父親節2023｜銅鑼灣扒房推父親節套餐$728/位 歎澳洲M9和牛腰肉＋波士頓龍蝦意大利粉

父親節將至，是時候預訂心儀餐廳答謝一下家人了。銅鑼灣皇冠假日酒店的扒房餐廳CARVER現推出「CARVER味遊環球家庭盛宴」，以及父親節限定套餐，用豐盛的合家歡菜單展現海陸食材之美，一家人去用餐就最好不過。
父親節2023｜銅鑼灣父親節套餐
CARVER為開業後的首個父親節精心呈獻五道菜「父親節套餐」，每位$728，可享用「是日餐湯」、「冷盤」、自助供應的「沙律吧」、自選主菜及甜點，非常豐富。主菜方面，最吸引是「澳洲M9和牛腰肉（220克）」，搭配薯條、田園蔬菜及松露汁，陣陣炭香之餘肉汁飽滿，澳洲M9和牛肉味特別濃郁。如果喜歡海鮮，推介「波士頓龍蝦意大利粉」，龍蝦份量十足，醬汁鮮味，配上意粉滋味滿分！另外還有「加拿大豬扒」和「香煎銀鱈魚扒」任均選擇。
父親節2023｜CARVER味遊環球家庭盛宴
「CARVER味遊環球家庭盛宴」每位$748元（四位起用），於每天下午6時後供應（不適用於父親節當天），套餐供應六道菜式，包括開胃前菜、每日新鮮空運抵港的海鮮食材及精美甜點，全面滿足不同的口味，其中別具份量的「澳洲M4斧頭扒（1.3公斤）」更是賓客與親朋好友分享滋味的最佳選擇！M4和牛擁有迷人且均勻的大理石油花，在廚藝團隊專業的炭烤烹調技藝下，令濃郁牛味更為集中，佐以經典牛肉汁、油封蒜頭及車厘茄，香氣滿溢。每位賓客可自選一款主菜，如精選澳洲和牛出口最高級別的和牛、經炭烤處理的「澳洲M9和牛腰肉（220克）」；口感軟腍的「真空慢煮帶骨鹿兒島黑豚豬扒」，採用結合日本黑豚與英國伯克郡豬的優秀基因誕生的黑豚入饌；而「鑄鐵鍋燉走地雞」則洋溢檸檬、百里香及蒜香風味；及塗抹上焦化奶油烤製的「香烤焗巴塔哥尼亞齒魚」，濃香誘人。
CARVER
地址：香港銅鑼灣禮頓道8號香港銅鑼灣皇冠假日酒店一樓
營業時間：上午6時30分至下午11時
電話：5978 5971