上善獎｜香港鄉郊文化協進會 傳承新界鄉村文化遺產

新界最早有歷史紀錄的具規模村落，可以追溯至南宋末年到明朝年間。因為當時海盜猖獗，個別宗族們開始圍繞村落築起圍牆，用以抵抗海盜侵略和保護自身安全，逐漸形成獨特的圍村文化。而在明末清初，大批客家人南下，部分來到香港建村定居，同時形成另一種客家村落文化。另外，漁民聚居的本港漁村，同時孕育出另一種與別不同的生活文化及習俗。

香港鄉郊文化協進會主席高樹根表示，本港新界各村落間又受相互影響，部分習俗趨同，卻亦有某些地方存在分別，但總的來說，這些文化習俗是記載祖先闢地開村所遺下的血汗、智慧和勇氣，很有必要繼續承傳下去。

鄉郊文化面臨挑戰

然而，高樹根亦承認，在城市民快速發展的背景下，香港的傳統文化面臨着不少挑戰，不少傳統的飲食文化、節慶活動和手工藝品被遺忘。故此，他決心成立香港鄉郊文化協會，希望透過不同的活動及工作坊，讓港人重新認識新界的鄉郊傳統文化。他特別提到，透過推廣新界鄉郊的傳統美食，協會不僅保留了飲食文化的精髓，還促進了社區的互動，增加原居民及城市人的交流。

高樹根舉例說，於2022年底，在布袋澳村舉辦水磨年糕工作坊，吸引了大量城市居民參與，讓他們親身體驗這一傳統糕點的製作過程。他解釋，布袋澳已有逾百年歷史，仍然保着石磨米漿、柴火蒸榚的傳統，每年進入農曆十二月份，布袋澳村民們就會聚集在村口廟前，架好石磨磨米漿，燒定柴灶煮蔗糖、蒸年糕。製成的糕比普通年糕口感更煙韌滑口，不易黏牙。高樹根認為，這些工作坊，正好讓這漁村逾百年的飲食文化得以更廣泛流傳。