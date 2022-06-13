父親節2022｜$2,000內父親節禮物推介 實用送禮精選 耳機/喇叭/發熱護膝/香水/護膚品 (持續更新)

今個星期日(6月19日)就是父親節，相信不少人都在為禮物而煩惱，今次介紹多款$2,000內又實用的禮物，包括耳機、喇叭、護膝、護膚品及香水，得體之餘，父親大人也絕對用得著，啱晒講求實用的男士們，各位仔女記得趁著節日表達心意，慰勞平日辛苦養家的爸爸！
父親節禮物2022｜Nakamichi TWS030木系無線藍牙耳機
耳機及充電盒外殼採用的真正胡桃木，獲森林管理委員會認證，是可持續來源的真木素材，並使用可回收的Eco-friendly環保包裝設計，環保之餘，亦令每隻耳機的木紋都獨一無二。
藍牙耳機使用藍牙5.1技術，支援AAC與SBC音頻解碼，採用動圈單元結構，造就低頻與中頻的音樂表現極佳，輪廓甚為分明且具層次感，聲音強度與張力並重。耳機外型則用上人體工學設計，舒適輕盈的矽膠耳塞可阻隔外在噪音。
父親節禮物2022｜Sonos Sonos One
音響品牌Sonos推出父親節限時折扣，不妨趁此機會以優惠價格為爸爸打造理想家庭影院，和家人共度温馨親密時光。體積小巧的Sonos One能切合任何空間配置，更可配對帶來超卓環迴立體聲音效；內置咪高峰支援綜合語音助理。
父親節禮物2022｜IKEA SYMFONISK Wi-fi書架喇叭
喇叭外型簡約而時尚，且聲音宏亮，可環繞整個房間，閒時更可與爸爸一起在家中聽音樂、看電影，共渡溫馨親子時光。
父親節禮物2022｜IKEA NORDMÄRKE 三槽無線充電座
三槽無線充電座可同時間為多於一部電子產品充電，令爸爸生活更便利。
父親節禮物2022｜KnitWarm 智能發熱護膝
智能發熱護膝由本地創科品牌KnitWarm出品，設計獲得多個獎項，包括2018年德國紅點設計大獎及第46屆日內瓦國際發明展「銀牌」。護膝備有多種用途，可以在運動或行山前，為關節提供熱敷式的被動熱身，提升運動表現和減低受傷風險；活動後用來紓緩肌肉酸痛。護膝可作日常保健之用，在潮濕天氣或風濕關節不舒服之時，快速紓緩不適。
KnitWarm採用3D針織工藝，以不同針織圖案編織而成，除提高護膝彈性外，更確保穿着時可緊貼身體。針織質感既細緻又有彈性，而且具有吸濕排汗功用，透氣度高，讓肌膚保持乾爽。產品在安全方面亦有保證，熱敷溫度為40°C - 50°C，並設有溫熱調教及時間限制，大大減低灼傷風險。用家更可按需要在手機程式或控制器上調校溫熱、選擇恆溫及關機時限，不用彎身更可輕易調校，方便易用。
父親節禮物2022｜LUSH 超人爸爸眼膜
集合蘆薈和瑪黛茶，能紓緩及滋潤眼周肌膚，為爸爸雙眼充電，更可與爸爸拍下趣怪一刻，創造父親節難忘回憶。