牙齒護理｜消委會證逾半牙膏含過敏香料！盤點6個刷牙壞習慣 愛護牙齒日常做起

消委會近日在調查發現，在30款市面常見的牙膏中，有16款都含有過敏香料成分，其中更有3款的酸性過高，長期使會令琺琅質受損，影響牙齒健康。而除了牙膏的品質外，以下就盤點6個傷害牙齒的壞習慣，讓大家可以作出改變，守護牙齒健康。

刷 牙壞習慣｜刷牙時間太短 不少人刷牙時都習慣快速解決，但實際上每次刷牙都需要最少2分鐘才足夠，不然便是「無效刷牙」。由於大部分人都有28-32隻顆牙齒，而每顆牙齒均有2至3面需要清潔，因此若要仔細清潔每一面便需要充足的時間，這樣才可以有效清除殘餘在牙齒上的食物殘渣及細菌，以防細菌積聚，阻止蛀牙、牙周病等問題。

刷牙壞習慣｜凍水刷牙 如果有敏感牙齒問題的話，使用凍水刷牙只會帶來反效果，除了會加重敏感問題外，還會引起牙齦痠痛，同時無法令牙膏發揮本來的清潔功效，需要使用溫水刷牙才得以保護牙齒。而過冷或過熱的水都會對牙齒造成刺激，因此最理想的刷牙水温為30至35℃，對減少刺激及保護牙齒特別有幫助。

刷牙壞習慣｜橫向刷牙 近年中小學都設有牙科保健，以助教導小朋友從小養成正確的刷牙習慣，但隨年齡增長，不少人都會逐漸只以横向的方式刷牙，甚至過分用力地刷，使牙齒造成缺損，或是造成牙齦萎縮等問題，最終造成嚴重的牙齒敏感。 建議刷牙的時候不要只向同一方向刷，同時需注意刷牙力度，如果經常有刷牙出血的問題，那麼便是過分用力的表現，需要控制才有助保護牙齒。

刷牙壞習慣｜不刷脷苔 除了牙齒外，其實整個口腔都充滿著細菌，不但會引發口臭等問題，甚至會有蛀牙、牙周病的情況出現，其中以舌頭上所隱藏的細菌需要特別留意。而清潔舌頭上的細菌時需要注意力度，同時使用專用的刮舌器或軟毛刷，温柔地從後往前輕刮，每刮一次便用水漱口，刮2至3下即可完成清潔。

刷牙壞習慣｜不用牙線 即使每天使用牙刷，牙縫中仍會深藏一些污垢難以通過刷牙清潔，而長期缺乏清潔牙縫，其中的食物 殘渣、污垢和細菌便會變成牙石，為蛀牙埋下根基，因些建議在飯後用牙線清理乾淨食物殘渣，這樣便不用擔心殘渣會發展成牙石問題。