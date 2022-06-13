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2022-06-13 16:54:59

父親節2022｜$2,000內父親節禮物推介 實用送禮精選 耳機/喇叭/發熱護膝/香水/護膚品 (持續更新)

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父親節2022｜$2,000內父親節禮物推介 實用送禮精選 耳機/喇叭/發熱護膝/香水/護膚品 (持續更新)

父親節2022｜$2,000內父親節禮物推介 實用送禮精選 耳機/喇叭/發熱護膝/香水/護膚品 (持續更新)

今個星期日(619)就是父親節，相信不少人都在為禮物而煩惱，今次介紹多款$2,000內又實用的禮物，包括耳機、喇叭、護膝、護膚品及香水，得體之餘，父親大人也絕對用得著，啱晒講求實用的男士們，各位仔女記得趁著節日表達心意，慰勞平日辛苦養家的爸爸！

父親節禮物2022｜Nakamichi TWS030木系無線藍牙耳機 

耳機及充電盒外殼採用的真正胡桃木，獲森林管理委員會認證，是可持續來源的真木素材，並使用可回收的Eco-friendly環保包裝設計，環保之餘，亦令每隻耳機的木紋都獨一無二。

藍牙耳機使用藍牙5.1技術，支援AACSBC音頻解碼，採用動圈單元結構，造就低頻與中頻的音樂表現極佳，輪廓甚為分明且具層次感，聲音強度與張力並重。耳機外型則用上人體工學設計，舒適輕盈的矽膠耳塞可阻隔外在噪音。

Nakamichi TWS030木系無線藍牙耳機 $549 (Signeo Design有售)

父親節禮物2022Sonos Sonos One 

音響品牌Sonos推出父親節限時折扣，不妨趁此機會以優惠價格為爸爸打造理想家庭影院，和家人共度温馨親密時光。體積小巧的Sonos One能切合任何空間配置，更可配對帶來超卓環迴立體聲音效；內置咪高峰支援綜合語音助理。

Sonos Sonos One 限時優惠 $1,749 (原價$1,999) (優惠期為6月18至26日)

Sonos Sonos One 限時優惠 $1,749 (原價$1,999) (優惠期為6月18至26日)

父親節禮物2022IKEA SYMFONISK Wi-fi書架喇叭 

喇叭外型簡約而時尚，且聲音宏亮，可環繞整個房間，閒時更可與爸爸一起在家中聽音樂、看電影，共渡溫馨親子時光。

父親節禮物2022IKEA NORDMÄRKE 三槽無線充電座

三槽無線充電座可同時間為多於一部電子產品充電，令爸爸生活更便利。

IKEA SYMFONISK Wi-fi書架喇叭 $999.9 IKEA NORDMÄRKE 三槽無線充電座 $399.9

父親節禮物2022KnitWarm 智能發熱護膝 

智能發熱護膝由本地創科品牌KnitWarm出品，設計獲得多個獎項，包括2018年德國紅點設計大獎及第46屆日內瓦國際發明展「銀牌」。護膝備有多種用途，可以在運動或行山前，為關節提供熱敷式的被動熱身，提升運動表現和減低受傷風險；活動後用來紓緩肌肉酸痛。護膝可作日常保健之用，在潮濕天氣或風濕關節不舒服之時，快速紓緩不適。
KnitWarm採用3D針織工藝，以不同針織圖案編織而成，除提高護膝彈性外，更確保穿着時可緊貼身體。針織質感既細緻又有彈性，而且具有吸濕排汗功用，透氣度高，讓肌膚保持乾爽。產品在安全方面亦有保證，熱敷溫度為40°C - 50°C，並設有溫熱調教及時間限制，大大減低灼傷風險。用家更可按需要在手機程式或控制器上調校溫熱、選擇恆溫及關機時限，不用彎身更可輕易調校，方便易用。

