父親節2024｜樂富廣場社區嘉年華 一連兩日體驗親子運動樂 與爸爸一決勝「父」！

明天就是父親節，慶祝活動來來去去都是飲茶食飯、切蛋糕？不如和爸爸來一次運動較量，一決勝「父」！由凝動香港體育基金主辦，並獲領展「愛．匯聚計劃」贊助的「愛．運動，展．關懷」，於今個父親節週末（6月15及16日）於樂富廣場 A 區露天廣場及 B 區室外空間，舉行「樂父社區嘉年華」。現場設有不同 AR 運動遊戲設施及攤位，即場參加親子運動挑戰，更可獲得不同豐富獎品！

AR 滑雪划艇體驗 巨型保齡球牢籠足球考驗合拍度 大會於 A 區及 B 區分別設置了各式 AR 運動設施及攤位： A 區安排了滑雪及划艇兩項 AR 運動遊戲體驗項目，而 B 區則是親子運動挑戰，包括多個適合家庭挑戰的運動遊戲，例如巨型保齡球、飛盤、牢籠足球等，挑戰大家的合拍度、手眼協調和敏捷度。 為鼓勵大眾多與家人一起做運動，大會亦準備了各種豐富獎品。即場登記參與嘉年華，即可獲得索繩袋及印水貼紙，父子同行更可獲「跳飛機」主題的精美野餐墊一份。至於完成 A 區及 B 區遊戲後，參加者亦將分別獲贈冰巾、雨衣球及不鏽鋼餐具套裝等，禮品數量有限，送完即止！ 於嘉年華首日，大會邀請到一班爸爸級運動員作嘉賓，包括前港隊「吊環王子」吳翹充、現役香港甲一籃球運動員李琪及《領跑》總教練黃浩聰。其中李琪及黃浩聰帶同子女參與嘉年華，率先試玩各項運動設施及攤位，以身作則推動普及運動，自小培養小朋友運動習慣。

精英運動員父子檔上場試玩 身體力行 支持普及運動 籃球運動員李琪一家應邀出席，他與7歲的女兒率先試玩AR滑雪機及飛盤，場面溫馨。他笑言女兒喜歡運動，除了籃球外更鍾情游泳，而1歲半的兒子亦表現出對球類非常有興趣。李琪指不會要求子女「繼承父業」，惟希望他們可以專注發展一項運動專長，能夠朝著目標進發，這樣人生才算得上有意義。提到他重執教鞭後，所帶領的中學校隊在學界比賽往往旗開得勝，他直言現今的年青人無論在資源、配套、訓練方式等都較往昔有優勢，令他毫不吝嗇傾囊相授。遇到極具潛質或希望日後成為精英運動員的學生，他亦相當鼓勵及支持：「我的年代可能家長、學校，甚至社會，都會灌輸同學們努力讀書才能找到一份好的工作，有出頭天。但其實東京奧運過後，香港精英運動員在國際舞台上屢創佳績，社會大眾亦開始意識到『行行出狀元』，似乎讀書並不是年青人的唯一出路。我作為教育工作者，我希望同學們，特別是我教的是中學生，除了訂立比賽爭勝的目標外，在人生的道路上同樣可以有明確的目標，喜歡運動，便全體投入；同時喜歡讀書及運動，兩條腿走路亦無妨。」

《領跑》總教練黃浩聰與15歲的大兒子阿護一同試玩AR划艇機。作為三子之父，聰Sir指目前兩位較年長的兒子已開始運動，例如阿護與自己一樣熱愛跑步，同時喜歡單車。本身專攻跑步的他，自然會教導兒子在這方面的知識與技巧，亦會幫兒子報名參加比賽，獲取更多實戰經驗，而所幸兒子每次均取得不錯的成績。聰Sir認為，自幼讓小朋友多接觸不同的運動，慢慢地他們就會從中發掘到自己最感興趣的項目，加以發展，亦可從運動過程中建立自信，對個人成長有正面影響。當問到他認為現今香港青少年的運動量是否足夠，聰Sir坦言，往日社會在學業成績掛帥的氛圍下，青少年最先犧牲的便是運動及玩樂時間，惟隨著近年政府及民間團體積極推動康體運動，情況有所好轉：「政府近年對運動員的生涯規劃及培訓等方面都投放更多資源，特別是一些精英運動員如在比賽中取得佳績，亦為讓他們有進修機會，有更多的發展空間。我希望政府除了支持現役的運動員外，亦可以在培養年青運動員方面努力，讓真正喜歡運動的青少年，能夠深化他們，選擇運動成為自己的職業導向。」

由於女兒年紀尚小，「吊環王子」吳翹充雖未有攜同女兒出席，但他表示自幼便在運動的環境及氛圍下成長，現在多了「父親」這個身分，也希望女兒日後可以多參與體育活動，特別是自己和太太擅長的體操項目。他認為從小培養小朋友建立運動習慣非常重要，對小朋友的身心發展有莫大裨益：「首先是可以強身健體，同時可以訓練他們手腳協調能力；另外在運動過程中亦可以學習到體育精神、紀律及堅韌等。即便女兒不喜歡做體操，也希望她可以找到自己感興趣的運動項目。先讓小朋友喜歡運動，才能助他們建立長遠運動習慣。」