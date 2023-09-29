牛角燒肉｜牛角期間限定贅沢神戶牛餐目 最平$158起 極罕A5 BMS12等級神戶牛

牛角必食！期間限定贅沢神戶牛

雖說識飲識食的香港人一早就食慣和牛，但今次牛角所引入香港的A5 BMS12等級神戶牛絕非普通和牛！神戶牛須為兵庫縣血統純正「但馬牛」之後代，由繁殖至飼養均由當地農戶嚴格管理，每年只有數千頭牛能夠被認證為神戶牛，當中只有約10%被出口至日本境外，非常矜貴！神戶牛肉質結構細膩，口感柔滑細嫰，霜降油花分布均勻豐腴，加上油脂融點低，令神戶牛入口即化！由2023年10月4日開始，牛角首輪神戶牛推廣餐目將提供牛柳、西冷、特上牛肋肉、腰脊肉及後腿肉供客人享用，客人可選神戶牛海鮮一人前餐目又或是單點，同樣滋味。



神戶牛 ‧ 和牛極上一人前餐目分為神戶牛牛柳（$888）、神戶牛西冷（$828）及神戶牛特上牛肋肉（$758）三個價錢，套餐包括醬油魷魚軟骨、北海道大根漬、櫻花蝦水菜牛油果沙律、料理長發辦神戶牛特選部位2片 (柚子蘿蔔泥)、料理長發辦神戶牛特選部位2片 (燒肉汁)、究極日本極上和牛1片（塩醬）、車海老、塩味北海道帆立貝等美食，款式相當豐富！