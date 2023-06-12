父親節2023｜巨型黃鴨6月18父親節快閃尖沙咀 K11 MUSEA免費派雪糕菠蘿包【內附派發詳情】

巨型橡皮鴨於日前正式登陸香港，更宣佈於父親節正日6月18日下午1時至2時快閃尖沙咀，沿星光大道暢泳。大家可於K11 MUSEA超近距離觀賞及拍照，商場亦將同場免費派發期間限定意式雪糕菠蘿包，即睇派發詳情！

K11 MUSEA當日將於地下海濱（海傍的士站附近）新進駐的德式傳統熱狗店Hot Dog Link，為市民送上期間限定意式雪糕菠蘿包，讓市民觀賞橡皮鴨的同時，亦能於炎夏一嚐透沁涼滋味。

Hot Dog Link 30年前創立於何文田勝利道，為全港首間於本地自設廠房的熱狗店。當日下午12時30分至3時30分期間，市民凡登記為KLUB 11會員，或向現場工作人員展示現有KLUB 11會籍，均可領取雪糕菠蘿包1件；數量有限，先到先得，送完即止。