牛奶冷知識｜日本牛奶點樣分？其實數字代表乜？點解有啲牛奶可以常溫冷藏？

不少人都特別喜歡日本食物，覺得品質比較安全有保證。日本牛奶近年在香港都大行其道，不少餐廳、咖啡店和茶飲店都喜歡標榜自己使用日本牛奶，令客人感覺值回票價。不過市面上越來越多牛奶種類，包裝上寫着各種數字，你又是否清楚這些數字其實是代表甚麼呢？

其實數字代表乜？

大家聽得最多的日本牛奶款式，一定是北海道特選3.6牛乳，據說特別適合沖泡飲品、煮食和製作甜品，不少人都認為能使味道更上一層樓。而近年市場上更出現3.7牛乳和3.8牛乳，數值越來越大，到底些數字背後隱藏甚麼數字密碼？原來這些數字是代表牛奶中的脂肪比例，即是包裝上用日文漢字列明的「乳脂肪分」。一般而言，全脂牛奶的乳脂比例只有約3.25%，對比起乳脂比例多達3.6%的北海道特選3.6牛乳，數值上明顯有差別。