上善獎｜樂結善緣半世紀 年屆80堅持親力親為未言休 趙曾學韞：做慈善幫人都要有要求

善學慈善基金創辦人趙曾學韞

若大家平日有關注社會上大大小小的慈善活動，相信對「趙曾學韞」這個名字不會陌生。被外界冠譽「慈善女皇」稱號的她，從七十年代開始便全身投入公益慈善服務，先後出任仁濟醫院主席、女童軍籌款主席、公益金全年慈善籌款主席等要職，及至1994年與丈夫趙善簪共同成立「善學慈善基金」，不扣除營運成本與社會上有需要人士同行，30年間支持超過300個慈善項目。歲月荏苒，趙曾學韞樂結善緣半世紀，至今年屆80仍未言休，凡事親力親為，只因她一直堅守宗旨——「做慈善幫人都要有要求」。

「高要求」源自父母身教

全額資助微笑行動醫療成員到美國深造 趙曾學韞的一顆善心，早在童年時已埋下種子，對於做慈善的「高要求」，亦是源自父母的教導：「小時候我的家境並不富裕，但父母仍然很樂於助人，會送錢、送食物予其他家庭。有一次，母親打算送米，但其實我們一家也沒有太多儲備，我問母親為甚麼不等我們吃剩了，才把餘下的送出，母親只是淡然道：『幫人就要幫到最好』。這番說話從此深深烙印在我的腦海中，我很尊敬我的母親，她亦是我的榜樣，用實際行動告訴我有能力就應該回饋社會。」 1991年，對趙曾學韞而言，可謂慈善生涯當中標誌性的一年，一年內她創立了3個慈善基金並營運至今，分別是微笑行動中國基金、香港愛滋病基金及香港骨髓捐贈基金，同年更創建了全球首個華人無血緣骨髓捐贈者資料庫。而趙曾學韞對慈善的「高要求」，亦於微笑行動中一一展現。「我於1991年將微笑行動帶入中國，免費為唇顎裂兒童提供免費治療。我們成功在內地招募了很多有心的志願者醫生，但他們很多都是主修外科或口腔科的，不是矯形外科醫生，做出來的手術結果未能完全達到我的要求。於是除了購置先進的治療設備外，我亦同時全額資助醫生、麻醉師到美國華盛頓大學深造，提升他們矯形外科專業水平。」這一份「執著」，使得日後更多兒童能夠接受到高質量的免費修復手術及相關後續治療，亦令趙曾學韞收穫一個又一個甜入心扉的燦爛笑容。

不扣除成本營運基金30載

堅持隻身做慈善慳盡每一分毫 回首過去50年，趙曾學韞參與過的公益慈善工作足以輯錄成書。從最初一邊工作，一邊行善，到後來全職投身慈善工作，趙曾學韞笑言「我當初會開始做慈善，不是因為很有錢，而是有時間。」但她所謂的「有時間」，在旁人看來卻是密密麻麻的日程。她一路走來的不容易，丈夫趙善簪全部看在眼裏、放在心裏，更曾多次出言「勸退」：「最忙碌要數2015年，我試過一星期飛往5個地方，一年365日有250日我都不在香港；即便放假我也要處理公務，電話一個接一個。我先生很心疼我，經常勸我退下來、不要再做了，說我已經為社會貢獻了很多。但我就是心軟，每當有人來找我，告訴我哪裏有人需要幫助，我就會按捺不住，這也是為何1991年時會一口氣創立了3個慈善基金。先生明瞭我的心意，又不想我如此勞累，於是提議自己成立慈善基金，在能力範圍內做到多少就做多少。」1994年7月「善學慈善基金」誕生，取名自丈夫趙善簪的「善」以及趙曾學韞的「學」，寓為「善學善人」。 為了將籌得的每一分一毫發揮最大的功用，直到現在，如非初期商談的合作項目必須攜同要員協助，趙曾學韞不論走訪哪裏做慈善，也堅持隻身前往目的地，務求盡量節省項目成本，「省下的一張機票、一間酒店房，已經可以多幫助兩位小朋友了。」訪談間，趙曾學韞多番感恩在慈善之路上，能夠得到各善長、專業人士、政商界等相助；她更特別提到，善學慈善基金多年來均是在不扣除成本的情況下營運，每年需要投入的開支不少於3百萬港元，但丈夫趙善簪一直在背後默默支持：「每一個慈善項目從籌備到落實執行，所花費的人力物力、時間資源都絕不簡單，也非一個人的力量能夠完成。我很感謝先生與我風雨同路，亦很感謝大家對我的信任，在我心目中大家就好像『無名英雄』，只為盡己之力幫人，不求回報。」

留港抗疫成「善學晨曦行動」

創立契機 支援SEN學童及照顧者 「停不下來」、「心軟」的個性，亦促使趙曾學韞留港抗疫期間，也能創立出「善學晨曦行動」。「我真的停不下來！疫情前我經常因為慈善項目到處飛，但疫情令我停下了步伐，我又變得有時間了！機緣巧合下，我了解到全港有過百萬名特殊學習需要的學童，比例更持續增加，然而社會就相關SEN評估及支援服務仍然不足，例如6歲以上懷疑個案不能再接受公營免費精神科評估、輪候教育局安排的到校教育心理學家評估動輒長達一年等，而基層SEN學童更有機會因經濟困難而錯失接待受治療的6至8歲黃金期，甚或放棄治療。」 有見及此，2019年趙曾學韞透過善學慈善基金推行新計劃「善學晨曦行動」，望彌補現時社會對SEN學童及其家庭，尤其是照顧者方面支援服務上的不足。除了提供專業的SEN評估、諮詢及治療外，亦著重心理與精神層面上的輔導，計劃至今已成功錄得逾48,000人次受惠。「香港對 SEN學童的治療方法都是以藥物治療為基礎，但我相信配合非藥物治療，能大幅度提升治療的成效。我們企劃了『心靈時光』，讓SEN學童及其照顧者直面自己的情緒；『大自然遊樂場』利用大自然的療癒力，增強他們對生命的理解與大自然的尊重，從而創造更正面的心理素質；『SENeration』則以藝術、音樂、職業技能培訓等方式，為SEN學童創造更多元化機會，啟發他們的潛能，目的是希望提高他們日後經濟獨立能力，減輕社區照顧壓力的同時，讓他們能夠更好的融入社區。」