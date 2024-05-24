父親節2024｜黃金海岸酒店自助餐買一送一 $386起任食蟹腳+羊扒+西班牙海鮮飯 中午12點開搶！

又有自助餐優惠！黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐，推出期間限定買一送一優惠。任食雪花蟹腳、薑蔥霸王雞、紅酒燴牛肉、炭燒羊扒、西班牙海鮮飯，最平$386起。父親節亦有買二送一，中午12點開搶，即睇詳情！

KKday優惠: 6月15、16 日 HK$1,037 起/2大1小，平均 HK$345.7/位（已包加一）

【星期六及公眾假期】（已包加一）

KKday 優惠:【星期一至五】（已包加一）

【買一送一】自助午餐（

【買一送一】自助午餐（ 12:00-14:30 ）

【買一送一】自助午餐（ 12:00-14:30 ）

【買一送一】自助午餐（ 12:00-14:30 ）

冰鎮海鮮及即切魚生：雪花蟹腳、青口、翡翠螺、海蝦、三文魚、吞拿魚、鯛魚、希靈魚

聆渢咖啡廳帶您展開地中海美食之旅，帶領饕客盡享地中海的多樣性和美味菜式，自助晚餐包括希臘沙律、法式海鮮湯、地中海式烤鱸魚、西班牙海鮮飯、摩洛哥烤雞及炭燒羊扒等。甜品則有充滿地道風味的希臘乳酪、慕斯檸檬蛋糕及橄欖油布朗尼，亦特設自家製法式薄餅及比利時窩夫。

【買一送一】地中海風味自助晚餐（ 18:30 – 22:00 ）

KKday優惠:

星期一至五（已包加一）

成人 HK$850/2 位，平均 HK$425/位

小童（3 - 11 歲）HK$526/2 位，平均 HK$263/位

長者（65 歲或以上）HK$658/2 位，平均 HK$329/位

星期六日及公眾假期（已包加一）

成人 HK$958/2 位，平均 HK$479/位

小童（3 - 11 歲）HK$598/2 位，平均 HK$299/位（原價 HK$1,096/2 位）

長者（65 歲或以上）HK$742/2 位，平均 HK$371/位

父親節自助晚餐特設：琵琶蝦、泰式牛頰肉木瓜沙律、鮮蝦芒果柚子莎莎醬沙律杯、英式芝士焗海鮮、中式燉湯、XO 醬鮑魚炒鳳片、瑤柱螺片扒小棠菜、森巴醬炒帶子、煎鴨肝配蘋果粒醬、炭燒韓式牛肋骨、牛奶朱古力忌廉配朱古力脆脆、特濃朱古力撻、父親節石板街蛋糕、父親節杯仔蛋糕、父親節朱古力泡芙（食物款式輪流供應）

【買二送一】父親節自助晚餐（ 18:30 – 22:00 ）

KKday 優惠: 6月15、16 日 HK$1,586/2 大 1 小，平均 HK$528.7/位（已包加一）

週日早午餐精選：雪花蟹腳、香煎鴨胸配紅酒橙汁、日式照燒牛脷、燒美國有骨牛肉

【買二送一】週日早午餐（11:30 – 15:30）

KKday 優惠: 星期日 HK$1,16//3 位，平均 HK$389/位（已包加一）