父親節2024｜父親節高質中菜推介！米芝蓮餐廳/酒店粵菜/早鳥優惠

今年的父親節是6月16日，大家是時候準備訂餐廳和爸爸食餐飯好好慶祝！父親節將至，港九有不少中菜餐廳和酒店都推出父親節套餐，全部用料高質而且做法講究，啱晒對飲食有要求的爸爸，下文即睇父親節中菜推介！ 阿翁小館兩位起送招牌阿翁脆皮炸子雞 位於銅鑼灣如心酒店內的阿翁小館推出兩款矜貴套餐，嚐新鮑魚名菜宴（$880/位）包括高湯紅燒官燕、25 頭養殖吉品鮑伴鵝掌、川汁脆皮花膠、瑤柱蔥花炒飯，最後以精緻甜品作結。而鮑魚美食宴（$1,480/位）則包羅更多珍貴菜式，包括蟹肉竹笙花膠、30 頭特選吉品鮑、油泡生劏斑球、蒜香海斑頭腩等，並以滋潤的原燉杏汁官燕作甜品，滋補養生。此外餐廳更有父親節特別禮遇，兩位起即奉送招牌菜阿翁脆皮炸子雞，為菜單錦上添花。



阿翁小館

地址：銅鑼灣英皇道 18 號銅鑼灣如心酒店地庫 1 樓

電話：3553 2633

中環IFC中菜食府「唐述」父親節套餐 $628/起 如果爸爸鍾情品嚐威士忌，推介在中環國際金融中心內的中菜食府「唐述」，餐廳與蘇格蘭單一純麥威士忌品牌 Ardbeg合作，廚藝總監周世韜先生以兩款不同年份的Ardbeg 威士忌分別搭配兩款招牌菜式「燈影蓮藕」（港幣238 元；價錢包括兩杯 5 年 Ardbeg Wee Beastie 威士忌）及「桂花烏龍煙燻脆皮雞」（港幣 458 元/半隻；價錢包括兩杯 10 年 Ardbeg TEN威士忌）。又以 5 年 Ardbeg Wee Beastie 威士忌入饌，推出「威士忌乾炒封門柳河」（港幣 408 元；價錢包括兩杯 10 年 Ardbeg TEN 威士忌）。

另外亦可選擇父親節午市及晚市套餐，包括多款餐廳名菜，如麻香四溢的「慢煮泡椒蟶子皇」、鮮甜馥郁的「古越龍山 20 年花雕蛋蒸龍蝦」、外脆內嫩的「麒麟魚」等。唐述父親節套餐將於 6 月 8、9、15 及 16 日供應，午市套餐定價為每位港幣 628 元（兩位起）而兩款晚市套餐定價分別為每位港幣 880 元及 1,388 元。現於Mira Dining eShop優先預訂父親節套餐，即可享免加一服務費。 唐述

地址： 香港中環港景街 1 號國際金融中心 3 樓 3101-3107 號舖

營業時間： 星期一至日及公眾假期:

中午 12 時至下午 3 時 及 下午 5 時至 10 時*

*雞尾酒於晚上 9 時後供應

電話：6809 2299

米芝蓮二星餐廳麗晶軒 父親節八道菜晚宴 尖沙咀麗晶酒店內的米芝蓮二星餐廳麗晶軒一向口碑極好，餐廳除了主打優質粵菜，更可飽覽維港海景，裝修氣派十足。在父親節期間（6 月 15 至 16 日）麗晶軒將呈獻由行政總廚劉耀輝師傅悉心炮製的六道菜午宴；父親節八道菜晚宴則包括脆釀鮮蟹蓋、蠔皇原隻三頭鮑魚伴海鮮布袋豆腐，以及蒜片繡球菌百合爆鹿兒島和牛，菜色巧手精緻美味，值得一試。



父親節週末午餐

日期：2024 年 6 月 15 及 16 日

時間：中午 12 時至下午 2 時 30 分（6 月 15 日）

上午 11 時 30 分至下午 2 時 30 分（6 月 16 日）

價錢：每位港幣$738

^提供單點菜式。

*父親節正日（6 月 16 日）午間時段設有最低消費每位客人港幣$700 另加一服務費。 父親節至尊饗宴

日期：2024 年 6 月 15 及 16 日

時間：晚上 6 時至 10 時

價錢：每位港幣$1,688

^提供單點菜式。



麗晶軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地舖

電話：2313 2313