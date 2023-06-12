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2023-06-12 13:00:00

父親節2023｜巨型黃鴨6月18父親節快閃尖沙咀 K11 MUSEA免費派雪糕菠蘿包【內附派發詳情】

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父親節2023｜巨型黃鴨6月18父親節快閃尖沙咀 K11 MUSEA免費派雪糕菠蘿包【內附派發詳情】

父親節2023｜巨型黃鴨6月18父親節快閃尖沙咀 K11 MUSEA免費派雪糕菠蘿包【內附派發詳情】

巨型橡皮鴨於日前正式登陸香港，更宣佈於父親節正日6月18日下午1時至2時快閃尖沙咀，沿星光大道暢泳。大家可於K11 MUSEA超近距離觀賞及拍照，商場亦將同場免費派發期間限定意式雪糕菠蘿包，即睇派發詳情！

K11 MUSEA當日將於地下海濱（海傍的士站附近）新進駐的德式傳統熱狗店Hot Dog Link，為市民送上期間限定意式雪糕菠蘿包，讓市民觀賞橡皮鴨的同時，亦能於炎夏一嚐透沁涼滋味。

Hot Dog Link 30年前創立於何文田勝利道，為全港首間於本地自設廠房的熱狗店。當日下午12時30分至3時30分期間，市民凡登記為KLUB 11會員，或向現場工作人員展示現有KLUB 11會籍，均可領取雪糕菠蘿包1件；數量有限，先到先得，送完即止。

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換領方法：

1. 打開「K11 HK」App，登記成為KLUB 11 會員（現有會員無需重新申請）

2. 向現場工作人員出示KLUB 11會籍

3. 掃描QR Code 換領

活動

橡皮鴨海上巡「游」@ K11 MUSEA

派發意式雪糕菠蘿包活動*

日期

6月18日 (星期日)

6月18日 (星期日)

時間

約下午1時至2時

約下午12時30分至3時30分

地點

K11 MUSEA及星光大道

K11 MUSEA 地下海濱（鄰近的士站）
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