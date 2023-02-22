世界綠色組織「企業可持續發展大獎」

為鼓勵本地企業提升對環境、社會、管治（ESG）的關注，世界綠色組織 World Green Organisation（WGO）於2015年創辦「企業可持續發展大獎」，以表揚各大中小企業在工作場所質素、環境保護、營運管理和社區參與等評審範疇所作出的努力和貢獻。
由世界綠色組織（WGO）主辦的「第七屆企業可持續發展大獎」，欣然獲得不同上市及非上市企業的踴躍參與，經過評判團專業評審，當中11所企業獲認可為「可持續發展企業」。
特別鳴謝聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會代表Dr. Tientip Subhanij 以及香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生JP為主禮嘉賓，亦鳴謝香港數碼港管理有限公司作為此屆頒獎典禮的場地贊助，「第七屆企業可持續發展大獎」頒獎典禮已於2022年11月30日假香港數碼港順利舉行。
在此祝賀各得獎企業！新一屆「企業可持續發展大獎」現正接受報名，
歡迎聯絡世界綠色組織高級項目發展主任 歐陽小姐2991 9106
或電郵 [email protected] 了解詳情及報名。
世界綠色組織簡介
世界綠色組織是一個獨立、非牟利的嶄新環保團體；我們關注保育及與環境有關的民生和經濟議題，提供整合的三贏方案，推動綠色低碳社會。
世界綠色組織透過以科學為本的政策研究，深入完善的社區工作，與公眾分享研究成果，提出建議，旨在提升環境質素、改善市民生活、加強市民環保意識，並推動綠色經濟，落實可持續發展的願景。
世界綠色組織匯聚全球頂尖的環保、社福及經濟專家，建立伙伴關係，透過整全的方案，與官商民攜手一起發展綠色社區。