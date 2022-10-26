不一樣的柬埔寨老師 單手撐起半邊天

在柬埔寨，自出生就只有一隻手的雅圖(Tort)於國際培幼會的社區發展項目支持下，突破資源匱乏及身體所限接受教育，現得以在偏鄉之間春風化雨，幫助更多像她一樣活在困境的孩子擺脫貧窮厄運。
圖、文：國際培幼會(香港)
媽媽及捐助者支持 教育改變命運
現時27歲的雅圖兒時生活滿是歧視及欺凌，更有人指她的缺陷是一個詛咒。媽媽Kheny一直感到愧疚又心疼，每當雅圖受到不公平對待，她都會第一個挺身而出為女兒辯護。媽媽是雅圖強大的後盾，加上捐助者的幫助及鼓勵，讓雅圖繼續靠著一隻手，譜寫精彩的下一頁。2005年，雅圖成為培幼會的受助兒童，捐助者透過書信鼓勵「我們很高興可以有一個在柬埔寨的孩子」，雅圖感到前所未有的被重視。她曾經因為天生的與眾不同，而被同學歧視及欺凌，更一度想過逃避上學。捐助者定期的來信，鼓勵她的一字一句，成為她克服困難的動力來源，讓她無視外界的質疑及批評，咬緊牙關堅持學習，奮勇地追逐她的教師夢。
培幼會亦於雅圖的社區設立「兒童天地」，透過不同的活動，讓雅圖與其他孩子學會保護自己及尊重他人，並興建學校丶健康中心等，使孩子們得以接受教育及健康成長。
遠赴芬蘭實踐抱負 單手創人生傳奇
在2019年，雅圖更踏出柬埔寨，遠赴芬蘭赫爾辛基參與培幼會推動女權的活動，用英語向芬蘭政府代表，表達氣候變化對發展中國家貧窮家庭的影響。下年便大學畢業的她，立志成為英文老師，現時在一間小學教授高棉語，閒時則會到一間非牟利機構為貧苦孩子義務教授英文。她盼望畢業後到高中任教英文，以單手編織更多孩子的夢想。雅圖更是眾多兄弟姊妹中唯一沒有輟學並順利畢業，令媽媽非常欣慰。「我們無法改變過去，但可以改變將來」是雅圖的座右銘，雖然她的身體缺陷曾被視為詛咒，今天她卻是家裡學歷最高，且對社區貢獻良多。不論遇上怎樣的挑戰，她依然掛著那熟悉的笑容，靠一隻手創出屬於她的人生。
新冠肺炎令無數女孩陷絕境
新冠肺炎疫情令很多柬埔寨和其他發展中國家的貧困家庭生計大受打擊，而不少貧窮學生也因未能負擔網上教學設備而要放棄上學。女孩更要面對童婚丶人口販賣丶性暴力等威脅。捐助者無間斷的支持，幫助雅圖一步一步擺脫困境，實現她的夢想。您亦能成為其他女孩的後盾，幫助她們及其家庭改善生活，讓她們身處的社區達致脫貧自立。
(「培幼兒童成長計劃」(前稱助養兒童計劃)/捐助兒童 : https://plan.gives/sc-tort)