牛仔褲穿搭｜H&M旗下Weekday闊腳牛仔褲爆紅熱搜！跟Lisa、Hailey Bieber學襯百搭俐落Y2K牛仔褲

LYST 2023年第一季熱門品牌排行榜中，除了出現性價比超高的Uniqlo手袋，更有一款只需$588已可入手的Y2K低腰牛仔褲，Yahoo Style穿搭欄目《#WearThisAllWeek》特地為大家精選了7大闊腳牛仔褲的時尚穿搭，讓大家能輕鬆打造今年春夏大流行的時尚造型！ Y2K風格的完美裝備！Weekend闊腳牛仔褲登熱搜榜第8位

來自瑞典的新興品牌Weekday，憑藉最貼近Y2K潮流的Astro Loose Baggy Jeans登上了熱搜排行榜的第8位，大家未必發現，Weekday原來是H&M旗下的品牌，故此價位亦是相當親民。這款闊腳牛仔褲結合現今最流行的低腰、闊腳、洗水元素，而且中性設計男女合穿，只需$588已可入手，就是今年春夏必擁有的基本裝備！ Weekday Astro loose fit baggy jeans in blue delight wash 價錢：$589

Weekday Astro loose fit baggy jeans in blue delight wash $589

Y2K闊腳牛仔褲穿搭1）BLACKPINK Lisa的率性日常穿搭

說起地球上穿著闊褲牛仔褲最帥的女生，怎能不提BLACKPINK的帥氣擔當Lisa！對於剛入門初試Baggy Jeans的女生，可如Lisa般配襯最基本的Y2K風格半透視上衣，突顯腰線的合身剪裁更具顯瘦效果，配搭Baggy Jeans時不會令整體造型太臃腫，簡單繫上黑色皮帶及白波鞋，已帥氣滿分！

COLLUSION mesh ballet wrap around long sleeve top in grey 價錢：$412

Y2K闊腳牛仔褲穿搭2）Hailey Bieber的Baby Tee穿搭

Baby Tee及闊腳褲就是今年盛夏的Must Have！

另一位Y2K女王就是Hailey Bieber了！Hailey簡單穿上白Tee牛仔褲出席Coachella音樂節，不用花巧的浮誇服飾，已能呈現Cool Girl的Effortless帥氣感。春夏入手一件能突顯腰線的Baby Tee，配搭洗水闊腳牛仔褲，再拿起黑色腋下包已型格十足，配搭白色波鞋又或是平頭皮鞋，率性又俐落。

UNIQLO 女裝 短身 T 恤 [短袖 •附胸墊] 456341 價錢：$149

Y2K闊腳牛仔褲穿搭3）IVE 安俞真的小背心穿搭

盛夏小背心要出爐了！韓團IVE的超人氣成員安俞真，率先穿上Y2K A字型背心配牛仔闊褲的配搭，A字背心選上黑色更具型格魅力，短身款式輕露纖腰，同樣可使闊褲造型看來更俐落而清爽，穿上厚底小白鞋及復古紅唇，完美打造韓系帥甜風格！

UNIQLO 女裝 羅紋短身背心 [附胸墊] 457479 價錢：$147

Y2K闊腳牛仔褲穿搭4）盧允瑞的優雅韓系穿搭

百想藝術大賞憑《浪漫速成班》勇奪電視部門最佳女新人的盧允瑞，被大家看好成為新一代韓劇女王！盧允瑞私服走優雅的韓系風格，穿上白色背心配襯闊褲牛仔褲，配搭典雅的圓領外套，拿起Prada Moon手袋更是帥氣十足，非常適合各位OL作為日常上班穿搭！

MAJE Virosa tweed jacket 價錢：$980

Y2K闊腳牛仔褲穿搭5）Denim-on-denim街頭造型

Denim-on-denim是最著名的Y2K風格之一，穿上短身的背心配低腰牛仔褲，再披上一件Oversize的牛仔褸，已是最正宗的復古穿搭。盛夏天氣濕熱時，可換上Oversize的牛仔恤衫，穿上厚底的老爹鞋，簡單、率性又有型！

ASOS DESIGN denim oversized shirt in blue 價錢：$423

Y2K闊腳牛仔褲穿搭6）金高銀的溫柔姐姐穿搭

偶爾想配搭韓系溫柔姐姐風格，可如金高銀般簡易配襯白色T恤或淺色調恤衫，披上清爽的低飽和度色調針織外套，柔軟的材質配上柔和色調，就是最舒適的日常造型。束起輕爽可愛的丸子頭，返工、度假、日常約會亦是完美的穿搭！

People Tree hand knitted crochet sleeveless cardigan 價錢：$1,577

Y2K闊腳牛仔褲穿搭7）MAMAMOO華莎的輕性感穿搭

喜愛清爽又帶輕性感的風格，MAMAMOO華莎的度假造型絕對值得參考！穿上輕爽的Tube Top配針織冷衫，可佩戴自己喜愛的頸鏈小飾物加添層次感及個性，穿上淺色洗水牛仔褲及白色的Converse帆布鞋，整體造型清新又時尚，尤其適合夏季度假時穿搭！

UNIQLO 女裝 抗 UV 圓領針織開胸外套 [長袖] 456014 價錢：$149