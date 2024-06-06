父親節2024｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 $190位起任食生蠔/牛扒/虎蝦/北京填鴨

父親節2024｜九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一 任食生蠔+牛扒 低至HK$190+/位

九龍東皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚「蠔得喜」自助午餐最平$190起有任食生蠔！7月1日起更將推出起全新「環球美食盛宴 」自助午餐，有生蠔、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨等多款美食。預訂父親節同樣有買一送一優惠，當日每位父親更會獲贈心太軟甜品一份！中午12點開搶，即睇詳請！

「蠔得喜」自助午餐精選推介：

即開生蠔、黃金螺、白蜆、四款刺身、

六款壽司、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、中東旋轉烤肉檔、水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、即煮花膠螺片上湯泡飯、即煮粉麵檔、甜品、八款口味的Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉

*星期六、日及公眾假期限定：松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身

*父親節（6 月15 - 16 日）每位惠顧父親將免費獲贈心太軟伴威士忌雪糕乙個

（食物款式輪流供應）

日期：即日起至6月30日

全新「環球美食盛宴 」自助午餐精選推介：

生蠔、燒羊脾、韓燒炸雞、韓燒牛仔骨、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨、北海道芝士蛋糕、日式布丁燒、櫻花水信玄餅、蜂蜜柚子芝士蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、即制花型班戟

*星期六至日、公眾假期及前夕限定: 阿根廷天使粉紅蝦刺身、油甘魚 （食物款式輪流供應）

日期：7月1日至7月31日

*連無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水

用餐時段：12:00 - 14:30（6月15 - 16日：11:30 - 13:45/ 14:15 - 16:30 ）

【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「蠔得喜」/「環球美食盛宴 」自助午餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至五HK$418/2 位，平均HK$209/位（原價 HK$766/2位）

星期六日、公眾假期及6 月15 – 16 日HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】「蠔得喜」/「環球美食盛宴 」自助午餐連無限暢飲

KKday 優惠: 星期一至五

成人HK$278/位，小童（3 - 12 歲）HK$198/位，長者（60 歲以上）HK$238/位

（原價 成人HK$383/位，小童HK$273/位，長者HK$328/位）

星期六日、公眾假期及6 月15 – 16 日

成人HK$330/位，小童（3 - 12 歲）HK$245/位，長者（60 歲以上）HK$287/位

（原價 成人HK$427/位，小童HK$317/位，長者HK$372/位）（已包括原價加一服務費）

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