父親節2024｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 $190位起任食生蠔/牛扒/虎蝦/北京填鴨

九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚「蠔得喜」自助午餐最平$190起有任食生蠔！7月1日起更將推出起全新「環球美食盛宴 」自助午餐，有生蠔、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨等多款美食。預訂父親節同樣有買一送一優惠，當日每位父親更會獲贈心太軟甜品一份！中午12點開搶，即睇詳請！
「蠔得喜」自助午餐精選推介：
即開生蠔、黃金螺、白蜆、四款刺身、
六款壽司、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、中東旋轉烤肉檔、水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、即煮花膠螺片上湯泡飯、即煮粉麵檔、甜品、八款口味的Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉
*星期六、日及公眾假期限定：松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身
*父親節（6 月15 - 16 日）每位惠顧父親將免費獲贈心太軟伴威士忌雪糕乙個
（食物款式輪流供應）
日期：即日起至6月30日
全新「環球美食盛宴 」自助午餐精選推介：
生蠔、燒羊脾、韓燒炸雞、韓燒牛仔骨、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨、北海道芝士蛋糕、日式布丁燒、櫻花水信玄餅、蜂蜜柚子芝士蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、即制花型班戟
*星期六至日、公眾假期及前夕限定: 阿根廷天使粉紅蝦刺身、油甘魚 （食物款式輪流供應）
日期：7月1日至7月31日
*連無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水
用餐時段：12:00 - 14:30（6月15 - 16日：11:30 - 13:45/ 14:15 - 16:30 ）
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「蠔得喜」/「環球美食盛宴 」自助午餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至五HK$418/2 位，平均HK$209/位（原價 HK$766/2位）
星期六日、公眾假期及6 月15 – 16 日HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】「蠔得喜」/「環球美食盛宴 」自助午餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至五
成人HK$278/位，小童（3 - 12 歲）HK$198/位，長者（60 歲以上）HK$238/位
（原價 成人HK$383/位，小童HK$273/位，長者HK$328/位）
星期六日、公眾假期及6 月15 – 16 日
成人HK$330/位，小童（3 - 12 歲）HK$245/位，長者（60 歲以上）HK$287/位
（原價 成人HK$427/位，小童HK$317/位，長者HK$372/位）（已包括原價加一服務費）
立即預訂：請按此
「海鮮盛宴」自助晚餐精選推介：
生蠔、松葉蟹腳、黃金螺、白蜆、芝士焗龍蝦、羊扒、水耕菜沙律吧、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、燒豬鞍、海鮮釀蟹蓋、爆爆醬煎大蝦、即煮粉麵檔、鐵板燒檔、即製雞蛋仔、香蕉船、黑森林蛋糕、紅豆菠蘿泡芙、即煎法式班戟，Haagen-Dazs 雪糕及草莓朱古力噴泉
*星期五至日、公眾假期及前夕限定: 麵包蟹、扇貝、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身
*父親節（6 月15 - 16 日）每位惠顧父親將免費獲贈芝士焗帶子乙份
（食物款式輪流供應）
日期：即日起至6月30日
全新「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐精選推介：
生蠔、 甲羅燒、 蒲燒鰻魚飯、 日式醬燒帆立貝、 照燒鯖花魚、 日式天婦羅、 北海道芝士蛋糕、 日式布丁燒、櫻花水信玄餅、 蜂蜜柚子芝士蛋糕、 抹茶紅豆蛋糕、 即制花型班戟
*星期五至日、公眾假期及前夕限定: 阿根廷天使粉紅蝦刺身、油甘魚（食物款式輪流供應）
日期：7月1日至7月31日
*無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水、橙汁、蘋果汁
用餐時段：18:30 - 21:30（6月15 - 16日：17:30 - 19:45/ 20:15 - 22:30）
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「海鮮盛宴」/「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至四HK$718/2 位，平均HK$359/位（原價 HK$1,316/2位）
星期五至日及公眾假期HK$766/2 位，平均HK$383/位（原價 HK$1,404/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】「海鮮盛宴」/「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至四
成人HK$478/位，小童（3 - 12 歲）HK$334/位，長者（60 歲以上）HK$414/位
（原價 成人HK$658/位，小童HK$460/位，長者HK$570/位）
星期五至日及公眾假期
成人HK$542/位，小童（3 - 12 歲）HK$389/位，長者（60 歲以上）HK$474/位
（原價 成人HK$702/位，小童HK$504/位，長者HK$614/位）
（已包括原價加一服務費）
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「香港地道」週末下午茶自助餐精選推介：
港式熱葷及小食：沙爹安格斯牛肉軟包、糯米釀雞翼、叉燒酥、松露蝦多士黑毛豬午餐肉炒公仔麵、咖喱魚蛋、豬皮
特色沙律：如五香肉丁薯仔沙律、港式大蝦鮮果沙律
冷盤及熱葷：象拔蚌刺身、煙三文魚、雜錦凍肉芝士拼盆、水耕菜沙律吧、中式點心、即煮粉麵檔、即煮海鮮XO醬煎腸粉（可選帆立貝、蝦肉、蜆肉作配料）
港式下午茶甜點：即製雞蛋仔、香蕉船、黑森林蛋糕、黑糖紅豆砵仔糕、港式燕窩酥皮蛋撻、紅豆菠蘿泡芙、港式奶茶蛋糕卷
另設Haagen-Dazs 雪糕及無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬茶、檸檬水
（食物款式輪流供應）* 6月15 - 16日除外
日期：即日起至6月30日
全新「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助午餐精選推介：
泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉、榴槤芝士薄餅、肉骨茶檔、即制榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤忌廉泡芙、椰糖珍多冰（食物款式輪流供應）
日期：7月1日至7月31日
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「香港地道」/「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期HK$322/2 位，平均HK$161/位（原價 HK$590/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –低至75 折】「香港地道」/ 「東南亞‧榴槤忘返」下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期 成人HK$228/位，小童（3 – 12 歲）HK$177/位
（原價 成人HK$295/位，小童HK$229/位）（已包括原價加一服務費）
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) ：2024年6月6日12:00至6月12日23:59
用餐日期：2024年 6月7日至7月31日
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓 The Chef’s Table尚廚
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