KnitWarm 智能發熱護膝 $1,080

KnitWarm 智能發熱護膝 $1,080

Fenty Skin 竹炭排毒白泥淨肌面膜 $290

Fenty Skin 竹炭排毒白泥淨肌面膜 $290

父親節禮物2022Fenty Skin 竹炭排毒白泥淨肌面膜 

長期戴口罩令面部出現不少黑頭粉刺，Fenty Skin新出竹炭排毒白泥淨肌面膜，輕易潔淨肌膚。面膜蘊含高嶺土及竹炭，有效去除多餘油脂、縮小毛孔，改善粗糙紋理，同時保持肌膚水潤不乾燥。純淨、純素、無麩質配方，適合包括敏感肌膚在內的所有膚質。

父親節禮物2022MAISON FRANCIS KURKDJIAN OUD satin mood Eau de parfum

如珍貴絲緞的花香木質調香水。在紫羅蘭細膩的香氣引領下，老撾的烏木迎來保加利亞玫瑰精粹和土耳其玫瑰香原精的迷人香氣。馥郁的香草琥珀香調，為明快而迷人的香調增添柔美感。

MAISON FRANCIS KURKDJIAN OUD satin mood Eau de parfum $1,250/35ml

MAISON FRANCIS KURKDJIAN OUD satin mood Eau de parfum $1,250/35ml

父親節禮物2022LUSH 超人爸爸眼膜 

集合蘆薈和瑪黛茶，能紓緩及滋潤眼周肌膚，為爸爸雙眼充電，更可與爸爸拍下趣怪一刻，創造父親節難忘回憶。

LUSH 超人爸爸眼膜 $90

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即睇更多父親節禮物👇🏻 👇🏻 👇🏻

父親節禮物2022｜The Ritual of Samurai面部潔面泡沫 $135/150ml 經常戴口罩更要著重潔面，潔面泡沫蘊含竹木及人參等天然成分，可徹底清潔肌膚，同時抵抗都市污染，讓肌膚重拾健康，煥然一新。泡沫適合所有膚質，不論是敏感肌、乾肌、油性肌還是混合肌均可使用。 父親節禮物2022｜su:m37° 高效男士補濕爽膚水 $330/130ml 清涼水啫喱質地，能快速吸收，剃鬚後使用打造水潤舒緩肌膚。蘊含維他命E、甘草酸鉀及腺苷成分，具抗氧化、舒緩及撫平皺紋3重抗衰老效果。超微細透明質酸能被快速吸收至肌底，在皮膚表面形成保濕膜，鎖緊水分。 父親節禮物2022｜CLARINSMEN 活力抗倦醒膚啫喱 $500/50ml 冰凉輕盈質感定啫喱，能迅速被肌膚吸收，幫助提升肌膚能量，煥活肌膚。補水力極高的有機石蓮花萃取能有效鎖住水分，預防肌膚缺水；竹子及木薯粉末則可吸走多餘油脂，减少面部油光。同時保護肌膚免受室內和室外污染物侵害，例如電子產品所釋放令肌膚衰老的藍光，更散發清新的柑橘花香和木質清香。 父親節禮物2022｜narciso rodriguez for him bleu noir 淡香精套裝 $820 (價值$1,100) 氣味高雅出眾，以清新的辛香調搭配性感的木質香調，突顯神祕的麝香中調，留下時尚又迷人的餘韻。暗藍色內層瓶身設計，增添陽剛與高雅貴氣。套裝包括淡香精 100ml、香氛沐浴露 50ml及香氛便攜裝 10ml。 父親節禮物2022｜COACH BLUE $370/40ml、$565/60ml、$780/100ml 充滿活力的香水，香氣旅程由青檸及艾苦酒打開序幕，伴隨著活潑的黑胡椒及海洋香氣為基調，帶來清新潔淨的氣味。玻璃瓶身呈現深藍色漸變效果，搭配銀色Turnlock鈕扣的噴咀及COACH經典的皮革吊牌，充滿時尚感。
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