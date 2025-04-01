牛品台式火鍋進駐銅鑼灣 $89起火鍋套餐 任食80款配菜+甜品+飲品

牛品台式火鍋進駐銅鑼灣開分店，走高CP值路線，午市火鍋套餐半自助放題最平$89起；晚市牛上品火鍋套餐放題$199起，新張期間更大推七重優惠吸客。

2pm後入座9折優惠 午市全新推出60分鐘「一人一鍋」選擇，$89起可享鍋底、肉品一份，以及任食逾80款配菜及甜品，飲品任飲。湯鍋可選牛品秘製麻辣鍋、鮮茄濃湯鍋、酸菜白肉鍋、柴魚昆布鍋、蟲草野菌鍋等；肉品自選安格斯牛板腱、花雕醉雞件或西班牙栗飼豬梅肉。午市12nn至3:30pm則供應無限時火鍋放題，$170起牛上品套餐放題可任食美國牛胸腹、加拿大頂級牛板腱、一口和牛；台式小食又可任食鹽酥雞、台式甜不辣、炸地瓜薯條等。下午2pm後入座的顧客，更可享全單9折優惠！



晚市牛殿品放題送鮮活鮑魚 晚市120分鐘火鍋放題，無限量供應火鍋肉類及超過100款配料，最抵$199起歎牛上品套餐。中價位$319起牛御品套餐，可任食澳洲M9和牛肩胛、美國特級牛小排、美國頂級牛肩胛、手切美國頂級封門柳、美國牛胸腹、加拿大頂級牛板腱、海鮮等。最高級$559起牛殿品套餐放題更可任食日本宮崎A5和牛、日本廣島蠔，再送贈鮮活鮑魚及指定春陽茶事飲品。此牛殿品套餐放題及牛御品套餐放題的任食台灣夜市熟食區、麵類、甜品、台式手搖飲品選擇更多，甜品更可任食芋圓、綿綿冰及雪糕。



新張期間特推限定優惠： 1.登記成為牛品會員並出示學生證（中學及大專生適用），星期一至五於銅鑼灣店用餐即享 9折優惠（優惠僅適用於午市時段）。

2.即日起登記成為牛品會員即可享全單85折優惠（優惠僅適用於晚市時段）。

3.惠顧晚市「牛御品」或「牛殿品」套餐，即送鮮活鮑魚一份及春陽茶事台式手搖飲品一杯。

4.惠顧任何套餐，即享免費升級「鮮芋仙」芋圓。

全新升級優惠：

5.任食A5和牛牛殿品套餐，由120分鐘升級至「無限時享用」，更可任食廣島蠔。

6.午市120分鐘吃到飽火鍋套餐升級至無限時，下午2時後入座，更可享9折優惠。

7.4月12日起惠顧晚市「牛御品」、「壽喜燒」或「牛殿品」套餐，並登記成為牛品會員，即可參加夾公仔活動，夾取價值$128的小品鎖匙扣。 備註：優惠由即日起至4月30日

牛品台式火鍋（銅鑼灣店） 地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期1樓

電話：3705 2340

營業時間：

星期日至四12nn-3:30pm，5pm-10:30pm

星期五至六12nn-3:30pm，5pm-11pm

