牛角燒肉｜牛角尖沙咀/旺角店換新裝 限定單人席＋一人menu登場！和牛燒肉創作料理$48起

牛角新一代分店現已登陸尖沙咀 LCX 及旺角 MOKO！牛角一向都是香港人最愛的日式燒肉品牌，最近牛角就將旗下兩間分店重新裝修，採用由日本設計團隊主理的 Japandi 風格，揉合「Japanese 日式」及「Scandi 北歐」特色，時尚又型格！另外全新The Signatures 燒肉創作料理將於以上分店限定供應，和牛燒肉創作料理低至$48起，牛角粉絲們一於去朝聖！

牛角新一代分店 限定單人席＋一人menu登場

尖沙咀 LCX 及旺角 MOKO兩間分店都換上新裝，新店更增設圓桌、LCX 店都有限定單人席等不同形式的座位，更可選擇一人前 Tasting Menu($328起)，歎盡秘伝！濃湯川燙黑毛和牛、極上黑毛和牛肋眼頂峰肉等11款美食，一個人都可以好好享受燒肉時光！

而全新The Signatures 燒肉創作料理限定於 LCX 及 MOKO 店供應，必試【期間限定】料理長發辦特選和牛盛合($198)，餐廳定期嚴選高性價比之日本和牛，可一次過品嚐三大部位，包括牛腹肉、胸肉五花及赤身肉，性價比高！還有極上黑毛和牛魔方多士($48/2件，$88/4件)，

將黑毛和牛特別秘製調味和絞製，食客可先以大火鎖緊肉汁後再放爐邊慢燒，食用時配搭黑松露醬及烤香的多士，入口香濃肉汁豐富！