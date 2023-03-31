牛角Buffet好運中心新店5/4開幕 「一口牛幸運骰」碰運氣 同場加映芝士牛角飯／限定薄切肩脊肉／壺漬美國SRF安格斯和牛牛肋條／和牛海鮮盛合

牛角Buffet好運中心新店 「一口牛幸運骰」碰運氣 同場加映芝士牛角飯／限定薄切肩脊肉／壺漬美國SRF安格斯和牛牛肋條

如果你咁啱鍾意食燒肉，又咁啱住沙田區就有口福了！日本燒肉放題專門店牛角Buffet，將於2023年4月5日殺入沙田區進駐好運中心，全日供應高質燒肉任食放題！為慶祝新店開張，牛角Buffet沙田店將推出開幕驚喜優惠及多款限定美食，讓你大快朵頤，仲唔提早留定肚？

牛角Buffet │ 「一口牛幸運骰」碰運氣 網燒／澳洲／日本和牛

凡惠顧午市餐目C至H餐，並讚好牛角Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，即隨機送出「一口牛幸運骰」一客，當中有可能獲得「網燒一口牛」、「澳洲和牛一口牛」或「日本和牛一口牛」，快來試試自己能否沾到「好運」中心的運氣！

牛角Buffet │ 「壺漬特長美國 SRF 安格斯和牛牛肋條」辣得過癮

凡惠顧全日放題Level 3，即可無限享用辛味醬汁口味的「壺漬特長美國SRF安格斯和牛牛肋條」，一邊品嚐美國SRF安格斯和牛濃郁的肉香，一邊辣得過癮！

牛角Buffet │ 送「和牛海鮮盛合」

凡惠顧Level 4或以上全日放題，每2位食客送「和牛海鮮盛合一客」，當中包括3L特大牛油廣島蠔、海膽醬特大虎蝦、美國SRF安格斯和牛龍蓋肉3款美味食材！你可以一次過品嚐高級和牛與海鮮，為你帶來截然不同的鮮味和口感！