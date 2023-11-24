一反常態！飛到澳洲過仲夏聖誕 澳洲精選東岸8天團 感受不一樣的聖誕

誰說聖誕節定要天氣嚴寒，白雪紛飛，有沒有想過可以過一個仲夏聖誕呢？今個聖誕，不妨參加中旅社推出的「澳洲精選東岸8天團」，看盡墨爾本彩虹小屋美景、親眼目睹悉尼歌劇院的宏偉、再到黃金海岸體驗捕捉新鮮大泥蟹、最後去布里斯本一嚐品酒滋味，誓要與大家玩盡澳洲！

中旅社的「澳洲精選東岸8天團」先會帶大家到墨爾本淘金小鎮，體驗以前淘金者的生活，甚至有機會親自淘金帶回家中，一圓大家黃金夢！此外，亦會走訪墨爾本的表演藝術之家—維多利亞藝術中心，感受南岸藝術文化。當然不少得前往墨爾本地標—彩虹小屋，在海風和陽光襯托下，打卡一流！

由SIRROMET思洛美酒莊所釀造的葡萄酒屢獲殊榮，更被知名澳洲葡萄酒評論家James Halliday譽為五星級的家族酒莊。行程中大家有機會走進最先進的釀酒廠，深入瞭解釀造優質葡萄酒與澳洲美酒的特色。 黃金海岸作為澳洲著名的旅遊城市之一，行程中將會重本安排直升機翱翔之旅，屆時大家可以翱翔在海岸城市上空，俯瞰獨具魅力的黃金海岸。夏天澳洲豈能缺少陽光與海灘，衝浪者天堂是澳洲最熱門的觀光假日景點之一，在此可以欣賞景色宜人的天際線以及綿延不斷的海岸線。

深愛海鮮之人一定對澳洲出產的海鮮愛不釋口，大家將獲安排乘坐遊船暢遊景色優美翠兒河，欣賞沿岸的秀麗風光和風格各異的房屋，船長會講解泥蟹的知識並教授大家捕蟹的技巧，船上即場捕捉大泥蟹，大家更可以竹筒作魚餌垂釣。同時，即場品嚐鮮美大泥蟹，澳洲泥蟹的口感和味道絕對可以媲美新鮮鮑魚及龍蝦，各位愛蟹之人千萬不要錯過！ 最後一站，回到澳洲人口最稠密的城市—悉尼，入內參觀悉尼歌劇院，由專人導覽分享有關建築物的故事和小秘密。樹熊作為澳洲重要國寶之一，是次行程將會與大家一起暢遊城市農場動物園，親親袋鼠、樹熊等獨有動物。

