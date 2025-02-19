牙膏6個用法可清污漬/去腥味？　白鞋變黃輕鬆還原｜生活冷知識

有些人在遇上衣物油漬、鞋子污跡等問題時，都會特意買專門的清潔劑。但其實簡單一支牙膏，已經可以迅速解決問題！以下就為大家盤點6個牙膏的隱藏用法，特別針對頑固污漬，一秒輕鬆去除！

牙膏隱藏用法｜洗白鞋 若穿白鞋出門剛好下雨便特別容易留下污跡。即使已經及時清潔，仍會有泛黃或小污跡的問題，用一般的清潔劑比較難以清洗。而牙膏就特別適用於清洗白鞋，只需要用牙刷沾取牙膏刷洗，便可以令白鞋回復原狀。

牙膏隱藏用法｜清除衣物油漬 除了清洗鞋子外，牙膏亦適合用於清除衣物上的油漬，令衣服變得更加白淨。清洗方法十分簡單，只需將帶有油漬的衣物浸泡在加入清潔劑的盆中，簡單搓洗衣物上的油漬後，便可塗上牙膏，將殘留的油漬、汗漬等完全清除。

牙膏隱藏用法｜清理水漬鐵鏽 無論是在廚房或廁所，只要使用水龍頭變特別容易留下水漬或鐵鏽，而牙膏就特別適合處理相關污漬。只要塗上牙膏進行刷洗，便可以將水漬、水垢、鐵鏽等問題迎刃而解。

牙膏隱藏用法｜解決銀器氧化 如果銀手鏈、頸鏈、戒指等各種銀器閑置不用，表面便會容易留下黑色的氧化層，一般用清水難以去除。但只要塗上牙膏後進行擦拭，便可以將銀器回復原貌，解決氧化問題，變得銀白光亮。

牙膏隱藏用法｜清除杯內污漬 若果使用水杯飲用咖啡、果汁、茶等帶有顏色的飲品後，沒有及時清洗的話，一段時間後便會在杯中留下茶垢或咖啡漬等。而這些污跡都可以通過使用牙膏反覆擦洗去除，比起一般的洗潔精效果更佳，不消一會便可回復潔白亮麗的狀態。

牙膏隱藏用法｜去除腥味 清洗海鮮的時候容易在雙手留下腥味，而這些味道一般都難以用洗潔精或梘液清除。以去除腥味的手法，除了使用熱茶長時間浸泡外，還可以在使用梘液清洗後，塗上牙膏反覆搓揉兩分鐘，之後再用清水清洗，腥味便可以更快速去除。