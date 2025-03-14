上善獎｜聯合國難民署香港辦事處 難民與香港之間橋樑 同一天空下彼此了解．共融

回家，對普通人來說，可能只是每日在外忙碌過後，最平常不過的事；但對於因戰亂或迫害，不得已離開家園的難民而言，回家之日或許遙遙無期。1970年代香港曾出現越南難民潮，而為應對相關問題，聯合國難民署(UNHCR)香港辦事處(SOHK)於1979年應運而生，其時主要協助甄別難民身份及為他們提供適切援助。及至2014年港府實施統一審核機制，SOHK的職責就轉變為技術支援與能力建設。除繼續協助難民尋求長久方案外，亦擔當難民與香港之間的橋樑，讓身處同一社區的彼此能夠有更多互相了解、接觸、共融的機會。

獨在異鄉為異客

猶幸港人樂意包容接納 據入境事務處年報顯示，截至2024年年底，統一篩選機制實施下有約15,800名聲請人基於不同理由仍然身在香港，這個群體包括尋求、或已獲得國際保護的人。聯合國難民署香港辦事處處長梁懷思(Helen)指，在港難民普遍要面對語言、文化、經濟方面等困難，甚或有些難民因過去的經歷患上創傷後遺，但他們仍然努力適應，希望能夠早日融入香港社會，為香港社會作出貢獻，更希望終有一日可以回到家鄉重建生活。「猶幸香港作為國際大都會，新聞流通性相對較高，港人對於國際事務及難民議題並不陌生；而且香港有許多慈善團體、非牟利組織以及商界支持與難民有關的工作，並願意與SOHK合作籌劃不同的支援方案。我們很感恩，過往進行調查曾問及香港市民認識哪些援助難民的人道機構時，他們會想起SOHK；而每次我們舉辦推廣活動，市民反應亦相當踴躍。」

為響應世界難民日，自2007年起SOHK每年6月至7月期間均會舉辦慈善難民電影節。2024年第17屆慈善難民電影節兩部電影為《讓我們酒在一起(The Old Oak)》及《敢夢人生(We Dare To Dream)》。

年度電影節分享難民故事 巴黎奧運奪牌讓世界看得見 每年6月20日是聯合國為響應支持全球難民而訂立的「世界難民日(World Refugee Day)」，SOHK當然亦非常重視，2023年6月就首次舉辦「都市畫布計劃」，邀請6位藝術家以及1位難民創作者，以在港難民的故事為壁畫創作主題。「都市畫布計劃的初衷，是希望給予流離失所者一個分享自身故事的平台。而透過連結本地藝術家與難民合作、或由難民創作者，以都市建築物外牆為故事畫布，讓他們與現正身處的社區重新建立聯繫，同時讓公眾知道他們的故事或對未來的期盼。」 Helen亦補充，剛過去的2024年SOHK舉辦了第17屆慈善難民電影節，其中一套講述難民運動員奮鬥故事的《敢夢人生(We Dare To Dream)》紀錄片，正好呼應2024巴黎奧運會，映後分享會更邀得香港羽毛球名將葉姵延(黑妹)出席，向參加者分享自身經歷以及電影帶來的體會，公眾反應亦十分正面積極。「而最令我們感到鼓舞的事，奧運難民代表隊成立8年而來，終於在巴黎奧運會收獲史上首面獎牌，不但寫下奧運歷史的新篇章，更將難民的奮鬥故事帶上世界舞台，讓他們被更多人認識及看見。」

走入學校

分享氣候問題對難民切身影響 問到2025年SOHK的重點發展方向，Helen表示除了繼續支援全球的難民項目外，亦會開始著手於公眾宣傳與教育，特別是希望讓港人認識新聞聚焦以外的國家，如蘇丹、肯亞、也門等國際救援工作。「氣候問題其實對難民也有切身影響，這個亦是我們近年走入學校分享的主題，希望以一個較新且全球化的角度，讓大家認識身處不同地區的難民正面對的困難。」Helen舉例，位於孟加拉科克斯巴扎爾(Cox's Bazar)的難民營就因為當地政府法規所限，不能以水泥建築，然而當地較常受颱風吹襲，UNHCR就需要與當地政府或其他組織合作，例如建立颱風預警系統，減低颱風所帶來的人命或財物損失。 Fifteen-By-Thirty 提倡難民接受高等教育機會 Helen續指，位於庫圖帕隆難民營的黃麻袋生產中心就提供機會讓羅興亞難民婦女減少依賴人道援助：「相比起單純提供援助，教會她們一些謀生技能，自我增值，才能為日後重建生活作好準備。」除此之外，教育亦是其中一個幫助難民改變自身現狀的關鍵。有見及此，UNHCR推行全新教育項目「Fifteen-By-Thirty」，目標致力於2030年全球有15%青年難民得到接受高等教育機會。「我們積極與各國政府及教育學府溝通，希望建立合作關係，確保青年難民在所身處的國家中，從其教育體系裏面可以得到成長及改變自身的機會，幫助他們向上流動，同時有更多的空間去展現他們的才華。」