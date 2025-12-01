熱門搜尋:
熱門搜尋:
生活
2025-12-01 17:00:00

牙寶Fuggler限時登陸LOG-ON荃灣廣場店 必買全新垃圾食物造型系列/DIY專屬公仔

英國爆紅趣怪角色Fuggler「牙寶」終於登陸LOG-ON！即日起，粉絲可於 LOG-ON荃灣廣場店入手多款「牙寶」公仔，包括全新垃圾食物造型和Care Bears聯乘系列等。活動同步推出DIY Corner和工作坊，打造別具個人風格的「牙寶」及斜揹袋公仔，粉絲必到！

英國爆紅趣怪角色Fuggler「牙寶」登陸LOG-ON！

英國爆紅趣怪角色Fuggler「牙寶」登陸LOG-ON！

全新Fuggler垃圾食物造型系列

以醜萌外表在一眾公仔中突圍而出的Fuggler首次化身多款垃圾食物登場。全新「垃圾食物造型」系列包含熱狗、漢堡、披薩、雪糕和冬甩等，熱愛垃圾食物的粉絲必買。

Fuggler粉絲請繼續尖叫！多款Fuggler限定系列同步登陸 LOG-ON荃灣廣場店，粉絲萬勿錯過Care Bears聯乘系列和明星造型系列。每一隻Fuggler擁有獨特設計，極具收藏價值。

全新「垃圾食物造型」系列 Fuggler明星造型系列 Fuggler Care Bears聯乘系列

DIY專屬Fuggler公仔/斜揹袋

想擁有專屬自己的Fuggler？活動特設DIY Corner和工作坊，粉絲買任何「Fuggler」產品，即可免費自由為「牙寶」貼上閃亮裝飾。活動期間逢周末指定時間，粉絲買任何「Fuggler」紙盒裝公仔產品，即可以$50參與Fuggler工作坊，打造專屬斜揹袋。1214日（星期日）及1224日（平安夜星期三）下午2時至6時期間，人氣插畫家Johnee Lau將會現身，即場繪製「牙寶」風格怪萌聖誕卡。

由 12月起逢週末，LOG-ON 荃灣廣場店 將舉 行「Fuggler Workshop」！ 人氣插畫家 Johnee Lau 即場繪製FUGGLER怪萌聖誕卡

Fuggler醜萌大軍降臨LOG-ON

地址：LOG-ON 聖誕POP UP Store@荃灣廣場

新界荃灣大壩街4-30 荃灣廣場1116-120號店

活動期間：即日起至202614

