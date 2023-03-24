牛摩調景嶺店開幕 五重優惠大激賞 入會即送頂級熊本和牛＋會員尊享兒童任食優惠

來到牛摩調景嶺店，與餐廳同名的吉祥物牛摩帶同牛次郎一起遍佈每個角落，用可愛的外表為大家介紹各款美食和湯鍋！近年店舖以鮮艷的顏色配上牛摩卡通漫畫牆，營造舒適開心的感覺，讓大人和小朋友都能在色彩繽紛的氛圍裡愉快地用餐！調景嶺店除了有牛摩特色的日本鳥居造型自助放題區，還有獨家調景嶺店限定裝飾—「特大牛摩湯鍋」！嵌在牆上的巨形牛摩湯鍋，配上燈光和煙霧效果，彷彿與你桌上的湯鍋一樣「長滾長有」，讓你一吃再吃！

為慶祝調景嶺店開幕，牛摩推出新店優惠、指定店優惠及全線優惠，回饋各位一直支持牛摩的擁躉，同時全城狂賀新店開張！

第1賞！新會員即送頂級熊本和牛( 調景嶺新店限定 )

由2023年3月22日至4月7日，新入會並於同日惠顧正價90分美國IBP牛板腱或以上放題之會員，即送一份日本頂級熊本和牛，再享$1,200迎新優惠！

第2賞！放題肉類免費Level UP ( 調景嶺新店限定 )

由2023年3月25日至4月7日，新入會並同日惠顧晚市正價90分鐘放題之會員，即可享放題肉類免費升級優惠！讓你以相等8折的價錢，品嘗到高一個等級的優質食品！*例如惠顧「極品美國牛小排」即可免費升級至「日本佐賀霜降黑毛和牛」放題，相等以最優惠69折價錢享用最高級放題套餐！

*需收取升級後放題原價之加一收費

**現有會員與新會員同行均可享免費升級優惠，但不可同時使用其他會員優惠

第3 賞！ 100% 中獎幸運輪大抽獎( 荃灣及新都城中心店限定 )

由2023年4月8日至5月7日，凡惠顧牛摩調景嶺分店，入座前即可免費參與幸運輪大抽獎一次，在6款獎品中有機會獲得其中1款。獎品更可即日惠顧時享用，讓你立刻享受獎品帶來的喜悅！

頭獎：$100星聚禮券

二獎：惠顧正價90分鐘放題送『日本頂級熊本和牛』1份

三獎：惠顧正價90分鐘放題送『Double Gold金牌肉』1份

第4 賞！ 會員尊享兒童任食計劃( 全線分店優惠 )

由2023年4月8日開始，星聚會員惠顧正價90分鐘火鍋放題，即可攜一位身高不足120cm兒童*免費任食！讓小朋友與爸爸媽媽一起開心地大快朵頤，無論大人或小朋友都可以吃到牛摩各款最新鮮又熱騰騰的美食！

*兒童需為身高少於120厘米及年齡為12歲或以下，入座落單前或需出示兒童生日證明文件

第5賞！「你的名字」優惠載譽歸來( 全線分店優惠 )

由2023年3月22日至4月7日，逢星期一至四晚上8時後入座，身分證上英文名字含有與牛摩首字母相同的「W」或「M」之顧客，即可享有8折優惠及無限時任食！*

*顧客須出示身份證上英文名字方可享用優惠，同行者可享無限時任食，但需收取正價。不可與其他優惠同時使用，加一收費以正價計算。

成為星聚會員：https://starkitchen.club

牛摩調景嶺店│調景嶺都會駅商場 2樓039 號舖│2369 2188