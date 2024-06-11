父親節2024｜鱷魚恤限定主題打卡驚喜及優惠 CROCODILE Happy 鱷爸's Day@奧海城

不求回報的爸爸總是默默地為家庭付出努力，每逢父親節，乖仔乖女們都絞盡腦汁，務求為強人爸爸送上驚喜祝福！CROCODILE為各位孝順仔女準備就緒，6月13至16日，於奧海城二期，舉行一連四日的「CROCODILE Happy鱷爸's Day - 期間限定打卡活動」。無論您爸爸是屬於穩重如山型、時尚好玩的潮爸、或是事事關心的暖男爸爸，都可以在打卡點的鱷爸群組內，找到你最熟悉的「鱷爸」！
父親節Polo恤買一送一優惠
只要您率先通過「鱷爸Style小測驗」，就可以從CROCODLIE主線系列及全新支線The C + Edit系列當中，找到最適合爸爸風格的造型選擇，即可獲得網店及門店購物優惠券各一張。場內亦特設CROCODILE今季新品展示區，助你輕鬆入手今年的父親節禮物。CROCODILE亦準備了限量5,000張主題明信片，並提供免費郵寄服務，為你將送給爸爸的祝福送到他手上！而節日一定要留住開心的時刻，所以「鱷爸即影即有電子照相館」，就正好為大家提供最潮的拍照體驗，可以即場下載電子照片及獲得打印照片1張！此外，是次活動舉行期間，參與場內指定活動可獲得購物優惠券，於CROCODILE門店及網店購物，在原有優惠上，再減HK$50。全線CROCODILE亦正進行父親節優惠，折扣高達65折，購買指定Polo恤更可享有買一送一優惠。
鱷爸即影即有電子照相館 瞬間留住「鱷」們的幸福
平時爸爸總是忙，來到父親節，當然要把握機會，捉住他四處玩樂，打卡留念！各位 來「CROCODILE Happy鱷爸's Day」，除了可以與場內各處的「鱷爸」造型公仔打卡外，更不能錯過「鱷爸即影即有電子照相館」！ 只要完成了「鱷爸Style小測驗」，就可獲得即影即有拍照機會。CROCODILE 特別為 是次父親節設計了主題相框，讓大家可以與屋企人一起拍照留念，除了可即時下載電 子版本外，亦會送你珍貴打印相片一張。
「鱷」有說話未曾講 將對爸爸的敬意 寄入他的心中
各位仔仔囡囡，對住不苟言笑的爸爸們，都總是難以盡訴心中情。CROCODILE為大家準備了合共五款，由本地插畫家JOHNEE繪畫，畫風搶眼醒目的限定5,000張明信片，讓你可以將未曾講的說話或父親節祝福句，親手寫在明信片上，無論「鱷爸」只要追蹤CROCODILE Facebook或Instagram社交賬號，就可揀選1張限定明信片，填寫可供郵寄的地址及收件人後，投入現場設置的郵筒內，CROCODILE會免費為大家寄出。
「CROCODILE Happy鱷爸's Day」期間限定打卡活動
日期：2024年6月13日至6月16日
時間：中午12時至晚上8時
地點：奧海城二期地下活動大堂(九龍大角咀海庭道18號)