牛奶冷知識｜日本牛奶點樣分？其實數字代表乜？點解有啲牛奶可以常溫冷藏？

不少人都特別喜歡日本食物，覺得品質比較安全有保證。日本牛奶近年在香港都大行其道，不少餐廳、咖啡店和茶飲店都喜歡標榜自己使用日本牛奶，令客人感覺值回票價。不過市面上越來越多牛奶種類，包裝上寫着各種數字，你又是否清楚這些數字其實是代表甚麼呢？
其實數字代表乜？
大家聽得最多的日本牛奶款式，一定是北海道特選3.6牛乳，據說特別適合沖泡飲品、煮食和製作甜品，不少人都認為能使味道更上一層樓。而近年市場上更出現3.7牛乳和3.8牛乳，數值越來越大，到底些數字背後隱藏甚麼數字密碼？原來這些數字是代表牛奶中的脂肪比例，即是包裝上用日文漢字列明的「乳脂肪分」。一般而言，全脂牛奶的乳脂比例只有約3.25%，對比起乳脂比例多達3.6%的北海道特選3.6牛乳，數值上明顯有差別。
乳脂比例數值越高越好？
其實乳脂含量越高，是否表示更有營養？以後買牛奶是不是應該選購最高數值的那一款呢？以味道而言，乳脂含量越高，牛奶的味道會更加濃郁，用來煮食的話，的而且確可以令食物更為美味。不過乳脂始終是脂肪，如果大量攝取始終對人體有影響，凡事適可而止就最好。
教你分辨日本牛乳分類
- 牛乳/成分無調整牛乳：顧名思義就是全脂鮮牛乳。
- 成分調整牛乳：減少脂肪、水分和礦物質含量的牛乳
- 低脂肪牛乳/無脂肪牛乳：低脂或脫脂牛奶，脂肪含量分別在0.5至1.5％/0.5％以下。
- 加工乳：改變濃度口感的牛奶，會加入脫指奶粉、奶油等乳製品。
- 乳飲料：添加其他成分的牛奶製品，例如水果牛奶、牛奶咖啡等。
牛奶可以常溫冷藏？
超市和便利店都有很多牛奶產品，為什麼有的放在雪櫃內，有的則放在貨架上，不會變壞嗎？部份日本牛奶，包裝上都列明可以常溫冷藏，原來是因為皆因加工方法有異。簡單來說，能夠長時間常溫保存的牛奶，部份都用接近135度的高溫殺菌方式加工處理，放入包裝內保持無菌狀態，因此無需冷藏也可以保存，不過開封之後就會接觸空氣和細菌，就同樣需要放在雪櫃裏面了。但是這個加工方法亦有缺點，有人指出低溫殺菌的牛奶，風味會更接近生牛奶，雖然營養價值相同，但看起來味道與便利，還是未能完全兼得。