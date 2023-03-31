牛角Buffet好運中心新店5/4開幕 「一口牛幸運骰」碰運氣 同場加映芝士牛角飯／限定薄切肩脊肉／壺漬美國SRF安格斯和牛牛肋條／和牛海鮮盛合

如果你咁啱鍾意食燒肉，又咁啱住沙田區就有口福了！日本燒肉放題專門店牛角Buffet，將於2023年4月5日殺入沙田區進駐好運中心，全日供應高質燒肉任食放題！為慶祝新店開張，牛角Buffet沙田店將推出開幕驚喜優惠及多款限定美食，讓你大快朵頤，仲唔提早留定肚？
牛角Buffet │「一口牛幸運骰」碰運氣 網燒／澳洲／日本和牛
凡惠顧午市餐目C至H餐，並讚好牛角Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，即隨機送出「一口牛幸運骰」一客，當中有可能獲得「網燒一口牛」、「澳洲和牛一口牛」或「日本和牛一口牛」，快來試試自己能否沾到「好運」中心的運氣！
牛角Buffet │「壺漬特長美國SRF安格斯和牛牛肋條」辣得過癮
凡惠顧全日放題Level 3，即可無限享用辛味醬汁口味的「壺漬特長美國SRF安格斯和牛牛肋條」，一邊品嚐美國SRF安格斯和牛濃郁的肉香，一邊辣得過癮！
牛角Buffet │送「和牛海鮮盛合」
凡惠顧Level 4或以上全日放題，每2位食客送「和牛海鮮盛合一客」，當中包括3L特大牛油廣島蠔、海膽醬特大虎蝦、美國SRF安格斯和牛龍蓋肉3款美味食材！你可以一次過品嚐高級和牛與海鮮，為你帶來截然不同的鮮味和口感！
牛角Buffet │香蔥激發美味 「美國SRF安格斯和牛牛肋肉 」
凡惠顧全日放題Level 4，即可無限享用限定西京味噌口味的「美國SRF安格斯和牛牛肋肉 」，用牛肋肉包裹蔥段一同入口，香蔥與味道甘甜的和牛牛肋肉帶出焦香味美的口感，令人忍不住一吃再吃
牛角Buffet │自製壽喜燒 關東關西風味
凡惠顧全日放題Level 5，即可無限享用「牛角秘製壽喜燒—日本和牛薄切肩脊肉」！你可以參照關東或關西壽喜燒煮法，自行炮製出最合你口味燒肉版之創新口味！
仿關東風味：利用已煮滾的壽喜燒汁將和牛煮熟；仿關西風味：將和牛燒香，再輕蘸已煮滾的壽喜燒醬汁。以上述兩種做法的和牛再加上月見汁，都能吃到嫩滑有致的和牛，入口即融，油香四溢！
牛角Buffet │自製特製濃香芝士牛角飯
牛角飯向來是牛角Fans必點的單品之一，有見及此，凡惠顧全日燒肉放題套餐，即可無限追加牛角Buffet新登場品項「DIY特製濃香芝士牛角飯」！你可以自行將濃香芝士和珍珠飯放在烤爐上加熱，然後加入牛角紫菜拌勻，立即可以品嚐香噴噴又熱騰騰的濃香芝士拉絲牛角飯，令人垂涎三尺！
沙田好運中心店
沙田好運中心3樓 3078-3079號舖 │ 2667 7128