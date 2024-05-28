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生活
2024-05-28 13:00:00

父親節2024｜Upper House限時優惠 經典英式下午茶第二位半價 人均$262起 父親節+端午節適用

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父親節2024｜Upper House限時優惠 經典英式下午茶第二位半價 人均$262起 父親節+端午節適用

父親節2024｜Upper House限時優惠 經典英式下午茶第二位半價 人均$262起 父親節+端午節適用

又有下午茶優惠！金鐘The Upper House奕居推出限時優惠，經典英式下午茶第二位半價，人均$262起品嚐10款鹹甜點。父親節及端午節假期均開放預訂，528日下午3點開擔，即睇詳情！

奕居與倫敦享負盛名的 Hotel Café Royal 攜手打造經典英式下午茶於 Salisterra 限定登場。Hotel Café Royal 1865年在倫敦開業，是倫敦備受追捧的餐廳及社交聚會場所，曾接待影星Sean Connery、戴安娜王妃、英國前首相邱吉爾、David Bowier等。英式下午茶使用Hotel Café Royal行政糕點主廚 Loic Carbonnet精心設計的食譜，匠心呈獻一系列精緻鹹甜美點。

奕居 Salisterra 奕居 Salisterra 奕居 Salisterra

Salisterra x Hotel Café Royal經典英式下午茶精選：

餐前點心：黑松露泡芙

特色三文治：煙三文魚配刁草及青瓜 、加冕雞配蛋黃醬及黑松露、烤牛肉及辣根

小點：紅桑子接骨木花雪葩及雲呢拿牛油酥餅

鬆餅：提子英式鬆餅配忌廉及士多啤梨果醬

甜點：梨配柚子及雲呢拿、士多啤梨配雲呢拿奶醬及果醬、朱古力果仁閃電泡芙、紅桑子朗姆酒蛋糕及薄荷青檸

Hotel Café Royal經典英式下午茶 Hotel Café Royal經典英式下午茶 朱古力果仁閃電泡芙 黑松露泡芙

Salisterra x Hotel Café Royal 經典英式下午茶（15:00 - 17:00

KKday 優惠: 星期一至四 HK$578/2 位，平均 HK$289/

星期五至日及公眾假期 HK$610/2 位，平均 HK$305/

（已包括原價加一服務費）

優惠期 (預訂期) 2024 5 28 15:00 6 3 23:59

用餐日期：2024 5 29 日至 6 30

地址：香港金鐘金鐘道 88 The Upper House 奕居 49 Salisterra

立即預訂：請按此

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