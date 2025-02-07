牛気十周年3大優惠 免費升級限定「日本縣產和牛盲盒」送$50,000日本旅遊禮券

連鎖火鍋放題店「牛気」踏入十周年，由2月1日起呈獻全新主題「牛気十年．烚出香港情」，全線火鍋套餐將以「全牛宴」及「港式情懷」為概念，惠顧指定套餐更可免費升級任食特選和牛「日本縣產和牛盲盒」，配搭牛味鮮香的「秘傳牛肉清湯」湯底，冬天打邊爐一流！另外每月在任何一間牛気分店惠顧累積消費金額最多的TGG會員將會獲贈一套日本旅遊禮券 (價值$5,000)，企劃得獎名額共十位，大家一於把握機會！

牛気全新熱食登場 牛気以「牛気十年．烚出香港情」為主題，熱食區加入了多款以「全牛宴」及「港式情懷」為概念的特色美饌，包括一咬爆汁的牛肉小籠包、軟腍入味的咖喱牛筋腩、下酒必吃的辣酒煮黃金螺、甘香油潤的臘味糯米飯等，每款都鮮香惹味。醬料區亦加入了瑤柱XO醬及海鮮醬兩大人氣港式火鍋必備醬料。甜品方面，則有桃膠雪蓮子燉銀耳、玫瑰雪燕蛋撻及坊間少見的雞蛋仔味雪糕。

牛気十周年 3大優惠 惠顧Level 5或以上級別套餐可免費升級至日本特選和牛「日本縣產和牛盲盒」，包羅來自位於熊本、宮崎、鹿兒島、京都，日本四個不同縣府出產的和牛，選用了A4級的和牛肩胛肉眼做成盲盒，食客於晚市時段入座即可無限追加，和牛產區會按供應輪換。



另外牛気十周年特別推出「牛気沖天」計劃，由2月1日起至4月30日，在任何一間牛気分店消費，每個月累積消費金額最多的TGG會員即可獲贈一套日本旅遊禮券，企劃得獎名額共十位，結果會於每月完結後七日結算並於社交平台公佈，旅遊禮券每套價值$5,000，派出金額總值高達$50,000！



而由2月1日起，全線TGG會員將獲發原價$108的和牛蛋糕(附十週年生日插牌)電子券一張，憑券惠顧任何堂食90/120分鐘主餐牌放題套餐即可免費換取，優惠需至少1日前預訂。會員及非會員讚好Facebook或Instagram並留言「牛気10週年生日快樂」相關之祝福詞，亦可於十週年版牛気御守、達摩廚師便條貼或達摩廚師鎖匙扣三份獎品中自選一份。