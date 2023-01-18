一覽人氣特色商場打卡位 滿「fun」創意寓意賀新春

新年除了與親朋戚友拜年，當然也要趁著假期到處玩樂。以下各大商場已換上各式各樣的新年打卡裝飾，讓a大家盡情消費玩樂之餘感受濃厚節日氣氛，喜氣洋洋迎接癸卯兔年！
PopWalk天晉滙「『瀛』遊新春夢幻祭」5大打卡區放閃遊玩一流
迎接甜蜜新一年，PopWalk打造了「『瀛』遊新春夢幻祭」，5大打卡專區尤其適合情侶及親子。「瀛」遊「星光櫻花陣」為打卡首選，在閃閃發亮的櫻花樹下，可祈求來年幸福美滿；步出戶外，滿布浪漫心形裝置、逾13米長的「愛の迷宮」即映入眼簾，不妨玩樂一番；再到「大桔滑梯及迴旋情人傘」轉個大運。於1月20至21日舉行的「萌兔迎新春賀年市集」更帶來有心意又獨特的賀年禮品，與親友分享或送禮皆宜。
上水廣場「祈願『瀛』福」以日本傳統「水引」傳祝福
日本傳統「水引」圖案繁複美麗，有著美好寓意，Landmark North上水廣場於即日起至2月28日特設的「祈願『瀛』福」主題裝置，也是取材自此傳統手藝。少女系和風打卡位皆十分精緻，4.5米高「水引花の亭」水引繩配以招福球及祈願紙鶴，寓意吉祥；3.5米高「炫彩招福千羽牆」許願牆在絢麗光影效果映照下，一串串祈願紙鶴更顯典雅脫俗。另外顧客於場內消費滿$300，可參加「新春至『瀛』幸運輪」乙次，求得好籤即送賀年揮春，迎春接福過兔年。
新港城中心「新春最潮 Snap & Tag」玩轉5大香港情懷場景
想感受昔日新年氣氛？MOSTown新港城中心帶大家穿越時空，由即日起至2月15日呈獻玩味十足的「新春最潮 Snap & Tag」主題活動。除了花樣年華復古影樓、大團圓客廳、巨型麻雀裝置等，尤其推介4米高的大電視機「龍鳳大銀幕」，大家將恍如置身賀歲電影當中，拍出獨一無二的大結局。打卡時可以配搭特色Instagram濾鏡拍出「至潮」網照，分享喜悅。
YOSISTAMP呦嘻百分百家族×T Town「玩轉百份百神社」日式新年體驗
日本超人氣角色YOSISTAMP呦嘻百分百家族由即日起至2月15日登陸天水圍T Town，舉行春祭慶典「玩轉百份百神社」活動，與大家展開「祈願旅程」。在各個「觀光點」皆能看見兔兔百分百和其他角色的蹤影，更有「兔子手水舍」及「百份百主拜殿」讓大家潔淨雙手誠心祈願。在百分百家族百分百的祝福下，人人必定心想事成。離開「神社」後，還有天台的五米高超巨型充氣「達摩」，及一樓的「百份百朋友圈」供打卡，「兔」住大家的心。
東薈城名店倉×珍寶珠×cheeky cheeky厚面子 展開新春「FUNtastic」
糖果師之旅
延續喜慶「FUN」圍，東薈城名店倉繼續與珍寶珠強勢聯手，更邀請到本地人氣插畫角色cheeky cheeky厚面子加盟，齊齊厚面皮玩轉「FUNtastic World」。厚面子「財神」及厚面女「賀年娃娃」率先於桃花樹下恭迎大家，更成為新春限定星級導師，帶大家開展新春繽FUN糖果師之旅，於8大全新打卡區盡情玩樂！另推出「珍寶珠無限FUN快閃店」和「FUNtastic新春厚面賞」，將人氣限量精品如厚面滿FUN利是封帶回家中就更添節日氣氛。
YOHO MALL「新春金運遊樂園」ONE PIECE新年開運尋寶探險遊
若是航海士同伴，就不容錯過YOHO MALL由即日起至1月31日舉辦的「新春金運遊樂園」主題活動。路飛、索柏、奈美、魯賓及烏索普等ONE PIECE角色一身新春造型，於滿載祝福的「新春金運牌坊」、「尋寶黃金樹」及「幸運黃金夢」大樹下與大家拜年、合照和尋寶探險。「ONE PIECE金運尋寶限定商店」更搜羅了逾270款One Piece精品，包括兔年賀歲Q版限量產品，粉絲們絕對會愛不釋手！