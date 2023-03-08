牛角次男坊全新牛腹肉配椰菜花飯 「公司！燒肉丼定食」滿足你三個「肉」望 自選size丼飯更friendly

牛角兄弟店「牛角次男坊」開業而來，一直嚴選日本產米為大家提供多款即叫即燒的燒肉丼飯，其堆到「山咁高」的16厘米富士山級份量鎮店之作「牛角次男坊丼」就是招牌之一！

今年牛角次男坊決定再下一城，推出「燒草飼牛腹腩蔬菜丼配花椰菜飯」及「公司！燒肉丼定食」兩款全新丼飯迎合不同口味和飲食習慣的食客，而新餐牌部分燒肉丼飯可由食客自選「M Size」或「L Size」分量，價錢隨分量而定，亦按自己預算不用浪費食物，無論你是百分百食肉獸，還是只想小試牛刀都能滿足。