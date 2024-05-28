父親節2024｜半島精品店推出意大利芝士蛋糕／父親節品茶禮盒

2024父親節即將來臨，大家諗好父親節禮物了沒有？今年半島精品店準備了一系列心思好禮，向所有不辭勞苦的父親致敬。以頂級食材精心製作的經典意大利芝士蛋糕，濃郁的咖啡和可可與鮮甜的意大利軟芝士完美融合。蛋糕不含酒精，適合全家一起品嚐！另外亦有優質名茶、醇香朱古力、香檳及華麗禮籃等，立即睇內文詳情，為爸爸準備心思禮品。

半島精品店意大利芝士蛋糕

意大利芝士蛋糕朱古力雋味組合 ($828) – 使用上等食材精心製作的香滑意大利芝士蛋糕配以12 粒精品朱古力，好甜的爸爸一定不容錯過，以美味報答他啟蒙之恩。

品茶組合 ($1,580) – 對於熱愛品茶的爸爸來說, 這個包括旅遊茶具和祁門紅茶的禮品組合絕對賞心悅目。精美便攜的手提皮盒內，裝有雙人享用的一套骨瓷茶具，帶有一個茶壺，一個茶葉罐及一對茶杯。搭配來自安徽茶園口感清新的祁門紅茶。沏一杯濃茶，芬芳撲鼻，令品茶儀式感倍增，無疑是個極佳的父親節禮物。 半島精品店與咖啡廳下午茶 半島精品店與咖啡廳時尚高雅的氣氛是暢敍慶祝之熱點；預訂美妙的「蓓綻放蕾」下午茶體驗，和您最敬愛的爸爸享受悠閑午後時光，祝他幸福滿滿。(每兩位$768，另收加一服務費) 預訂座位