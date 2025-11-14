三高人士增「心房顫動」風險 房顫患者「中風」機會高普通人5倍

三高(高血糖、高血脂和高血壓)是引致心房顫動(房顫)成因之一，因三高會增加心臟負擔導致心房擴大，從而提高房顫的機會。而房顫則是常見的心律不整症狀之一，病人因心跳不規則而影響血液循環，部分血液或會積聚在心臟內形成血塊，當血塊遊走至腦部便有機會造成腦血管阻塞，引發心源性中風。雖然個別房顫患者會有明顯的心悸、心跳過速、運動時氣喘及腳腫等症狀，但許多患者卻是毫無徵兆，因此難以及早察覺，直至出現中風或心臟衰竭等併發症，才發現是房顫所致。
根據世界衛生組織的調查，中風是全球導致永久性殘障的首要原因，平均每4人當中，就有1人可能受到中風影響。中風可以帶來極度嚴重的後果，可能導致死亡或嚴重傷殘。在香港，中風位列第四號「致命殺手」，於去年便有2,911人死於中風。在引發中風的眾多危險因素中，心房顫動是主要因素之一。心房顫動可能突然發作，也可能間歇性出現，發作時機難以預判。而數據更顯示近年患中風的發病年齡有下降趨勢，就算二、三十歲的年輕人也有機會患上中風。而房顫患者的中風風險比一般人高五倍，全港約三成缺血性中風個案是由房顫引起，其嚴重程度及死亡率更是所有缺血性中風病因中最高。但不少人因對房顫認識不足，或沒有認真看待，當出現中風徵狀時可能已太遲。
中風或致不能自理 定期家居檢測減風險
中風可導致死亡或嚴重傷殘，近四成病人會出現包括半身不遂、大小便失禁、言語不清、視野障礙、嘴歪、眼斜、流口水、吞嚥困難及昏迷等症狀，失去自我照顧能力，嚴重影響生活質素。三高患者除了改善生活習慣和定期進行健康檢查外，亦可養成恆常居家監測健康數據的習慣，有助及早發現並預防心房顫動引致併發症，特別是中風和心臟衰竭帶來的嚴重後果。由於房顫鮮有明顥症狀，單靠感覺難以辨識。建議房顫的高危人士，包括65歲以上的人士、高血壓、糖尿病、高膽固醇、肥胖、肺病、甲狀腺疾病及睡眠窒息症等患者，可恆常在家中透過規律的脈搏或心電圖測量，以便能準確診斷並及早治療，降低這些風險，改善預後。
引入AI分析提醒高風險人士及早求醫
坊間的電子血壓計都可以測出心律不齊，但心跳過快或過慢都屬於心律不齊，並不代表用家患房顫。歐姆龍藍牙手臂式血壓計 HEM-7383T1，引入AI*分析技術，用家只需簡單按一下鍵，一個步驟，就能同時分析房顫的可能性，當發現有心房顫動(AFib)的風險時，會即時顯示提示。採用高智能360°感應臂帶，提升準確度；單手就能輕鬆佩戴；配合Intellisense技術，可根據測量者的情況自動調節加懕力度，令測量過程倍添舒適自在。更會透過應用程式紀錄有關量度數據，產品具臨床認證^ 準確度達97%#，獲得美國FDA認證※，對於關注心血管健康人士的一個好消息！