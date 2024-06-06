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生活
2024-06-06 11:00:00

父親節2024｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 $190位起任食生蠔/牛扒/虎蝦/北京填鴨

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父親節2024｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 任食生蠔+牛扒 低至HK$190+/位

父親節2024｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 任食生蠔+牛扒 低至HK$190+/位

九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚「蠔得喜」自助午餐最平$190起有任食生蠔！7月1日起更將推出起全新「環球美食盛宴 」自助午餐，有生蠔、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨等多款美食。預訂父親節同樣有買一送一優惠，當日每位父親更會獲贈心太軟甜品一份！中午12點開搶，即睇詳請！

「蠔得喜」自助午餐精選推介：

即開生蠔、黃金螺、白蜆、四款刺身、

六款壽司、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、中東旋轉烤肉檔、水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、即煮花膠螺片上湯泡飯、即煮粉麵檔、甜品、八款口味的Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉

*星期六、日及公眾假期限定：松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身

*父親節（6 月15 - 16 日）每位惠顧父親將免費獲贈心太軟伴威士忌雪糕乙個

（食物款式輪流供應）

日期：即日起至6月30日

全新「環球美食盛宴 」自助午餐精選推介：

生蠔燒羊脾韓燒炸雞韓燒牛仔骨蒜辣牛油虎蝦北京填鴨北海道芝士蛋糕日式布丁燒櫻花水信玄餅蜂蜜柚子芝士蛋糕抹茶紅豆蛋糕即制花型班戟

*星期六至日、公眾假期及前夕限定: 阿根廷天使粉紅蝦刺身、油甘魚 （食物款式輪流供應）

日期：7月1日至7月31日

*無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水

用餐時段：12:00 - 14:30（6月15 - 16日：11:30 - 13:45/ 14:15 - 16:30 ）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「蠔得喜」/「環球美食盛宴 」自助午餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至五HK$418/2 位，平均HK$209/位（原價 HK$766/2位）

星期六日、公眾假期及6 月15 – 16 日HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】「蠔得喜」/「環球美食盛宴 」自助午餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至五

成人HK$278/位，小童（3 - 12 歲）HK$198/位，長者（60 歲以上）HK$238/位

（原價 成人HK$383/位，小童HK$273/位，長者HK$328/位）

星期六日、公眾假期及6 月15 – 16 日

成人HK$330/位，小童（3 - 12 歲）HK$245/位，長者（60 歲以上）HK$287/位

（原價 成人HK$427/位，小童HK$317/位，長者HK$372/位）（已包括原價加一服務費）

立即預訂：請按此

「海鮮盛宴」自助晚餐精選推介：

生蠔、松葉蟹腳、黃金螺、白蜆、芝士焗龍蝦、羊扒、水耕菜沙律吧、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、燒豬鞍、海鮮釀蟹蓋、爆爆醬煎大蝦、即煮粉麵檔、鐵板燒檔、即製雞蛋仔、香蕉船、黑森林蛋糕、紅豆菠蘿泡芙、即煎法式班戟，Haagen-Dazs 雪糕及草莓朱古力噴泉

*星期五至日、公眾假期及前夕限定: 麵包蟹、扇貝、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身

*父親節（6 月15 - 16 日）每位惠顧父親將免費獲贈芝士焗帶子乙份

（食物款式輪流供應）

日期：即日起至6月30日

全新「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐精選推介：

生蠔、 甲羅燒、 蒲燒鰻魚飯、 日式醬燒帆立貝、 照燒鯖花魚、 日式天婦羅、 北海道芝士蛋糕、 日式布丁燒、櫻花水信玄餅、 蜂蜜柚子芝士蛋糕、 抹茶紅豆蛋糕、 即制花型班戟

*星期五至日、公眾假期及前夕限定: 阿根廷天使粉紅蝦刺身、油甘魚（食物款式輪流供應）

日期：7月1日至7月31日

*無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水、橙汁、蘋果汁

用餐時段：18:30 - 21:30（6月15 - 16日：17:30 - 19:45/ 20:15 - 22:30）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「海鮮盛宴」/「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至四HK$718/2 位，平均HK$359/位（原價 HK$1,316/2位）

星期五至日及公眾假期HK$766/2 位，平均HK$383/位（原價 HK$1,404/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】「海鮮盛宴」/「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至四

成人HK$478/位，小童（3 - 12 歲）HK$334/位，長者（60 歲以上）HK$414/位

（原價 成人HK$658/位，小童HK$460/位，長者HK$570/位）

星期五至日及公眾假期

成人HK$542/位，小童（3 - 12 歲）HK$389/位，長者（60 歲以上）HK$474/位

（原價 成人HK$702/位，小童HK$504/位，長者HK$614/位）

（已包括原價加一服務費）

立即預訂：請按此

「海鮮盛宴」自助晚餐

「香港地道」週末下午茶自助餐精選推介：

港式熱葷及小食：沙爹安格斯牛肉軟包、糯米釀雞翼、叉燒酥、松露蝦多士黑毛豬午餐肉炒公仔麵、咖喱魚蛋、豬皮

特色沙律：如五香肉丁薯仔沙律、港式大蝦鮮果沙律

冷盤及熱葷：象拔蚌刺身、煙三文魚、雜錦凍肉芝士拼盆、水耕菜沙律吧、中式點心、即煮粉麵檔、即煮海鮮XO醬煎腸粉（可選帆立貝、蝦肉、蜆肉作配料）

港式下午茶甜點：即製雞蛋仔、香蕉船、黑森林蛋糕、黑糖紅豆砵仔糕、港式燕窩酥皮蛋撻、紅豆菠蘿泡芙、港式奶茶蛋糕卷

另設Haagen-Dazs 雪糕及無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬茶、檸檬水

（食物款式輪流供應）* 6月15 - 16日除外

日期：即日起至6月30日

全新「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助午餐精選推介：

泰式班蘭雞冬蔭功大蝦意粉榴槤芝士薄餅肉骨茶檔即制榴槤雪糕榴槤酥條榴槤芝士撻榴槤班戟榴槤忌廉泡芙椰糖珍多冰（食物款式輪流供應）

日期：7月1日至7月31日

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「香港地道」/「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）

KKday 優惠: 星期六日及公眾假期HK$322/2 位，平均HK$161/位（原價 HK$590/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –低至75 折】「香港地道」/ 「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）

KKday 優惠: 星期六日及公眾假期 成人HK$228/位，小童（3 – 12 歲）HK$177/位

（原價 成人HK$295/位，小童HK$229/位）（已包括原價加一服務費）

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「香港地道」週末下午茶自助餐精選 全新「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助午餐精選

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) ：2024年6月6日12:00至6月12日23:59

用餐日期：2024年 6月7日至7月31日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 The Chef’s Table尚廚

立即預訂：請按此

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