父親節2024｜黎諾懿到訪協康會 與SEN學童爸爸對話 籲大眾多關懷照顧者心靈

SEN孩子的家長背負沉重的壓力，但這份壓力絕不只是落在母親身上。藝人黎諾懿趁父親節臨近，特別到訪協康會位於白田邨的早期教育及訓練中心，與育有SEN孩子的家長爸爸交流「湊仔經」，更親身入治療室參與早嬰孩子的訓練。是次參觀協康會，和SEN小朋友在課堂中互動，更與家長爸爸對談，對SEN孩子及照顧者有嶄新的體會。

給予耐性和時間 可改善 SEN 小孩問題

諾懿育有6歲大兒子「小春雞」和2歲的小兒子「小冬牛」，重視家庭的他與太太一直悉心栽培兩子，有豐富湊仔經驗。是次是他首次到訪早期教育及訓練中心，看到中心設計以交通工具作主題，切合SEN孩子的喜好，打破了他對特殊幼兒中心的刻板印象。諾懿更走進治療室，參與早產幼童的個別訓練，大讚治療師及老師非常專業及有耐性。諾懿表示：「以往對SEN小孩的印象就是不聽指令，以及非常好動，但親身和他們相處後，發現只要給予他們更多的耐性和時間，慢慢也能見證他們的改善。」