牛角次男坊全新牛腹肉配椰菜花飯 「公司！燒肉丼定食」滿足你三個「肉」望 自選size丼飯更friendly

牛角兄弟店「牛角次男坊」開業而來，一直嚴選日本產米為大家提供多款即叫即燒的燒肉丼飯，其堆到「山咁高」的16厘米富士山級份量鎮店之作「牛角次男坊丼」就是招牌之一！
今年牛角次男坊決定再下一城，推出「燒草飼牛腹腩蔬菜丼配花椰菜飯」及「公司！燒肉丼定食」兩款全新丼飯迎合不同口味和飲食習慣的食客，而新餐牌部分燒肉丼飯可由食客自選「M Size」或「L Size」分量，價錢隨分量而定，亦按自己預算不用浪費食物，無論你是百分百食肉獸，還是只想小試牛刀都能滿足。
椰菜花飯減重/生酮人士必備 同時吸收豐富蛋白質
想食得輕營，又難以抵抗燒肉的魅力，可試試全新輕營燒肉蔬菜丼——「燒草飼牛腹腩蔬菜丼配花椰菜飯」，用卡路里含量極低的花椰菜飯及新鮮蔬菜沙律，配上鎮店之作「牛角次男坊丼」的草飼牛腹腩，完全不含澱粉質，卻能吸收肉類蛋白質和豐富膳食纖維，適合一眾生酮飲食及減重人士。
四款燒肉大匯集「公司！燒肉丼定食」 滿足你三個「肉」望
餐牌上款款燒肉都吸引，叫一款單調亦吃不完，店方因此推出「公司！燒肉丼定食」！食客可隨自己喜好，在「牛腹腩、 豚梅肉、 豚腩肉、牛舌」中自選3款燒肉，充分試盡3款食材！
追加小食價錢親民
精選追加小食推介 次男坊除了推出新丼和不同分量燒肉丼飯回饋大家支持，小食方面亦提供更親民的價格，令大家以超值價錢吃到CP值極高的食品，包括亂刃燒牛舌、炸雞軟骨、炸釀海老及免治雞肉棒，部分同樣設「M Size」或「L Size」分量選擇。
牛角燒牛肉丼期間限定優惠
另外，凡於2023年3月9日及10日惠顧價值$73「牛角燒牛 肉丼(L Size)」，即可以優惠價$10換購多一客「牛 角燒牛肉丼(L Size)」！優惠適用於堂食及外賣自取。
牛角次男坊分店
荃灣廣場店
荃灣廣場112B-113號舖 │2808 0083
淘大商場店
淘大商場1期地下G143-162號舖│2686 8878
東薈城店
東涌東薈城店 名店倉7樓706號舖│2628 9882