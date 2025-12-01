牙寶Fuggler限時登陸LOG-ON荃灣廣場店 必買全新垃圾食物造型系列/DIY專屬公仔

英國爆紅趣怪角色Fuggler「牙寶」終於登陸LOG-ON！即日起，粉絲可於 LOG-ON荃灣廣場店入手多款「牙寶」公仔，包括全新垃圾食物造型和Care Bears聯乘系列等。活動同步推出DIY Corner和工作坊，打造別具個人風格的「牙寶」及斜揹袋公仔，粉絲必到！

全新 Fuggler 垃圾食物造型系列

以醜萌外表在一眾公仔中突圍而出的Fuggler首次化身多款垃圾食物登場。全新「垃圾食物造型」系列包含熱狗、漢堡、披薩、雪糕和冬甩等，熱愛垃圾食物的粉絲必買。

Fuggler粉絲請繼續尖叫！多款Fuggler限定系列同步登陸 LOG-ON荃灣廣場店，粉絲萬勿錯過Care Bears聯乘系列和明星造型系列。每一隻Fuggler擁有獨特設計，極具收藏價值。