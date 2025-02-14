爸媽場內必搶免費禮品 憑門票即可換領

每年BB展都吸引不少爸爸媽媽入場，皆因不但有齊最新和最熱門的嬰幼兒及兒童產品，場內更有大量免費著數禮品！
博覽「入場獎賞」 憑門票即可換領
所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到U01攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：YouthEver亮白飲或Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml或Cetaphil嬰兒溫和潔膚及洗髮露59ml或 得果定潤喉硬糖(8粒)或Urbios優益生益生菌(7包)或李錦記頭道原釀減鹽頭抽35ml或Virjoy Luxury迷你濕厠紙或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。[換領攤位：U01]
博覽「消費大獎賞」掃完貨記得不可錯過
參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A02/A11/U02攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：Bamboo 3Dknit™嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up隨變嬰幼兒餐椅、Auto One 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、Coolbe 坐墊式揹帶、b&h-Hera B醫院級電動雙摩打奶泵、Infantino 甜睡折疊嬰兒睡籃、美的手提式蒸氣掛燙機、Cetaphil透亮抗敏潔面乳及爽膚水套裝等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。[換領攤位：U04]