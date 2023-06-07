父親節2023｜父親節實用禮物推介 電子產品/鬚刨/皮具/眼鏡/香水禮品合集 最平$199.9 (持續更新)

父親節就快到，大家又是時候準備禮物了！爸爸平日忙於工作養家，容易疏於照顧自己，也鮮有表達自己有多辛勞。今次為大家介紹多款父親節禮物，包括電子產品、皮具、眼鏡、護膚品及香水等，趁著節日為爸爸送上實用又高質的禮物，相信他收到一定開心！ 父親節禮物 2023 ｜ Skaga 光學眼鏡 來自瑞典的品牌Skaga光學眼鏡，設計充滿北歐簡約風格，易於配襯任何打扮，眼鏡更以鈦金屬和生物基注塑等高級材質打造，令框架超輕巧，加上舒適的鉸鏈和鏡臂末端細節，為爸爸帶來舒適的佩戴感。

父親節禮物 2023 ｜ Ray-Ban Reverse Caravan 太陽眼鏡 Ray-Ban新推出Reverse反轉系列，鏡片的形狀從傳統的凸面變為凹面，凹面鏡片採用高效能防眩光處理，可在眼睛最敏感的波長下減少高達70%的反射，而不犧牲視覺精準度。系列採用符合人體工學的通用鏡框開發，輕柔地描繪出顴骨的曲線，貼合和修飾各種臉型。 Caravan太陽眼鏡自1957年起誕生，最初作為經典飛行員太陽眼鏡的演化版本，採用流線型的幾何輪廓。在Reverse系列中，反向鏡片的柔和曲線增添了設計元素，令設計更具未來感。Reverse Caravan有金色或銀色配經典鏡片可供選擇，還提供全新組合，與銀色、玫瑰金、炭黑色或黑色鏡框搭配漸變、有色或鏡面鏡片。

父親節禮物 2023 ｜ IKEA SYMFONISK Wi-Fi 書架喇叭 IKEA與Sonos合作推出Wi-Fi書架喇叭，帶來厚實響亮的音質，可以和Sonos其他產品一併使用。支援主要的串流音樂訂閱服務，可透過網絡和串流系統播放音樂、廣播和電台，中途接聽電話或接收通知，亦不會中斷或影響播放內容。

父親節禮物2023｜IKEA SYMFONISK Wi-Fi書架喇叭 $999.9

父親節禮物 2023 ｜ IKEA FORSÅ 工作燈 鋼製經典風格的工作燈，燈臂、燈罩可調校角度，方便在書檯、床上或梳化閱讀，光線集中，提供舒適的閱讀環境，照亮爸爸的日常生活。

父親節禮物2023｜IKEA FORSÅ 工作燈 $199.9

父親節禮物 2023 ｜ CAMPOMAGGI 手工皮革手機袋 現代人每日機不離手，不妨趁著父親節幫爸爸挑選實用度滿分又時尚的手機袋。意大利手工皮具品牌CAMPOMAGGI採用優秀皮革，並以古老的植物鞣製技術製作各式皮具，而彩色牛皮更以植物染色，不添加任何化學成分，色澤會隨歲月流逝變得自然醇厚。耐用之餘，彩色寶石和金屬鉚釘設計也是一大亮點，彰顯爸爸的個性風格。(From THE LITTLE SHOP)

父親節禮物 2023 ｜ FOX UMBRELLAS 英國百年工藝雨傘 被視為紳士的象徵的Fox Umbrellas有「傘具界中的勞斯萊斯」的美譽，連英國皇室成員也指定御用。品牌始於1868年，至今仍堅持繼續以人手製作雨傘，傘柄從各種紋路的木質到皮革、金屬等，大多採用天然材料製成，線條簡潔幹練，其中大受歡迎的動物頭像手柄更呈現一種氣派不凡的英式優雅，最適合架勢十足的神氣爸爸。(From THE LITTLE SHOP)

父親節禮物 2023 ｜ TESTONI PALERMO 搓紋小牛皮雙肩包 TESTONI於K11 MUSEA開設全港首間概念店，更請來人氣偶像 Stanley邱士縉@MIRROR，示範最新2023春夏系列。雙肩包經過「搓紋」皮革處理，「無鉻」鞣制工藝確保了環保、可持續的生產。完整的內部和外部口袋配置，滿足各種商務場景使用。

父親節禮物2023｜TESTONI PALERMO搓紋小牛皮雙肩包 $15,800

父親節禮物 2023 ｜ TESTONI VOLTERRA 織物皮革拼接運動鞋 採用小牛皮，無鉻麂皮和再生面料製成，撞色休閒便鞋不但時髦亦便於穿搭。超輕加厚鞋底。

