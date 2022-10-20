三招健骨動作 提防「隱形殺手」

根據國際骨質疏鬆症基金會(IOF)，全球每年骨質疏鬆引致骨折的個案逾890萬宗，即每3秒就有1宗，可見情況非常普遍。隨着年歲漸長，尤其女性在更年期後，骨質密度無可避免地顯著下降，不少人或會從飲食著手，但單單補鈣當然並不足夠！適逢「世界骨質疏鬆日2022」，註冊物理治療師Albert教大家三招在家輕鬆健骨的動作，齊齊響應本年度主題「為骨骼健康採取行動(Step Up for Bone Health)」。

註冊物理治療師Albert強調骨質疏鬆人士不應抗拒運動，適量且合適的運動其實對關節有著物理刺激作用，能促進細胞生長，減慢骨質流失的速度。然而骨折較常出現髖關節和腰椎關節兩個位置，無論骨質疏鬆人士還是高危一族，也應該及早強化相關關節和肌肉，預防勝於治療。

針對腰椎關節

針對腰椎關節，每星期進行5次約30分鐘的直立負重帶氧運動，如急步行、行樓梯、跳繩、社交舞和羽毛球，能有助預防腰椎關節密度下降。

針對髖關節

要保護髖關節，則可以通過重訓式肌肉訓練，每星期進行2至3天以下3招鍛鍊，以強化下肢肌力。