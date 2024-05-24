父親節2024｜黃金海岸酒店自助餐買一送一 $386起任食蟹腳+羊扒+西班牙海鮮飯 中午12點開搶！

又有自助餐優惠！黃金海岸酒店聆渢咖啡廳自助餐，推出期間限定買一送一優惠。任食雪花蟹腳、薑蔥霸王雞、紅酒燴牛肉、炭燒羊扒、西班牙海鮮飯，最平$386起。父親節亦有買二送一，中午12點開搶，即睇詳情！
「雪花蟹腳、紅酒燴牛肉、比利時窩夫」自助午餐（食物款式輪流供應）
冰鎮海鮮及即切魚生：雪花蟹腳、青口、翡翠螺、海蝦、三文魚、吞拿魚、鯛魚、希靈魚
沙律：蘋果藍莓芝士及合桃沙律、烤南瓜菠菜菲達芝士沙律、泰式牛肉沙律
熱葷：薑蔥霸王雞、荔枝菠蘿咕嚕肉、雜菌鮑汁炆伊麵、紅酒燴牛肉、檸檬牛油汁扒爐魚、黑松露雜菌意大利飯、香草燒牛柳、印式黑扁豆咖哩、印式雞肉咖哩、印式牛肉咖哩、印式酥油餅
甜品：薄餅、比利時窩夫、綠茶柚子忌廉芝士餅、薄荷朱古力批、朱古力布朗尼、焦糖燉蛋、椰子西米布甸、椰絲彩虹啫喱糖、焦糖爆谷、雪糕、生果
【買一送一】自助午餐（12:00-14:30）
KKday 優惠:【星期一至五】（已包加一）
成人 HK$490/2 位，平均 HK$245/位
小童（3 - 11 歲）HK$346/2 位，平均 HK$173/位
長者（65 歲或以上）HK$430/2 位，平均 HK$215/位
【星期六及公眾假期】（已包加一）
成人 HK$610/2 位，平均 HK$305/位
小童（3 - 11 歲）HK$442/2 位，平均 HK$221/位
長者（65 歲或以上）HK$526/2 位，平均 HK$263/位
父親節自助午餐特設：泰式牛頰肉木瓜沙律、鮮蝦芒果柚子莎莎醬沙律、瑤柱螺片扒小棠菜、森巴醬炒帶子、父親節杯仔蛋糕、父親節朱古力泡芙、父親節特濃朱古力撻（食物款式輪流供應）
用餐時間：6 月 15 日 12:00 - 14:30；6 月 16 日 11:30 – 14:00/ 14:30 - 17:00
【買二送一】父親節自助午餐
KKday優惠: 6月15、16 日 HK$1,037 起/2大1小，平均 HK$345.7/位（已包加一）
聆渢咖啡廳帶您展開地中海美食之旅，帶領饕客盡享地中海的多樣性和美味菜式，自助晚餐包括希臘沙律、法式海鮮湯、地中海式烤鱸魚、西班牙海鮮飯、摩洛哥烤雞及炭燒羊扒等。甜品則有充滿地道風味的希臘乳酪、慕斯檸檬蛋糕及橄欖油布朗尼，亦特設自家製法式薄餅及比利時窩夫。
【買一送一】地中海風味自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday優惠:
星期一至五（已包加一）
成人 HK$850/2 位，平均 HK$425/位
小童（3 - 11 歲）HK$526/2 位，平均 HK$263/位
長者（65 歲或以上）HK$658/2 位，平均 HK$329/位
星期六日及公眾假期（已包加一）
成人 HK$958/2 位，平均 HK$479/位
小童（3 - 11 歲）HK$598/2 位，平均 HK$299/位（原價 HK$1,096/2 位）
長者（65 歲或以上）HK$742/2 位，平均 HK$371/位
父親節自助晚餐特設：琵琶蝦、泰式牛頰肉木瓜沙律、鮮蝦芒果柚子莎莎醬沙律杯、英式芝士焗海鮮、中式燉湯、XO 醬鮑魚炒鳳片、瑤柱螺片扒小棠菜、森巴醬炒帶子、煎鴨肝配蘋果粒醬、炭燒韓式牛肋骨、牛奶朱古力忌廉配朱古力脆脆、特濃朱古力撻、父親節石板街蛋糕、父親節杯仔蛋糕、父親節朱古力泡芙（食物款式輪流供應）
【買二送一】父親節自助晚餐（18:30 – 22:00）
KKday 優惠: 6月15、16 日 HK$1,586/2 大 1 小，平均 HK$528.7/位（已包加一）
週日早午餐精選：雪花蟹腳、香煎鴨胸配紅酒橙汁、日式照燒牛脷、燒美國有骨牛肉
【買二送一】週日早午餐（11:30 – 15:30）
KKday 優惠: 星期日 HK$1,16//3 位，平均 HK$389/位（已包加一）
優惠期 (預訂期)：2024年5月24日12:00至5月30日23:59
用餐日期：2024年5月29日至6月30日
地址：香港青山公路1號 香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳
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