三高人士增「心房顫動」風險 房顫患者「中風」機會高普通人5倍

三高(高血糖、高血脂和高血壓)是引致心房顫動(房顫)成因之一，因三高會增加心臟負擔導致心房擴大，從而提高房顫的機會。而房顫則是常見的心律不整症狀之一，病人因心跳不規則而影響血液循環，部分血液或會積聚在心臟內形成血塊，當血塊遊走至腦部便有機會造成腦血管阻塞，引發心源性中風。雖然個別房顫患者會有明顯的心悸、心跳過速、運動時氣喘及腳腫等症狀，但許多患者卻是毫無徵兆，因此難以及早察覺，直至出現中風或心臟衰竭等併發症，才發現是房顫所致。

根據世界衛生組織的調查，中風是全球導致永久性殘障的首要原因，平均每4人當中，就有1人可能受到中風影響。中風可以帶來極度嚴重的後果，可能導致死亡或嚴重傷殘。在香港，中風位列第四號「致命殺手」，於去年便有2,911人死於中風。在引發中風的眾多危險因素中，心房顫動是主要因素之一。心房顫動可能突然發作，也可能間歇性出現，發作時機難以預判。而數據更顯示近年患中風的發病年齡有下降趨勢，就算二、三十歲的年輕人也有機會患上中風。而房顫患者的中風風險比一般人高五倍，全港約三成缺血性中風個案是由房顫引起，其嚴重程度及死亡率更是所有缺血性中風病因中最高。但不少人因對房顫認識不足，或沒有認真看待，當出現中風徵狀時可能已太遲。