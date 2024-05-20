父親節2024丨香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe自助餐優惠買一送一 人均$221起！任食生蠔/龍蝦/麵包蟹/蟹腳/鵝肝

父親節2024丨6月自助餐優惠來了！KKday 推出香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐買一送一，父親節都有優惠！平均每人$221 起就可以任食生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、蟹腳、鵝肝、西冷牛肉等。5月21日中午12點開搶，即睇優惠詳情！

香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐買一送一

「和風•滋味」自助午餐精選推介 冰鎮海鮮、壽司及刺身：即開生蠔、鮮蜆、翡翠螺、三文魚、八爪魚、吞拿魚、鯛魚 烤肉及特色中西熱盤：燒澳洲穀飼西冷牛肉、慢煮西班牙杜洛克豬柳、日式野菜燉牛 肋肉、日式滑蛋雞肉、墨西哥炸牛油果、龍蝦汁海鮮煎比目魚柳、南乳溫宮齋煲、蒲燒鰻魚炒飯、金腿海鮮雞湯泡飯、即點即煮粉麵 甜品：士多啤梨麻糬卷、士多啤梨焙茶布甸、士多啤梨雲層蛋糕、MÖVENPICK 雪糕 *週末及父親節限定：鱈場蟹腳、挪威煙三文魚、西京燒比目魚柳、鵝肝醬翡翠炒野菌、山城酸菜魚、草莓青蘋骨、柚子醋豬軟骨、松露醬豉油皇炒麵、沙田雞粥、紅燒乳鴿、山水 豆腐花、日式章魚小丸子、白桃士多啤梨奶凍、士多啤梨朱古力撻 *父親節（6 月 16 日）每位父親奉送燒西班牙黑毛豬腩仔一客 【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「和風•滋味」自助午餐連無限暢飲（12:00 - 14:30） KKday 優惠: 星期一至五 $442/2位，平均 $221/位（原價 $810/2位） 以 6 折加購：小童（3 - 11 歲）$160/位，長者（60 歲以上）$209/位 （原價小童 $251/位，長者 $328/位）（已包括原價加一服務費） 星期五至日、公眾假期及父親節（6 月 16 日）$574/2 位，平均 $287/位 （原價 $1,052/2位） 以 65 折加購：小童（3 - 11 歲）$254/位，長者（60 歲以上）$284/位 （原價小童 $372/位，長者 $416/位）（已包括原價加一服務費） 立即預訂

香港沙田萬怡酒店 MoMo Café 自助餐買一送一

「和風•滋味」自助晚餐精選推介 冰鎮海鮮、壽司及刺身：即開生蠔、鱈場蟹腳、麵包蟹、波士頓龍蝦、翡翠螺、鮮蜆、紅蝦、 三文魚、八爪魚、吞拿魚、油甘魚 烤肉及特色中西熱盤：燒澳洲穀飼西冷牛肉、慢煮西班牙杜洛克豬柳、金腿花膠海鮮雞湯泡 飯、傳統瑞士熱溶芝士、香煎鵝肝配黑醋醬、川貝蜜冬燉雪耳、清蒸沙巴龍躉、青芥茉燒汁牛 仔骨、日式赤味噌海鮮蝦鍋、越式扎肉炒檬粉、煎比目魚柳配櫻花蝦忌廉汁、川式水煮牛肉 、 脆炸日式蔬菜可樂餅、山城酸菜魚 甜品：士多啤梨焙茶布甸、士多啤梨雲層蛋糕、白桃士多啤梨奶凍、MÖVENPICK 雪糕 *週末及父親節限定：沙田雞粥、沙田乳鴿、帶子、日式海膽醬薯仔沙律、香煎羊扒配露絲瑪 利汁、龍蝦汁海鮮煎比目魚柳、日式野菜燉牛肋肉、士多啤梨麻糬卷、士多啤梨朱古力撻 *父親節（6 月 16 日）每位父親奉送燒西班牙黑毛豬腩仔一客 【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「和風•滋味」自助晚餐連無限暢飲（17:30 - 19:30 / 20:00 - 22:00） KKday 優惠: 星期一至四 $790/2 位，平均 $395/位（原價 $1,448/2 位） 以 6 折加購：小童（3 - 11 歲）$286/位，長者（60 歲以上）$384/位 （原價小童 $449/位，長者 $603/位）（已包括原價加一服務費） 星期五至日、公眾假期及父親節（6 月 16 日） $898/2 位，平均 $449/位 （原價 $1,646/2 位） 以 6 折加購：小童（3 - 11 歲）$307/位，長者（60 歲以上）$447/位 （原價小童 HK$482/位，長者 $702/位）（已包括原價加一服務費） 立即預訂