父親節2024｜WM酒店咖啡廳自助餐買一送一 $353起任食生蠔+冰鎮海鮮+香煎鵝肝 中午12點開搶！

WM咖啡廳推出法式美食薈萃自助晚餐，為大家呈獻經典法式佳餚。有即開時令生蠔、冰鎮海鮮及全新即煮法式海鮮湯。最平$266起任食生蠔，預訂端午節假期及父親節同樣亦有優惠，中午12點開搶，即睇詳請！
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】法式美食薈萃自助晚餐（18:30 – 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四HK$706/2 位，平均HK$353/位（原價 HK$1,294/2位）
6 月10 日HK$826/2 位，平均HK$413/位（原價 HK$1,514/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買二送二】法式美食薈萃自助晚餐（18:30 – 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四HK$1,412/4 位，平均HK$353/位（原價 HK$2,587/4位）
6 月10 日HK$1,652/4 位，平均HK$413/位（原價 HK$3,027/4位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買三送一】父親節自助晚餐（18:30 – 21:30）
KKday 優惠: 6 月14 至 16 日HK$2,402/4 位，平均HK$600.5/位（原價 HK$3,204/4位）
（已包括原價加一服務費）
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週末自助早午餐精選推介：
冰鎮海鮮、即切魚生刺身、即開新鮮生蠔
熱葷：龍蝦沙律牛角酥、澳洲安格斯斧頭扒、泰式燒帆立貝、天婦羅、英式炸魚薯條、生滾蟹粥
甜品：牛奶朱古力脆脆蛋糕、黑芝麻炭竹卷蛋
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】週末自助早午餐（11:30 – 14:30）
KKday 優惠: 星期六日HK$586/2 位，平均HK$293/位（原價 HK$1,074/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買二送二】週末自助早午餐（11:30 – 14:30）
KKday 優惠: 星期六日HK$1,172/4 位，平均HK$293/位（原價 HK$2,147/4位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買三送一】父親節自助早午餐（11:30 – 14:30）
KKday 優惠: 6 月15 及16 日HK$1,742/4 位，平均HK$435.6/位（原價 HK$2,324/4位）
（已包括原價加一服務費）
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平日半自助午餐精選推介：
無限供應：前菜、沙律、熱葷及甜品
主菜（任選一）：澳洲M8和牛肉眼配法式薯餅及牛肝菌汁/ 烤茴香羊扒配荷蘭茄子及辣味意大利白豆/ 燒伊比利亞黑毛豬鞍配葡萄酒蘋果醬
飲品：即磨咖啡/ 英式紅茶
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】平日半自助午餐（12:00 – 14:30）
KKday 優惠：星期一至五HK$514/2 位，平均HK$257/位（原價 HK$942/2位）
*公眾假期除外（已包括原價加一服務費）
優惠期 (預訂期) ：2024年6月4日12:00至6月10日23:59
用餐日期：2024年 6月5日至7月31日
地址：香港西貢惠民路28號 WM酒店 LG 樓層 WM 咖啡廳
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