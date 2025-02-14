爸媽場內必搶免費禮品 憑門票即可換領

每年BB展都吸引不少爸爸媽媽入場，皆因不但有齊最新和最熱門的嬰幼兒及兒童產品，場內更有大量免費著數禮品！

博覽「入場獎賞」 憑門票即可換領

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到U01攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：YouthEver亮白飲或Cetaphil嬰兒潤膚乳液50ml或Cetaphil嬰兒溫和潔膚及洗髮露59ml或 得果定潤喉硬糖(8粒)或Urbios優益生益生菌(7包)或李錦記頭道原釀減鹽頭抽35ml或Virjoy Luxury迷你濕厠紙或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。[換領攤位：U01]