一年容易又中秋！ 必買6大至抵月餅優惠

美心月餅 人氣流心奶黃月餅
提起中秋節月餅，由美心月餅首創的「流心奶黃月餅」相信是不少人佳節送禮或自用的選擇之一。皆因首創雙重烘焗手藝，令濃滑奶黃夾著香潤鹹蛋黃，口感味道都十分獨特！除了傳統口味外，今年美心月餅更有全新流心口味推出！
全新驚喜 「流心黑松露奶黃月餅」
今年中秋，美心月餅為大家送上全新盛意之作—「流心黑松露奶黃月餅」，嚴選優質意大利 La Rustichella 黑松露醬並加入海鹽點綴，進一步昇華味道。再配以王牌奶黃月餅，為今年中秋帶來奢華感滿滿的舌尖體驗。
流心黑松露奶黃月餅（4 個裝）
零售價：$290/盒 (1 盒 4 個)
特價：$188/盒，$338/2盒
滙豐 6 折價：$174/盒
全新「流心六滙月餅」
一盒滿足一家大細口味
想一次過品嘗不同口味的流心月餅？美心月餅為三心兩意的大家推出全新「流心六滙月餅」齊集6款流心月餅。包括全新推出的流心黑松露奶黃月餅，款款不同滋味，一次過滿足大家的願望，更適合與親朋好友一起分享，共度團圓佳節。
東海堂別致月餅外形
滿足視覺及味覺
除了口味外，別出心裁的月餅設計亦會俘虜不少人的心，全方位滿足視覺及味覺的享受！東海堂王牌流心奶黃月餅以自家獨創的立體兔子餅模為外形，讓月餅中滲入新意！
貓奴必買！東海堂アローム x 霜田有沙 喵• 秋月禮盒
東海堂今年中秋再次邀請到著名人氣插畫家霜田有沙老師(Arisa Shimoda) 打造「喵 • 秋月禮盒」，三隻手繪的超萌小貓正向大家揮手呢！禮盒更備花瓣粉色和水藍色，一共有2隻顏色可選，餅模更印有平日難以觸摸的貓肉球，定能俘虜一眾貓奴的心！喵！
東海堂 x 霜田有沙
喵 • 秋月禮盒
零售價：$260/盒
特價：$169/盒，$350/2盒即送可愛貓貓餐具套裝
滙豐 6 折價：$156/盒
東海堂X間諜家家酒 月餅禮盒
Waku! Waku! 東海堂再次與 SPY x FAMILY 聯名推出新產品。真是神秘又讓人興奮！粉紅色皮紋設計的禮盒印上安妮亞，塑造成以假亂真的書籍，營造神秘感。流心奶黃月餅更隱藏在書內，一起展開期待已久的月餅派對吧！
間諜家家酒 | 東海堂月餅禮盒
零售價：$250/盒 (1盒4個)
特價：$162/盒 凡惠顧任何產品， +$150 換購 間諜家家酒 |東海堂月餅禮盒
美心月餅、東海堂
展位編號：1C-C02