餚，如新鮮即開生蠔及蟹腳，還有5款日本刺身及多款壽司。更有了20多款特色甜品及12款不同口味的Mövenpick雪糕！ [ 父親節早鳥優惠86折] 環球美食自助午餐 (原價：HK$625/位) KKday優惠：成人HK$540/位 起，小童HK$379/位 起 [ 父親節早鳥優惠85折] 日韓滋味自助晚餐 (原價：HK$878/位) KKday優惠：成人HK$759/位 起，小童HK$415/位 起 訂購期限：即日起至2022年6月5日

使用期限：即日起2022年6月30日 午餐供應時間：12:00-14:30

晚餐供應時間：

星期二至五、日及6月3-4日：18:30- 22:00

6月星期六、公眾假期及6月19日：首輪17:30-19:45 /第二輪20:15-22:30 地點：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓Harbour Grand Café

九龍海逸君綽酒店 海雲天「海中盛宴」

父親節餐廳優惠｜ Steak King 父親節任食牛扒午餐 Steak King於今個父親節特別推出節日午餐“Dine with dad”，兩小時任食牛扒，並可暢飲紅白餐酒，只需每位$750。大家可於兩小時內無限享用澳洲牛扒、乾式熟成牛肉漢堡包及厚切薯條。其中牛扒可以選擇澳洲200天穀飼黑安格斯肉眼及西冷扒，或可以加$150升級至澳洲M9和牛西冷及肉眼扒。而牛肉漢堡，則選用乾式熟成21天的黑安格斯牛肉。每位客人亦可以無限暢飲兩小時來自西班牙、澳洲或紐西蘭的紅白餐酒，啤酒及汽水。 日期：2022年6月19日(星期日)

時間：上午11時至下午4時

地點：黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A

收費：每位成人HK$750，每位小童HK$350（12歲式以下，任飲只包括汽水），另可每位加HK$150升級至澳洲M9和牛

訂座：https://bit.ly/3wAaV91

父親節餐廳優惠｜ Pirata Group 父親節 Brunch 今個父親節，Pirata Group旗下9間餐廳推出父親節Brunch套餐，一共有不同類型的套餐供大家選擇，包括意大利菜、西班牙海鮮、日本菜等。為了滿足爸爸們的大胃口，更獨家提供特大份量菜式及香檳無限暢飲。 點擊即睇全部 父親節 Brunch 套餐！

父親節蛋糕優惠｜ Italian Tomato 父親節限定蛋糕 + 「 $88 滋味慰勞爸爸」期間限定餐廳優惠 Italian Tomato於6月推出父親節限定蛋糕「紳士の帽」—芒果百香果朱古力慕斯蛋糕。以法國朱古力製成的香濃朱古力慕斯，加入芒果熱情果果蓉及榛子脆脆內層。蛋糕造型更設計成精緻紳士帽外形以眼鏡﹑鬍子﹑煲呔朱古力裝飾，打造出代表著紳士爸爸的尊貴形象蛋糕，向最愛的爸爸傳達真摯心意。另有「士多啤梨朱古力蛋糕」可選擇。 Italian Tomato Café與 Café & Grill Italian Tomato更聯合推出「$88滋味慰勞爸爸」期間限定餐廳優惠，堂食即可以優惠價$88享用小食拼盤/漁夫海鮮意粉連餐湯及餐飲/菠菜忌廉汁煙肉意粉連餐湯及餐飲(三選一)，與家人共享滋味美食！