一年容易又中秋！ 必買6大至抵月餅優惠

美心月餅 人氣流心奶黃月餅

提起中秋節月餅，由美心月餅首創的「流心奶黃月餅」相信是不少人佳節送禮或自用的選擇之一。皆因首創雙重烘焗手藝，令濃滑奶黃夾著香潤鹹蛋黃，口感味道都十分獨特！除了傳統口味外，今年美心月餅更有全新流心口味推出！

全新驚喜 「流心黑松露奶黃月餅」

今年中秋，美心月餅為大家送上全新盛意之作—「流心黑松露奶黃月餅」，嚴選優質意大利 La Rustichella 黑松露醬並加入海鹽點綴，進一步昇華味道。再配以王牌奶黃月餅，為今年中秋帶來奢華感滿滿的舌尖體驗。

流心黑松露奶黃月餅（4 個裝）

零售價：$290/盒 (1 盒 4 個)

特價：$188/盒，$338/2盒

滙豐 6 折價：$174/盒