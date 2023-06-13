父親節2023｜銅鑼灣扒房推父親節套餐$728/位 歎澳洲M9和牛腰肉＋波士頓龍蝦意大利粉

父親節將至，是時候預訂心儀餐廳答謝一下家人了。銅鑼灣皇冠假日酒店的扒房餐廳CARVER現推出「CARVER味遊環球家庭盛宴」，以及父親節限定套餐，用豐盛的合家歡菜單展現海陸食材之美，一家人去用餐就最好不過。

父親節2023｜銅鑼灣父親節套餐

CARVER為開業後的首個父親節精心呈獻五道菜「父親節套餐」，每位$728，可享用「是日餐湯」、「冷盤」、自助供應的「沙律吧」、自選主菜及甜點，非常豐富。主菜方面，最吸引是「澳洲M9和牛腰肉（220克）」，搭配薯條、田園蔬菜及松露汁，陣陣炭香之餘肉汁飽滿，澳洲M9和牛肉味特別濃郁。如果喜歡海鮮，推介「波士頓龍蝦意大利粉」，龍蝦份量十足，醬汁鮮味，配上意粉滋味滿分！另外還有「加拿大豬扒」和「香煎銀鱈魚扒」任均選擇。