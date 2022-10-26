不一樣的柬埔寨老師 單手撐起半邊天

在柬埔寨，自出生就只有一隻手的雅圖(Tort)於國際培幼會的社區發展項目支持下，突破資源匱乏及身體所限接受教育，現得以在偏鄉之間春風化雨，幫助更多像她一樣活在困境的孩子擺脫貧窮厄運。

媽媽及捐助者支持 教育改變命運

現時27歲的雅圖兒時生活滿是歧視及欺凌，更有人指她的缺陷是一個詛咒。媽媽Kheny一直感到愧疚又心疼，每當雅圖受到不公平對待，她都會第一個挺身而出為女兒辯護。媽媽是雅圖強大的後盾，加上捐助者的幫助及鼓勵，讓雅圖繼續靠著一隻手，譜寫精彩的下一頁。2005年，雅圖成為培幼會的受助兒童，捐助者透過書信鼓勵「我們很高興可以有一個在柬埔寨的孩子」，雅圖感到前所未有的被重視。她曾經因為天生的與眾不同，而被同學歧視及欺凌，更一度想過逃避上學。捐助者定期的來信，鼓勵她的一字一句，成為她克服困難的動力來源，讓她無視外界的質疑及批評，咬緊牙關堅持學習，奮勇地追逐她的教師夢。

培幼會亦於雅圖的社區設立「兒童天地」，透過不同的活動，讓雅圖與其他孩子學會保護自己及尊重他人，並興建學校丶健康中心等，使孩子們得以接受教育及健康成長。

遠赴芬蘭實踐抱負 單手創人生傳奇

在2019年，雅圖更踏出柬埔寨，遠赴芬蘭赫爾辛基參與培幼會推動女權的活動，用英語向芬蘭政府代表，表達氣候變化對發展中國家貧窮家庭的影響。下年便大學畢業的她，立志成為英文老師，現時在一間小學教授高棉語，閒時則會到一間非牟利機構為貧苦孩子義務教授英文。她盼望畢業後到高中任教英文，以單手編織更多孩子的夢想。雅圖更是眾多兄弟姊妹中唯一沒有輟學並順利畢業，令媽媽非常欣慰。「我們無法改變過去，但可以改變將來」是雅圖的座右銘，雖然她的身體缺陷曾被視為詛咒，今天她卻是家裡學歷最高，且對社區貢獻良多。不論遇上怎樣的挑戰，她依然掛著那熟悉的笑容，靠一隻手創出屬於她的人生。