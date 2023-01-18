一覽人氣特色商場打卡位 滿「fun」創意寓意賀新春

新年除了與親朋戚友拜年，當然也要趁著假期到處玩樂。以下各大商場已換上各式各樣的新年打卡裝飾，讓a大家盡情消費玩樂之餘感受濃厚節日氣氛，喜氣洋洋迎接癸卯兔年！

PopWalk天晉滙「『瀛』遊新春夢幻祭」5大打卡區放閃遊玩一流

迎接甜蜜新一年，PopWalk打造了「『瀛』遊新春夢幻祭」，5大打卡專區尤其適合情侶及親子。「瀛」遊「星光櫻花陣」為打卡首選，在閃閃發亮的櫻花樹下，可祈求來年幸福美滿；步出戶外，滿布浪漫心形裝置、逾13米長的「愛の迷宮」即映入眼簾，不妨玩樂一番；再到「大桔滑梯及迴旋情人傘」轉個大運。於1月20至21日舉行的「萌兔迎新春賀年市集」更帶來有心意又獨特的賀年禮品，與親友分享或送禮皆宜。