父親節禮物 2023 ｜ Panasonic LAMDASH 超高速磁力驅動電鬚刨 ES-LS9AX 日本製造的LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨ES-LS9AX配備5D浮動6刀頭及平滑滾軸，能輕鬆緊貼面部和頸部的輪廓，同時剃割效能十足。超高速磁力驅動摩打，每分鐘推動達14,000次，加上「偵感」刀頭震動系統，能自動探測鬍鬚的密度以調節震動幅度，並使用最理想的剃割力，減少皮膚所承受的負擔。特設彈出式髮腳修剪刀，更設有多功能LED顯示燈，顯示電池電量、清潔指示及充電狀態等。

父親節禮物2023｜Panasonic LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨 ES-LS9AX $4,480

父親節禮物 2023 ｜ ISSEY MIYAKE L ’ EAU D ’ ISSEY POUR HOMME VÉTIVER 淡香氛 香根草被譽為眾多木質香調中最為優雅的一款木香。香氛採用這款海地植物展現木質香調的溫暖氣息，伴隨辛辣的生薑和快樂的鼠尾草與木質香調共舞，帶來如水一般的清新氣息。

父親節禮物2023｜ISSEY MIYAKE L’EAU D’ISSEY POUR HOMME VÉTIVER 淡香氛 $610/50ml、$850/100ml

父親節禮物 2023 ｜ Burberry Signatures 溫莎通寧香氛 璀璨清新的香氛，生動地將漫步英國皇家城鎮河邊的景象帶入眼前。橙花和綠色柑橘的活力香調與雪松、小荳蔻和麝香相融合，平衡獨特清香，為爸爸展開滿滿活力的一天。

父親節禮物2023｜Burberry Signatures 溫莎通寧香氛 $1,850/100ml

父親節禮物 2023 ｜ Aveda invati advanced 減少掉髮系列 系列為稀薄髮絲締造濃密豐盈頭髮，有效增厚、強韌髮絲及減少掉髮。系列包括洗髮水、護髮素、髮膜及頭皮激活精華，其中加強版的激活精華($775/150ml)能減少掉髮並幫助延長頭髮壽命，保護頭皮預防衰老徵狀，刺激頭皮毛囊，為秀髮打好健康根基。

父親節禮物2023｜Aveda invati advanced減少掉髮系列

父親節禮物 2023 ｜ Leonor Greyl 植物均衡洗髮露 及更生活化修護噴霧 兩款王牌護髮產品配合使用能修護受損髮絲，令頭髮重拾健康，告別脫髮。洗髮露針對油性頭皮及乾旱髮尾、鎮靜及淨化頭皮，回復清爽活力；而質感清爽輕盈的噴霧則可激活頭皮、強化髮根並預防脫髮。為慶祝父親節，由即日起至6月18日於全線專櫃購買以上兩款產品，即可獲9折優惠。

父親節禮物2023｜Leonor Greyl 植物均衡洗髮露($360/200ml)及更生活化修護噴霧($450/150ml)

父親節禮物 2023 ｜ Aesop 香芹籽抗氧化高效精華 質地輕盈的精華蘊含紅藻萃取和刺雲實膠，可在肌膚上形成輕透的防護薄膜，減少空氣微粒接觸肌膚帶來的刺激不適。另有多種抗氧化成分，為肌膚提供滋養功效及強效保濕。精緻的霧面光澤效果，非常適合香港的溫暖潮濕氣候。

父親節禮物2023｜Aesop 香芹籽抗氧化高效精華 $685/60ml

父親節禮物 2023 ｜雪花秀 My First Sulwhasoo Set 套裝內有3大王牌產品，包括白參煥白亮采磨砂面膜(35ml)，以天然幼細人參磨砂粒子配合滋養蜂蜜凝膠，溫和去除老化角質，回復柔滑明淨；而新升級第6代潤燥再生精華(60ml)，輕盈水凝質感快速滲透肌底，修復潔面後的脆弱肌膚，充盈肌膚水分，穩定肌膚狀態。最後以禦時緊顏參養面霜(5ml)，令肌膚緊緻回彈。

父親節禮物2023｜雪花秀 My First Sulwhasoo Set $630

父親節禮物 2023 ｜ 111SKIN EYE LIFT GEL NAC Y2 這項眼周療程蘊含全新研發的NAC Y2微囊，以及抗浮腫的咖啡因，有效滋潤並喚醒疲憊眼周。發揮改造能力的啫喱配方可收緊、喚發並修護下眼瞼的脆弱嫩肌；而鎖定表情紋的六胜肽則帶來顯著提升效果，令父親雙眸回復年輕。(JOYCE Beauty有售)