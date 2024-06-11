父親節2024｜鱷魚恤限定主題打卡驚喜及優惠 CROCODILE Happy 鱷爸's Day@奧海城

不求回報的爸爸總是默默地為家庭付出努力，每逢父親節，乖仔乖女們都絞盡腦汁，務求為強人爸爸送上驚喜祝福！CROCODILE為各位孝順仔女準備就緒，6月13至16日，於奧海城二期，舉行一連四日的「CROCODILE Happy鱷爸's Day - 期間限定打卡活動」。無論您爸爸是屬於穩重如山型、時尚好玩的潮爸、或是事事關心的暖男爸爸，都可以在打卡點的鱷爸群組內，找到你最熟悉的「鱷爸」！

父親節 Polo 恤買一送一優惠

只要您率先通過「鱷爸Style小測驗」，就可以從CROCODLIE主線系列及全新支線The C + Edit系列當中，找到最適合爸爸風格的造型選擇，即可獲得網店及門店購物優惠券各一張。場內亦特設CROCODILE今季新品展示區，助你輕鬆入手今年的父親節禮物。CROCODILE亦準備了限量5,000張主題明信片，並提供免費郵寄服務，為你將送給爸爸的祝福送到他手上！而節日一定要留住開心的時刻，所以「鱷爸即影即有電子照相館」，就正好為大家提供最潮的拍照體驗，可以即場下載電子照片及獲得打印照片1張！此外，是次活動舉行期間，參與場內指定活動可獲得購物優惠券，於CROCODILE門店及網店購物，在原有優惠上，再減HK$50。全線CROCODILE亦正進行父親節優惠，折扣高達65折，購買指定Polo恤更可享有買一送一優惠。