上善獎｜香港鄉郊文化協進會 傳承新界鄉村文化遺產

新界最早有歷史紀錄的具規模村落，可以追溯至南宋末年到明朝年間。因為當時海盜猖獗，個別宗族們開始圍繞村落築起圍牆，用以抵抗海盜侵略和保護自身安全，逐漸形成獨特的圍村文化。而在明末清初，大批客家人南下，部分來到香港建村定居，同時形成另一種客家村落文化。另外，漁民聚居的本港漁村，同時孕育出另一種與別不同的生活文化及習俗。
香港鄉郊文化協進會主席高樹根表示，本港新界各村落間又受相互影響，部分習俗趨同，卻亦有某些地方存在分別，但總的來說，這些文化習俗是記載祖先闢地開村所遺下的血汗、智慧和勇氣，很有必要繼續承傳下去。
鄉郊文化面臨挑戰
然而，高樹根亦承認，在城市民快速發展的背景下，香港的傳統文化面臨着不少挑戰，不少傳統的飲食文化、節慶活動和手工藝品被遺忘。故此，他決心成立香港鄉郊文化協會，希望透過不同的活動及工作坊，讓港人重新認識新界的鄉郊傳統文化。他特別提到，透過推廣新界鄉郊的傳統美食，協會不僅保留了飲食文化的精髓，還促進了社區的互動，增加原居民及城市人的交流。
高樹根舉例說，於2022年底，在布袋澳村舉辦水磨年糕工作坊，吸引了大量城市居民參與，讓他們親身體驗這一傳統糕點的製作過程。他解釋，布袋澳已有逾百年歷史，仍然保着石磨米漿、柴火蒸榚的傳統，每年進入農曆十二月份，布袋澳村民們就會聚集在村口廟前，架好石磨磨米漿，燒定柴灶煮蔗糖、蒸年糕。製成的糕比普通年糕口感更煙韌滑口，不易黏牙。高樹根認為，這些工作坊，正好讓這漁村逾百年的飲食文化得以更廣泛流傳。
水磨年糕百年留香
除此之外，香港鄉郊文化協進會代表亦於早前接受港台社區參與廣播服務(簡稱CIBS)古人古蹟古事節目主持訪問，講解新界鄉郊傳統文化。他認為，這是一個好機會，透過大氣電波，讓城市人有機會接觸及進一步認識新界鄉郊傳統文化，進而讓他們有興趣作進一步探索。
除了傳統文化的傳承，協會亦一直致力回饋社會，例如在2023年9月，籌集200盒月餅，送贈給將軍澳仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園的學生及區內基層家庭，而在2025年1月，協會亦聯同將軍澳關愛隊成員，向區內的長者派發年糕。這些行動不僅是對文化的推廣，也是對社區的支持。高樹根表示，協會希望透過這些捐贈活動，以傳遞愛與關懷，讓更多人能感受到傳統文化帶來的溫暖。
捐贈活動傳遞關懷
對於香港鄉郊文化協進會今次獲頒發《上善獎：傑出華人慈善家》，高樹根對此感到欣喜，並是對該會在慈善工作的肯定，這不僅激勵了協會的成員，也提高了社會對傳統文化的關注。事實上，香港鄉郊文化協會亦在2022年獲得的「說好中國香港故事嘉許大獎」，以對其在文化推廣方面努力的肯定。
高樹根在訪問的最後強調，香港鄉郊文化協進會的使命將持續下去，未來將繼續籌劃更多活動，推廣新界的傳統文化。他表示，「十四五」規劃明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，新界鄉村傳統文化的推廣上，應該佔有一席位，不可忽視。