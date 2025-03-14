上善獎｜中原慈善基金 深耕扶貧．教學．醫療逾20載 援助弱勢 發掘青年潛能

中原慈善基金主席黃偉雄

提起中原地產，相信許多人會立即聯想到施永青或地產代理，但其實自九十年代開始，中原地產經已「踩過界」，涉足慈善事業。而開展的初衷十分單純，只因地產代理服務是一份面向人與社區的工作，久而久之便會了解到社會上有一群需要幫助的弱勢社群。2004年，中原慈善基金正式成立，以援助弱勢、培育年幼為使命，專注扶貧、教育、醫療方面的工作。20年間，中原慈善基金資助的項目及善款不計其數，而帶領基金會穩步向前的舵手，便是中原慈善基金主席黃偉雄。

積極培育港產創科新世代 迎接未來北都機遇 「知識改變命運」，知識是個人成長的基石，而知識的實踐更是推動社會發展的關鍵。黃偉雄指，中原慈善基金成立之初，便以扶貧和教學為主要目標，其中「中原慈善基金獎學金」就是基金會每年的重點項目之一，目的是希望支持成績優異但缺乏經濟能力的學生，能夠繼續升讀大專院校。計劃推行至今，基金會已撥款近5,184萬港元作獎學金用途，並成功助243位大專院校學生完成學業，他們分別投身於醫療、金融、法律、會計、教育及建築等多個行業。 對專上教育的支持外，中原慈善基金亦撥款支持救世軍創辦學校，2021年落成啟用的新校舍有「救世軍中原慈善基金皇后山學校」。黃解釋，選址皇后山辦校，其中一個考量點是希望為北部都會區發展做好前瞻部署：「無論是北部都會區或河套園區，都可以見到政府是希望以創科產業為未來發展的新引擎。我們可以留意到，香港的教育制度亦正逐步朝著這方面轉型，愈來愈多學校採用STEAM教育。我們在皇后山的學校，亦特別提倡數學及電腦科，更將AI元素融入所有學科，希望由細裝備好這班『智能世代』，培養他們對創科的興趣，同時訓練其思考與批判能力。」

盼年內落實洗腎中心擴展計劃 中原慈善基金另一重點支持範疇便是醫療。現時無論公立醫院或私家醫院均有為腎病患者提供血液透析，即俗稱「洗血」的服務，前者價格雖然相宜，惟需求殷切，輪候需時；後者費用昂貴，加上每次或需跨區接受治療，往往對基層腎病患者及其家庭造成經濟負擔。中原慈善基金早於10多年前便留意到本港相關服務缺口，2012年便聯同另一非牟利慈善團體「愛心力量」，選址灣仔成立非牟利血液透析中心——「愛心力量中原慈善洗腎中心」，以相對低廉合理的收費，為更多有需要的腎病患者提供洗血服務。 營運至今13年，黃偉雄表明，洗腎中心有足夠資金支持擴展，卻受制於人手不足及未有合適選址：「無可否認，香港整個醫療界都面對人手不足的問題，我們洗腎中心自然亦不例外。擴展或多開一間洗腎中心均在我們考慮之列，但前提是必須要符合醫管局的操作規範(1位患者：5位醫護人員)。另外，洗腎中心選址並不如搬一般寫字樓容易。首要條件是能夠容納洗腎儀器所需的設備如大型貯水箱、接駁喉管、過濾器等；其次樓層不能太高且要有電梯，方便患者出入。」黃笑言，以中原強大的地產網絡，要找到地理位置優越的盤源絕非難事，惟要「搬得精準」，而且要以不影響正接受洗血服務的患者為原則。他指團隊近年一直積極尋找合適的盤源，盼2025年內能夠落實洗腎中心擴展計劃。

經濟下行企業捐款或受影響 盡力做到「開心慈善」 貴為地產巨擘，黃偉雄自然明瞭經濟下行對社會所帶來的衝擊。當問及大眾會否不再「慷慨解囊」，黃坦言有此憂慮，但相信港人仍然樂善好施：「做慈善一樣要有marketing，要緊貼社會脈搏、捉緊大眾喜好。如果是一個好的項目，能夠感動到人，他們自然會樂意。」他以港人「識飲識食」為例，香港一個彈丸之地，卻雲集不少粵菜精英。他靈機一觸，去年邀請20位粵菜名廚，分享各自的星級食譜，輯錄成《名廚Good Show》 一書作義賣，在不扣除任何成本下，全數捐予洗腎中心添置醫療器材。「出來的反應比我和團隊預期中積極，你會覺得一切都是值得。《名廚Good Show》其實只是一個引子，有好成績，便要想下一步如何延續。集腋成裘，不在乎每人捐出的善款多與少，最重要是他們能夠樂在其中、開心慈善。」