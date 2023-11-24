熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
特刊
2023-11-24 04:29:43
日報

一反常態！飛到澳洲過仲夏聖誕 澳洲精選東岸8天團 感受不一樣的聖誕

分享：
澳洲 澳洲 澳洲

誰說聖誕節定要天氣嚴寒，白雪紛飛，有沒有想過可以過一個仲夏聖誕呢？今個聖誕，不妨參加中旅社推出的「澳洲精選東岸8天團」，看盡墨爾本彩虹小屋美景、親眼目睹悉尼歌劇院的宏偉、再到黃金海岸體驗捕捉新鮮大泥蟹、最後去布里斯本一嚐品酒滋味，誓要與大家玩盡澳洲！

Ad Block

中旅社的「澳洲精選東岸8天團」先會帶大家到墨爾本淘金小鎮，體驗以前淘金者的生活，甚至有機會親自淘金帶回家中，一圓大家黃金夢！此外，亦會走訪墨爾本的表演藝術之家—維多利亞藝術中心，感受南岸藝術文化。當然不少得前往墨爾本地標—彩虹小屋，在海風和陽光襯托下，打卡一流！

由SIRROMET思洛美酒莊所釀造的葡萄酒屢獲殊榮，更被知名澳洲葡萄酒評論家James Halliday譽為五星級的家族酒莊。行程中大家有機會走進最先進的釀酒廠，深入瞭解釀造優質葡萄酒與澳洲美酒的特色。

黃金海岸作為澳洲著名的旅遊城市之一，行程中將會重本安排直升機翱翔之旅，屆時大家可以翱翔在海岸城市上空，俯瞰獨具魅力的黃金海岸。夏天澳洲豈能缺少陽光與海灘，衝浪者天堂是澳洲最熱門的觀光假日景點之一，在此可以欣賞景色宜人的天際線以及綿延不斷的海岸線。

Ad Block

深愛海鮮之人一定對澳洲出產的海鮮愛不釋口，大家將獲安排乘坐遊船暢遊景色優美翠兒河，欣賞沿岸的秀麗風光和風格各異的房屋，船長會講解泥蟹的知識並教授大家捕蟹的技巧，船上即場捕捉大泥蟹，大家更可以竹筒作魚餌垂釣。同時，即場品嚐鮮美大泥蟹，澳洲泥蟹的口感和味道絕對可以媲美新鮮鮑魚及龍蝦，各位愛蟹之人千萬不要錯過！

最後一站，回到澳洲人口最稠密的城市—悉尼，入內參觀悉尼歌劇院，由專人導覽分享有關建築物的故事和小秘密。樹熊作為澳洲重要國寶之一，是次行程將會與大家一起暢遊城市農場動物園，親親袋鼠、樹熊等獨有動物。
 

Ad Block

澳洲【墨爾本、布里斯本、黃金海岸、悉尼】精選東岸8天團
旅行團編號︰VAVC
保證出發日期：12月26日
團費︰$23,899起/每位

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受