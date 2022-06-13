父親節2022｜$2,000內父親節禮物推介 實用送禮精選 耳機/喇叭/發熱護膝/香水/護膚品 (持續更新)

今個星期日(6月19日)就是父親節，相信不少人都在為禮物而煩惱，今次介紹多款$2,000內又實用的禮物，包括耳機、喇叭、護膝、護膚品及香水，得體之餘，父親大人也絕對用得著，啱晒講求實用的男士們，各位仔女記得趁著節日表達心意，慰勞平日辛苦養家的爸爸！

父親節禮物 2022 ｜Nakamichi TWS030 木系無線藍牙耳機

耳機及充電盒外殼採用的真正胡桃木，獲森林管理委員會認證，是可持續來源的真木素材，並使用可回收的Eco-friendly環保包裝設計，環保之餘，亦令每隻耳機的木紋都獨一無二。

藍牙耳機使用藍牙5.1技術，支援AAC與SBC音頻解碼，採用動圈單元結構，造就低頻與中頻的音樂表現極佳，輪廓甚為分明且具層次感，聲音強度與張力並重。耳機外型則用上人體工學設計，舒適輕盈的矽膠耳塞可阻隔外在噪音。